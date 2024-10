Kto otrzyma trzynastkę za 2024 r.? Jaka jest wysokość dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

Część pracowników ma prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego, tzw. trzynastki. Pracownik uzyska to świadczenie pod warunkiem przepracowania minimalnego okresu 6 miesięcy w roku, za który przysługuje trzynastka.

Kto otrzyma dodatkowe wynagrodzenie roczne

Dodatkowe wynagrodzenie roczne, potocznie zwane trzynastką, jest rodzajem premii za świadczenie pracy.

Prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego mają osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania, wyboru czy spółdzielczej umowy o pracę zatrudnieni w:

państwowych jednostkach sfery budżetowej;

urzędach organów władzy publicznej, kontroli, ochrony prawa oraz sądów i trybunałów;

samorządowych jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych;

biurach poselskich, senatorskich lub poselsko-senatorskich oraz klubach, kołach albo zespołach parlamentarnych.

Pracownik nabywa prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego w pełnej wysokości po przepracowaniu u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego. Pracownik, który nie przepracował u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego, nabywa prawo do trzynastki w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego, pod warunkiem, że okres ten wynosi co najmniej 6 miesięcy. Jednak warunek ten nie jest wymagany m.in. w przypadku powołania pracownika do czynnej służby wojskowej, skierowania do odbycia służby zastępczej, rozwiązania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę, korzystania z urlopu związanego z rodzicielstwem.

Pracownicy nie otrzymają trzynastki w razie:

nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy trwającej dłużej niż 2 dni;

stawienia się do pracy lub przebywania w pracy w stanie nietrzeźwości;

wymierzenia pracownikowi kary dyscyplinarnej wydalenia z pracy lub ze służby;

rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Prawa do trzynastki nie mają także:

żołnierze oraz funkcjonariusze Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej oraz Służby Ochrony Państwa.

osoby zajmujące kierownicze stanowiska, np.: Prezydent RP, Marszałek Sejmu, Marszałek Senatu, Prezes Rady Ministrów, wicemarszałek Sejmu, wicemarszałek Senatu, wiceprezes Rady Ministrów, Prezes Najwyższej Izby Kontroli, minister, Prezes Narodowego Banku Polskiego, Rzecznik Praw Obywatelskich.

Wysokość dodatkowego wynagrodzenia rocznego

Dodatkowe wynagrodzenie roczne ustala się w wysokości 8,5 proc. sumy wynagrodzenia za pracę otrzymanego przez pracownika w ciągu tego roku kalendarzowego, za który przysługuje to wynagrodzenie. W podstawie trzynastki uwzględnia się:

wynagrodzenie i inne świadczenia ze stosunku pracy, przyjmowane do obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy;

wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy;

wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy przysługujące osobie przywróconej do pracy.

Przy ustalaniu wysokości dodatkowego wynagrodzenia rocznego nie uwzględnia się:

jednorazowych lub nieperiodycznych wypłat za spełnienie określonego zadania bądź za określone osiągnięcie,

wynagrodzenia za czas gotowości do pracy oraz za czas nie zawinionego przez pracownika przestoju,

gratyfikacji (nagród) jubileuszowych,

wynagrodzenia za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy,

ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy,

dodatkowego wynagrodzenia radcy prawnego z tytułu zastępstwa sądowego,

wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,

kwoty wyrównania do wynagrodzenia za pracę do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę,

nagród z zakładowego funduszu nagród, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, należności przysługujących z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej,

odpraw emerytalnych lub rentowych albo innych odpraw pieniężnych,

wynagrodzenia i odszkodowania przysługującego w razie rozwiązania stosunku pracy.

Termin wypłaty trzynastki za 2024 r.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłaca się nie później niż w ciągu pierwszych 3 miesięcy roku kalendarzowego następującego po roku, za który przysługuje to wynagrodzenie. Tak więc uprawniony pracownik powinien otrzymać trzynastkę najpóźniej do 31 marca 2025 r.

Pracownikowi, z którym rozwiązano stosunek pracy w związku z likwidacją pracodawcy, wynagrodzenie roczne wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.

Podstawa prawna:

art. 1 – 5 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 1690)

Tomasz Kowalski