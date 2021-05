Można składać wnioski o zwolnienie z ZUS i postojowe z Tarczy 9.0

Wnioski o zwolnienie z ZUS i postojowe z Tarczy 9.0 można składać od 4 maja 2021 r. Dla kogo przewidziano wsparcie z ZUS? Do kiedy można składać wnioski?

Zwolnienie ze składek ZUS za marzec i kwiecień i postojowe

Przedsiębiorcy z branż wymienionych w najnowszej Tarczy antykryzysowej będą mogli wystąpić o zwolnienie z opłacania składek także za marzec i kwiecień 2021 r. Będą też mogli skorzystać ze świadczenia postojowego nawet pięciokrotnie.

Zwolnienie z ZUS za grudzień 2020 r., styczeń 2021 r., luty 2021 r., marzec 2021 r., kwiecień 2021 r.

Aby skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek płatnik musi mieć rodzaj przeważającej działalności (na 31 marca 2021 r.) oznaczony kodem PKD 2007 wymienionym w rozporządzeniu Rady Ministrów z 16 kwietnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19. Poza tym musi spełnić następujące warunki:

przychód z przeważającej działalności (w rozumieniu przepisów podatkowych) uzyskany w jednym z dwóch miesięcy przed tym, w którym składa wniosek był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub w lutym 2020 r. lub we wrześniu 2020 r.,

był zgłoszony jako płatnik składek przed 1 listopada 2020 r.,

przekaże do 30 czerwca 2021 r. deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne za okres, za który występuje o zwolnienie z opłacania składek, chyba że jest zwolniony z obowiązku ich składania.

Wniosek o zwolnienie z ZUS - kiedy?

Wniosek RDZ-B7 płatnik może złożyć od 4 maja 2021 r. tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, także za pośrednictwem strony gov.pl. Najpóźniej wniosek musi trafić do ZUS do 30 czerwca 2021 r.

Postojowe z Tarczy 9.0

Ze świadczenia postojowego w wysokości 2080 zł albo 1300 zł, na podstawie najnowszej Tarczy antykryzysowej, przedsiębiorcy mogą skorzystać raz albo kilka razy - maksymalnie 5. Zależy to od rodzaju przeważającej działalności (na 31 marca 2021 r.) oznaczonego kodem PKD 2007.

Aby otrzymać świadczenie postojowe płatnik musi mieć przestój w prowadzeniu działalności gospodarczej w następstwie COVID-19, a także musi spełnić następujące warunki:

przychód z przeważającej działalności (w rozumieniu przepisów podatkowych), który uzyskał w jednym z dwóch miesięcy przed miesiącem, w którym składa wniosek był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, lub w lutym 2020 r., lub we wrześniu 2020 r.,

nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu (chyba że podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej).

Wniosek o postojowe - kiedy?

Wniosek o świadczenie postojowe, na podstawie Tarczy antykryzysowej 9.0, można złożyć od 4 maja 2021 r. Wnioski RSP-DD7 złożone do 3 maja 2021 r. włącznie, ZUS rozpatrzy na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19.

