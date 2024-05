Jaki temat rozprawki na maturze 2024? 

Motyw pracy w Biblii - w Biblii pracę często ukazuje się jako pracę fizyczną (np. praca rolnika, pasterza, rzemieślnika, robotnika, praca najemna i niewolnicza). Podkreśla się znaczenie odpoczynku. W Drugim Liście do Tesaloniczan św. Paweł jednoznacznie stwierdził: „Kto nie chce pracować, niech też nie je!”.

Motyw pracy w Mitologii – Mit o Syzyfie, który w pocie czoła musiał wtaczać na górę ciężki głaz, który przed samym dotarciem do celu wyślizgiwał mu się z rąk. Stąd też powiedzenie: "Syzyfowa praca". Trud pracy Syzyfa można zatem uznać za zupełnie pozbawiony sensu, bezwartościowy, żmudny, nie przynoszący korzyści. Praca jest więc tu ukazana w sensie negatywnym.

„Lalka” Bolesław Prus - w tym dziele pracę uznawano za źródło dobrobytu oraz rozwoju osobistego człowieka. Ludzie pracowici i zdolni do podejmowania trudu w dążeniu do zamierzonych celów są tu wyraźnie wychwalani, w przeciwieństwie do arystokratów, dla których praca jest uznawana za hańbiącą.