Zdrowie pracownika – czy opieka medyczna w pracy jest potrzebna? Dbanie o zdrowie pracownika, jego bezpieczeństwo w pracy jest od dawna stosowaną strategią zwłaszcza w dużych, globalnych firmach. Obecnie to podejście nabiera szczególnej wartości. Czy zdrowy pracownik naprawdę jest tak ważny dla firmy? Jak dbać o zdrowie pracowników?

Dlaczego warto dbać o zdrowie pracowników?

Zdrowie jest największą wartością i należy o nie dbać, także w pracy – przekłada się na lepsze wyniki i większe zaangażowanie. W opinii ekspertów i przeprowadzonych badań – dobrze czujący się pracownik nie tylko bardziej angażuje się w życie firmy, ale i identyfikuje się z nią. Należy pamiętać, że firmę tworzy zespół ludzi i to na nim oparty jest ewentualny sukces, to oni na niego pracują. Tak ważna jest dlatego ich aktywność, motywacja oraz zadowolenie – to cechy zwiększają się w przypadku pracowników zdrowych i pełni sił.

Priorytetem pracodawcy powinno być dbanie o zdrowie pracowników, aby mieć pewność, że wykorzystują w czasie pracy w pełni swoje możliwości (psychiczne i fizyczne). Tak naprawdę prozdrowotne działania nie są trudne, ani też kosztowne (zdrowy pracownik nie choruje, jest bardziej wydajny, co przedkłada się na efektywność całego zespołu).

W pakiecie zasad dbania o zdrowie i dobre samopoczucie pracowników znajdują się nie tylko zasady BHP czy zapewnienie ochrony przed zagrożeniami (m.in. hałasem, wysoką lub niską temperaturą). To tak naprawdę szereg działań prozdrowotnych o charakterze motywacyjnym i profilaktycznym. Obecnie firmy mogą korzystać z licznych pozapłacowych świadczeń, ułatwiających dbanie o zdrowie pracowników.

Strategia dbania o zdrowie pracowników

Pod hasłem strategii dbania o zdrowie pracowników, kryje się wiele form w zależności od branż. I tak na przykład w przedsiębiorstwach nieprodukcyjnych pracowników często obejmuje się rozbudowanym programem wellbeingowym – jego zadaniem jest wielowymiarowa dbałość o dobrostan pracownika. W wersji bardziej zaawansowanej definiowane są takie obszary jak: fizyczny, emocjonalny czy „life blance”. Obecnie uzupełnione to zostało o tworzenie bezpiecznego miejsca pracy zmniejszającego do minimum ryzyko zachorowań, jak i wsparcie w obszarze zdrowia psychicznego (mowa tutaj o infoliniach psychologicznych czy większej liczbie konsultacji ze specjalistami).

Czego potrzebuje pracownik , by być zdrowym?

Chcąc zrozumieć potrzeby biznesowe oraz ich związek z dbaniem o zdrowie pracowników, ICAN Research na zlecenie Medicover przeprowadził badanie pn. „Zdrowa Firma”, w którym brali udział dyrektorzy HR z różnych branż. W badaniu wzięta pod uwagę została pandemia COVID-19.

Dyrektorzy HR, jako najważniejszy obszar w budowaniu zdrowej firmy na pierwszym miejscu najczęściej stawiają opiekę medyczną. Pracodawcy, których oferta zdrowotna jest bardziej rozbudowana, wymieniają wśród potrzeb: profilaktykę, aktywność fizyczną i zdrowie psychiczne.

Wnioski płynące z badania „Zdrowa Firma”:

opieka medyczna jest podstawowym benefitem, który powinna zapewniać pracownikom każda firma. Główną motywacją HR do korzystania z opieki medycznej jest dopasowanie do standardu rynkowego i dbanie o pracownika;

działania w obszarze zdrowia psychicznego – wsparcie pracownika w pracy i życiu prywatnym. Kondycja psychiczna ma duży wpływ na zaangażowanie i motywację do pracy. Na rosnący poziom stresu w pracy wpływają m.in. obawa o utrzymanie zatrudnienia, nieprawidłowy sen, uzależnia, zdalny tryb pracy, poczucie izolacji i niepewności, konflikty międzyludzkie, demotywacja czy wypalenie zawodowe. Zmaga się z tym wielu pracowników i członków ich rodzin, wpływając negatywne na ich poziom zaangażowania, energii i efektywności;

zadaniem profilaktyki jest budowanie świadomości i wzmacnianie nawyków w obszarze zdrowego stylu życia oraz zapobieganie rozwojowi chorób. Zmiana nawyków utrwala zdrowy sposób funkcjonowania i budowania odporności. Dotyczy ona wielu aspektów, począwszy od higieny psychicznej, regularnej aktywności fizycznej, przez właściwe odżywianie, sen, a także relacje społeczne, aż po wartościowy sposób spędzania czasu wolnego. Ważne są działania firmy, które budują świadomość i pomagają wzmacniać odporność na zachorowania i bezpieczeństwo w miejscu pracy (badania diagnostyczne, edukacja w zakresie higieny, odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych osób). Praca zdalna już przed pandemią silnie wpisywała się w trend „work-life balance”;

ważna jest aktywność fizyczna i zdrowe spędzanie czasu wolnego. Firmy chcą wspierać pracowników w rozwoju ich pasji – w ten sposób uda się zatrzymać najlepszych i budować pozytywny wizerunek, jako pracodawcy. Dla uczestników badania „Zdrowa firma“ sport jest przede wszystkim istotny w budowaniu kultury organizacyjnej – pozwala kształtować zespołowość, współpracę, dążenie do realizacji celów i ducha walki;

personalizacja oferty zdrowia – odchodzenie od standardowych pakietów usług na rzecz systemów kafeteryjnych z samodzielnym wyborem benefitów przez pracowników. Obecnie popularne są takie oferty jak dostęp do platform streamingowych, książek, gier planszowych, domowego i outdoorowego sprzętu sportowego. Coraz powszechniejsze staje się dostosowanie benefitów z obszaru zdrowia o specyficznych potrzebach różnych grup pracowników (np. pracownicy produkcyjni, biurowi, zdalni, bezpośredniej obsługi klienta, mobilni, decyzyjni). Związane jest to z różnorodnością oczekiwań oraz ryzyk zdrowotnych występujących w miejscu pracy na poszczególnych stanowiskach.

Podsumowanie: Prawidłowe podejście pracodawcy do dbania o zdrowie pracowników, powinno być oparte na definicji zdrowia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), która mówi: „Zdrowie to nie tylko brak choroby czy kalectwa. Zdrowie to stan pełnego fizycznego, psychicznego i społecznego dobrostanu.”

