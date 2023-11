Samochód służbowy, telefon komórkowy i prywatny lekarz – przez ostatnich kilkanaście lat takie benefity, formalnie określane mianem świadczeń pozapłacowych, były dla pracowników najbardziej pożądane. Ostatnio jednak priorytety uległy zmianie. Nowe wartości coraz wyżej cenione to czas pracy oraz ekologia, zaś dbałość o zdrowie znajduje nowy wymiar, związany z dietą i zdrowym odżywianiem. Jakie są więc najbardziej oczekiwane przez pracowników benefity w 2023 i 2024 roku?

Pandemia i związane z nią za grożenia życia i zdrowia tylko przyspieszyły zmiany w preferencjach pracowniczych dotyczących świadczeń pozapłacowych. Podobnie alert ekologiczny związany z procesem ocieplania się klimatu i poszukiwaniem rozwiązań z zakresu zrównoważonego rozwoju we wszelkich możliwych aspektach życia.

TOP-10 świadczeń pozapłacowych 2023

Pandemia skłoniła nas do zmian w wielu sferach życia, ale najwięcej dynamiki mają one w środowisku pracy. Poza zupełnie nowym spojrzeniem na pracę z domu kojarzoną dotychczas tylko z wybranymi zawodami jako telepraca, mamy skorygowane spojrzenie na biuro i jego wyposażenie, drogę do miejsca pracy – w tym sposób docierania tam i z powrotem. Zmieniły się też oczekiwania pracowników wobec pracodawcy. W tym kontekście ważną rolę odgrywają zmiany w rankingu najbardziej upragnionych świadczeń pozapłacowych.

Najbardziej wymagający w tym względzie specjaliści oraz członkowie kadry zarządzającej rozważają dziś co lepsze: gwarantowany czterodniowy tydzień pracy czy urlop bez ograniczeń. Pracownicy niżsi rangą gotowi są zadowolić się rozszerzeniem pakietów medycznych

Najwszechstronniejsze badanie popularności świadczeń pozapłacowych wśród pracowników w 2023 roku przeprowadziła agencja ARC Rynek i Opinia na zlecenie Enter The Code. Choć dotyczy ono wyłącznie branży informatycznej, to bez większego ryzyka można uznać jego wyniki (Raport Benefitów 2023 w branży IT) za reprezentatywne dla całego rynku pracy.

Z nowych trendów pokazuje on tylko błyskawiczny awans czasu pracy do ścisłej czołówki benefitów.

Ogólnie rozumiana bezpłatna opieka medyczna zdecydowanie wciąż pozostaje najbardziej upragnionym świadczeniem pozapłacowym – dla 35 proc. badanych pracowników, ale tylko nieznacznie (32 proc.) ustępuje elastycznemu czasowi pracy. Trójkę na podium uzupełnia ubezpieczenie na życie.

Następne w kolejności są:

karta sportowa – 27 proc.

roczne bonusy, np. karty upominkowe – 25 proc.

gwarantowany budżet na szkolenia – 16 proc.,

praca w pełni zdalna – 15 proc.,

prezenty rocznicowe – 15 proc.,

platforma e-learningowa – 14 proc.,

program premiujący pomoc w poszukiwaniu pracowników – 13 proc.

Nowy benefit preferowany przez pracowników: czas pracy

Prywatna opieka medyczna, karta Multisport i świeże owoce w firmie nie robią już na pracownikach wrażenia. Także możliwość pracy z domu i elastyczne godziny jej wykonywania zaczynają być oczywistością. Jest jednak dobro, które nabiera coraz większej wartości: wolny od pracy czas dla siebie.

Zachowanie równowagi między życiem zawodowym i prywatnym, to trend, który się wyraźnie umacnia.

Coraz więcej pracodawców oferuje więc pakiecie korzyści wolny czas. Pracodawcy, zwłaszcza ci, którzy muszą konkurować na rynku o talenty, prześcigają się w proponowanych benefitach. W oferowanych udogodnieniach coraz więcej miejsca zajmuje dodatkowy wolny czas. To może być krótsza praca w piątek. Ale są firmy, które testują bardziej odważne rozwiązania skróconego tygodnia pracy.

Do znanego już z przeszłości rozwiązania workacation, które polega na możliwości wykonywania pracy w miejscach, które zwykle służą do spędzania tam urlopów i wakacji, doszły takie jak coraz modniejsze ostatnio urlopy bez ograniczeń.

Benefit ten polega na tym, że to pracownik sam (a nie limity z kodeksu pracy) decyduje, z ilu dni urlopu w roku chce skorzystać.

Nowy trend w świadczeniach pozapłacowych: jeszcze więcej dla zdrowia

W większości polskich firm dużą wagę przywiązuje się do posiłków w pracy. Bardzo pozytywnie zarówno pracownicy jak i pracodawcy przyjęli wprowadzoną od 1 marca 2022 r. podwyżkę limitów dopłat do posiłków nieobarczonych PIT i ZUS. A teraz coraz większą popularność zyskuje aspekt zdrowotny tych posiłków, w tym finansowanie przez pracodawców konsultacji dietetycznych.

Badanie „Firma w trendzie zdrowia i zero waste” Dailyfruits pokazało, że co trzeci zapytany pracownik chciałby szerzej korzystać z benefitów oferowanych przez pracodawcę wspierających jego zdrowie.

Jednym z preferowanych rozwiązań wskazywanych często przez pracujących poza opieką medyczną w szerokim zakresie są także konsultacje dietetyczne. Pracownicy nie tylko chętnie skorzystaliby z takich spotkań ze specjalistą zaoferowanych przez pracodawcę, ale także dostrzegają potrzebę wprowadzania do firm programów edukacji żywieniowej. Według 29% pracujących Polaków byłaby ona pomocna przede wszystkim w zmianie nawyków żywieniowych spowodowanych zajadaniem stresu.

Jedną z form wsparcia ze strony pracodawców, które spotykają się z pozytywną opinią pracowników, są na przykład cykliczne wizyty dietetyka w firmie. Wynika to zarówno z potrzeb sygnalizowanych w wielu organizacjach przez samych pracowników, jak również z rosnącej świadomości pracodawców, którzy zaczynają dostrzegać potrzebę wprowadzenia firmowych programów żywieniowych.

W efekcie pracodawcy sięgają po konkretne rozwiązania dla pracowników, jak webinaria z dietetykami, konsultacje z analizą składu ciała, firmowe eventy z edukacją żywieniową.

Nowe bonusy dla zdrowia i środowiska

Na liście pożądanych benefitów, która powstała w wyniku badania Dailyfruits, znalazła się także możliwość realizacji w firmie ćwiczeń czy gier zespołowych, a nawet dostęp do firmowych rowerów.

Jak pokazało wiele badań zrealizowanych w okresie i po pandemii, pracownicy zaczęli sygnalizować coraz większe potrzeby związane z ich pogarszającą się kondycją fizyczną i psychiczną oraz chęć otrzymania od pracodawcy wsparcia w tym zakresie.

Coraz ważniejsze staje się dbanie pracodawcy zarówno o zdrowie, jak i samopoczucie pracowników w przekonaniu jak duży wpływ mają one na efektywność w pracy.

W tej sytuacji klasyczny pakiet medyczny pracownicy chcieliby uzupełnić zwłaszcza o wsparcie psychologa i psychiatry.

Z kolei dotychczasowe karnety na siłownię proponują zamienić na bon na mobilne dojazdy do pracy: samochodem elektrycznym, elektrycznym skuterem lub hulajnogą a w ostateczności rowerem z napędem elektrycznym.

To samo dotyczy samochodów służbowych, ryczałtów czy zwrotów za paliwo – troska o kondycję fizyczną i własne zdrowie spotyka się tu z rosnącą świadomością proekologiczną, która już nie tylko w dużych miastach każe myśleć o zastępowaniu konwencjonalnych sposobów dojazdu do pracy rozwiązaniami opartymi na ekologii, zrównoważonym rozwoju czy idei współdzielenia.