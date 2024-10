Nagroda jubileuszowa: Komu przysługuje i w jakiej wysokości

Kodeks pracy nie zajmuje się nagrodą jubileuszową, co oznacza, że to świadczenie nie przysługuje wszystkim pracownikom. Tzw. jubileuszówka jest bowiem świadczeniem charakterystycznym dla sfery budżetowej. Jej wysokość ustalana jest w zależności od stażu pracy i wysokości wynagrodzenia uprawnionej osoby.

Nagroda jubileuszowa dla pracowników sfery budżetowej

Nagroda jubileuszowa jest obowiązkowym elementem wynagrodzenia urzędników państwowych, członków korpusu służby cywilnej i pracowników samorządowych. Wysokość tego świadczenia zależy od długości stażu pracy i wysokości miesięcznego wynagrodzenia.

Nagrody jubileuszowe przysługują w wysokości:

po 20 latach pracy – 75 proc. wynagrodzenia miesięcznego;

po 25 latach pracy – 100 proc. wynagrodzenia miesięcznego;

po 30 latach pracy – 150 proc. wynagrodzenia miesięcznego;

po 35 latach pracy – 200 proc. wynagrodzenia miesięcznego;

po 40 latach pracy – 300 proc. wynagrodzenia miesięcznego;

po 45 latach pracy – 400 proc. wynagrodzenia miesięcznego.

Prawo do nagrody jubileuszowej nabywa się w dniu upływu okresu uprawniającego do tego świadczenia, a wypłata następuje niezwłocznie po nabyciu prawa do nagrody – nie później niż w dniu wypłaty wynagrodzenia.

Obliczanie okresów pracy w celu ustalenia prawa do nagrody jubileuszowej

Do okresów pracy uprawniających do nagrody jubileuszowej wlicza się:

wszystkie poprzednio zakończone okresy zatrudnienia oraz

inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze (np. urlop wychowawczy czy okres prowadzenia gospodarstwa rolnego).

Do ustalenia okresów zatrudnienia nie bierze się pod uwagę okresów prowadzenia działalności gospodarczej oraz świadczenia pracy na podstawie umów cywilnoprawnych (np. umowy zlecenia, umowy o dzieło).

Ponadto w przypadku członków korpusu służby cywilnej do okresów pracy, od których zależy prawo do nagrody jubileuszowej, nie wlicza się okresów zatrudnienia w:

partii komunistycznej (Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej) oraz

organach bezpieczeństwa państwa w latach 1944–1990.

Ustalanie wysokości nagrody jubileuszowej

Ustalając podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej należy uwzględnić wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody. Jeżeli dla pracownika jest to korzystniejsze, uwzględnia się wynagrodzenie przysługujące mu w dniu wypłaty.

Nagrodę jubileuszową oblicza się zgodnie z przepisami obowiązującymi przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. Przy obliczaniu podstawy nagrody należy zatem uwzględnić:

stałe składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej, w wysokości należnej w miesiącu nabycia prawa do nagrody jubileuszowej;

składniki zmienne za okresy nie dłuższe niż miesiąc, w średniej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc nabycia prawa do nagrody jubileuszowej (bez względu na okres, za jaki te składniki przysługują);

składniki wynagrodzenia za okresy dłuższe niż miesiąc (np. premie kwartalne, półroczne, roczne), w średniej wysokości z okresu 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do nagrody jubileuszowej (bez względu na okres, za jaki te składniki przysługują).

W przypadku gdy okres 3 miesięcy lub 12 miesięcy nie był w pełni przepracowany, wówczas uzupełnienia podstawy nagrody jubileuszowej dokonuje się poprzez podzielenie faktycznie uzyskanego przez pracownika wynagrodzenia przez liczbę dni pracy, za które przysługiwało, a następnie pomnożenie otrzymanego wyniku przez liczbę dni, jakie pracownik przepracowałby (w okresie 3 lub 12 miesięcy) w ramach normalnego czasu pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

Należy pamiętać, że do podstawy nagrody jubileuszowej nie wlicza się np. wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego, a także za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy, świadczeń pozapłacowych, np. bonów z zfśs, premii uznaniowych nieposiadających charakteru roszczeniowego.

Tak ustaloną podstawę nagrody jubileuszowej należy użyć przy obliczaniu wysokości tej nagrody wyrażonej w procentowym wskaźniku wynagrodzenia miesięcznego.

Podstawa prawna:

art. 38 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz.U. z 2024 r., poz. 1135)

art. 23 ustawy 16 września1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (j.t. Dz.U. z 2023 r., poz. 1917)

art. 91 ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (j.t. Dz.U. z 2024 r., poz. 409)

Tomasz Kowalski