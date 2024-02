Ukraińcy będą przebywać legalnie w Polsce do 30 czerwca 2024 r. Weszła w życie nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

Pobyt w Polsce obywateli Ukrainy, którzy przybyli w związku z wojną prowadzoną w tym kraju będzie uznawany za legalny do 30 czerwca 2024 r. To zmiana, jaką wprowadziła nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Nowelizacja obowiązuje od 22 lutego.

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w dotychczasowym brzmieniu przewidywała, że pobyt w Polsce obywatela Ukrainy, który przybył legalnie do naszego kraju od 24 lutego 2022 r. i deklaruje zamiar pozostania w Polsce uznaje się za legalny do 4 marca 2024 r. Bliski upływ tak określonego terminu – wobec dalszego trwania wojny na Ukrainie – spowodował konieczność nowelizacji ustawy.



Wskutek wejścia w życie tej nowelizacji, do nastąpiło 22 lutego 2024 r. okres, w którym pobyt wskazanych wyżej obywateli Ukrainy w Polsce jest uznawany za legalny został przedłużony do końca czerwca 2024 r.

Pobyt obywateli Ukrainy uznawany za legalny

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy została uchwalona 12 marca 2022 r., po dwóch tygodniach od rozpoczęcia rosyjskiej agresji na Ukrainę. Jej celem jest określenie szczególnych zasad zalegalizowania pobytu w Polsce:

, którzy przybyli do Polski z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli do Polski.

Lutowa nowelizacja przedłuża do 30 czerwca 2024 r. okres, w którym za legalny będzie uznawany pobyt w Polsce obywateli Ukrainy należących do obu wskazanych wyżej kategorii, którzy zadeklarowali zamiar pozostania na terytorium Polski.

Dokumenty pobytowe ważne do 30 czerwca 2024 r.

Nowelizacja przedłuża do 30 czerwca 2024 r. także okres legalnego pobytu obywateli Ukrainy posiadających dokumenty pobytowe lub statusy pobytowe.

Uległy przedłużeniu do 30 czerwca 2024 r. okresy ważności dokumentów stanowiących podstawę pobytu obywateli Ukrainy w Polsce, w przypadku gdyby ich ważność miała wygasnąć w okresie od 24 lutego 2022 r., a mianowicie:

wizy krajowej (oraz okres pobytu na podstawie takiej wizy),

zezwolenia na pobyt czasowy.