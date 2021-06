Minimalne wynagrodzenie w 2022 r. netto

Urlop rodzicielski - do 2 sierpnia 2022 r. wejdą w życie rewolucyjne zmiany w urlopach rodzicielskich dla ojców. Co się zmieni?

Bonusy i dni wolne dla zaszczepionych pracowników - PIP

Bonusy i dni wolne dla zaszczepionych pracowników - co na to PIP? Czy to zgodne z Kodeksem pracy?