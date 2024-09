Bon energetyczny tylko do 30 września. Coraz mniej czasu, żeby uzyskać 1200 zł

Coraz mniej czasu na złożenie wniosku o bon energetyczny. O to jednorazowe świadczenie pieniężne na energię elektryczną można ubiegać się do 30 września 2024 r. Wsparcie jest przeznaczone dla około 3,5 mln gospodarstw domowych.

Bon energetyczny jednorazowym wsparciem

Bon energetyczny przysługuje każdemu gospodarstwu domowemu, jeżeli próg dochodowy nie przekracza:

REKLAMA

Autopromocja

2500 zł dla gospodarstw 1-osobowych;

1700 zł na osobę dla gospodarstw wieloosobowych.

Wysokość bonu zależy od liczby osób w gospodarstwie domowym:

300 zł dla gospodarstw 1-osobowych,

400 zł dla 2-3 osobowych,

500 zł dla 4-5 osobowych,

600 zł dla 6 osobowych i większych.

Jeśli w gospodarstwie domowym wykorzystywane są źródła ogrzewania zasilane energią elektryczną, wartość bonu energetycznego wzrośnie o 100 proc. W zależności od wielkości gospodarstwa bon wynosi:

600 zł – w przypadku gospodarstwa domowego jednoosobowego,

800 zł – w przypadku wieloosobowego gospodarstwa domowego, składającego się 2 do 3 osób,

1000 zł – w przypadku wieloosobowego gospodarstwa domowego, składającego się z 4 do 5 osób,

1200 zł – w przypadku wieloosobowego gospodarstwa domowego, składającego się z co najmniej 6 osób.

Warunkiem jest wpisanie lub zgłoszenie takiego źródła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) do 1 kwietnia 2024 r. – w przypadku źródeł już działających wcześniej, albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do CEEB.

Kto może złożyć wniosek o wypłatę bonu energetycznego

Wniosek o bon energetyczny może złożyć każdy, kto:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

mieszka i przebywa w Polsce,

jest polskim obywatelem,

jest cudzoziemcem, który ma:

- zezwolenie na pobyt stały lub pobyt rezydenta,

- status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,

- zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub na pobyt tolerowany,

- obywatelstwo państwa Unii Europejskiej (UE), Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub Szwajcarii,

spełnia warunki:

- samodzielnie prowadzi gospodarstwo domowe i jego miesięczny dochód nie przekracza 2500 zł lub

- wchodzi w skład gospodarstwa domowego wieloosobowego i jego miesięczny dochód nie przekracza 1700 zł.

Jeśli dochód przekracza kryterium dochodowe, także można złożyć wniosek o wypłatę bonu energetycznego. Przy jego wypłacie obowiązywać będzie zasada złotówka za złotówkę i kwota bonu będzie pomniejszana o kwotę przekroczenia. W przypadku gdy wysokość bonu energetycznego jest niższa niż 20 zł, ten bon nie przysługuje.

Wnioskodawcą może być dowolna osoba należąca do danego gospodarstwa domowego. Tylko jedna osoba w tym gospodarstwie domowym powinna złożyć wniosek. Jednak, jeśli do gminy wpłynie wiele wniosków dla tego samego gospodarstwa domowego wieloosobowego, bon przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Bon energetyczny przysługuje gospodarstwu domowemu, a więc nie wyklucza to możliwości przyznania bonu energetycznego wielu gospodarstwom znajdującym się w jednym budynku. Kwestia ta jest ustalana na podstawie wskazanych kryteriów (wspólne zamieszkiwanie, gospodarowanie, pozostawanie w faktycznym związku).

Treść wniosku o bon energetyczny

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego powinien zawierać:

dane wnioskodawcy - imię (imiona) i nazwisko, adres miejsca zamieszkania lub pobytu, numer PESEL (jeżeli został nadany), serię i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość (w przypadku osób, które nie posiadają numeru PESEL), obywatelstwo, adres poczty elektronicznej i numer telefonu (jeżeli wnioskodawca wyraża na to zgodę);

dane dotyczące dochodów wnioskodawcy;

informację o głównym źródle ogrzewania gospodarstwa domowego;

numer rachunku płatniczego oraz imię i nazwisko jego właściciela, na który zostanie przekazana kwota bonu energetycznego, jeżeli wnioskodawca chce otrzymać bon na ten rachunek;

informacje niezbędne do ustalenia i weryfikacji dochodów wnioskodawcy;

dane i informacje o członkach gospodarstwa domowego wnioskodawcy, w przypadku gospodarstwa domowego wieloosobowego;

oświadczenie o zgodności z prawdą przedstawionych we wniosku informacji.

Podajemy do pobrania wzór wniosku o wypłatę bonu energetycznego

W razie nieprawidłowego wypełnienia wniosku lub niezałączenia wymaganych dokumentów, organ ma prawo do wezwania wnioskodawcy do jego poprawienia (w ciągu 14 dni) bądź uzupełnienia brakujących dokumentów (w terminie od 14 do 30 dni).

30 września mija termin złożenia wniosku o bon energetyczny

Zostało już niewiele dni na złożenie wniosku o bon energetyczny – można go bowiem złożyć do 30 września 2024 r. Wniosek złożony po terminie będzie pozostawiony bez rozpoznania.

Wniosek trzeba złożyć:

wójtowi,

burmistrzowi,

prezydentowi miasta

właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania osoby, która go składa.

Wniosek o bon energetyczny należy złożyć na piśmie w postaci papierowej albo elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wniosek można złożyć:

w aplikacji mObywatel,

na stronie gov.pl,

na stronie epuap.gov.pl,

stacjonarnie w urzędzie gminy w miejscu zamieszkania.

Na rozpatrzenie prawidłowo złożonego wniosku przez wnioskodawcę gmina ma 60 dni.

Wypłata bonu energetycznego może być realizowana zarówno poprzez przelew bankowy, jak i poprzez wypłatę gotówkową (np. wypłata w kasie, przekaz pieniężny).