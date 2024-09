Dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego. Co się dzieje z projektem nowelizacji?

Trwają prace nad projektem nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zmiana dotyczy m.in. podwyższenia wysokości miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego.

Prace nad nowelizacją ustawy

Projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych dotyczy podwyższenia wysokości miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego oraz zmiany poziomu finansowania tego zadania z dotacji celowej z budżetu państwa.

REKLAMA

Autopromocja

Projekt jest na etapie uzgodnień międzyresortowych, opiniowania i konsultacji publicznych. Aktualnie trwają końcowe uzgodnienia z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Ministerstwem Finansów oraz Rządowym Centrum Legislacji, dotyczące ostatecznego brzmienia przepisów.

Po wypracowaniu ostatecznego brzmienia projektu zostanie on skierowany na posiedzenie Stałego Komitetu Rady Ministrów.

Wyższe dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego

Projekt nowelizacji uwzględnia wzrost od 1 lipca 2024 r. minimalnego wynagrodzenia za pracę do kwoty 4300 zł. W związku z tym zakłada podwyższenie wysokości miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, finansowanego ze środków PFRON, do następującej wysokości:

2760 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności (wcześniej 2400 zł);

1550 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (wcześniej 1350 zł);

575 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności (wcześniej 500 zł).

Kwoty te zostaną dodatkowo podwyższone w odniesieniu do pracowników niepełnosprawnych ze schorzeniami szczególnymi. Są to osoby, którym orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomi. Dodatkowe podwyższenie wyniesie:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

1380 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności (wcześniej 1200 zł);

1035 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (wcześniej 900 zł);

690 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności (wcześniej 600 zł).

Od kiedy będzie przysługiwać dofinansowanie w nowej wysokości

Projekt nowelizacji zakłada, że nowe, podwyższone kwoty będą przysługiwały po raz pierwszy w odniesieniu do miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych przysługującego za okres począwszy od lipca 2024 r.

Oznacza to, że pracodawcy będą mogli korygować wnioski Wn-D za okresy od lipca 2024 r. z nowymi kwotami dofinansowania, ale dopiero po zakończeniu procesu legislacyjnego.