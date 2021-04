Zwolnienie z ZUS - marzec i kwiecień 2021

Zwolnienie z ZUS – Tarcza 9.0

Zwolnienie z opłacania składek ZUS to jedna z form wparcia z Tarczy branżowej. Dotyczy zwolnienia z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych. Tarcza branżowa została przedłużona na kolejne miesiące – marzec i kwiecień 2021 r. Nowe przepisy dodające kolejne kody PKD w związku z ostatnimi obostrzeniami nazywa się Tarczą 9.0 - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych w skutek pandemii COVID-19.

Zwolnienie ze składek ZUS – kody PKD

Pierwszym podstawowym warunkiem uzyskania zwolnienia z ZUS za marzec i kwiecień 2021 r. jest prowadzenie przeważającej działalności na dzień 31 marca 2021 r. o odpowiednim kodzie PKD. Wszystkie kody PKD uprawnione do wsparcia z ZUS znajdują się poniżej.

W § 10 (regulującym zwolnienie z ZUS w ramach tarczy) dodaje się ustęp 2a. Zwalnia się w nim ze składek odpowiednio za okres od dnia 1 marca 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r. albo za okres od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r. wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za te okresy. Zwolnienia ze składek dokonuje się na zasadach określonych w art. 31zo–31zx ustawy o COVID-19, przy uwzględnieniu przepisów rozdziału 4 niniejszego rozporządzenia.

Płatnik składek musiał prowadzić na dzień 31 marca 2021 r. działalność, której rodzaj przeważającej działalności oznaczony jest kodem PKD z poniższej listy:

49.32.Z, 49.39.Z, 510.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z, 47.41.Z, 47.4Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.64.Z, 47.65.Z, 47.71.Z, 47.72.Z, 47.75.Z, 47.77.Z, 77.29.Z, 77.39.Z, 96.02.Z, 96.09.Z.

Spadek przychodów – Tarcza 9.0

Kolejnym warunkiem jest standardowo spadek przychodów określony przepisami. Dla wyżej wymienionych kodów PKD przychód z działalności uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku musi być niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub w lutym 2020 r., lub we wrześniu 2020 r., jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 listopada 2020 r.

Dodano w tym miejscu „luty 2020 r.”, ponieważ analogiczny okres roku poprzedniego jest już miesiącem pandemicznym dotkniętym restrykcjami.

Deklaracje rozliczeniowe – zwolnienie z ZUS

Aby uzyskać zwolnienie ze składek ZUS z tarczy, należy złożyć w ZUS deklaracje rozliczeniowe lub imienne raporty miesięczne dotyczące okresów, na które uprawniony stara się o zwolnienie. Zarówno przy ubieganiu się o zwolnienie za marzec i kwiecień 2021 r. i tylko za kwiecień 2021 r. deklaracje należy złożyć najpóźniej do 30 czerwca 2021 r. Jedynym wyjątkiem są płatnicy zwolnienie z obowiązku przekazywania deklaracji rozliczeniowych.

Wniosek o zwolnienie z ZUS

Od kiedy i do kiedy można składać wniosek o zwolnienie ze składek ZUS za marzec i kwiecień 2021 r.? Nowe przepisy mają zacząć obowiązywać od 26 kwietnia 2021 r., jednak dla postojowego i zwolnienia z ZUS przewidziano inny termin - 4 maja 2021 r. Natomiast ostateczny termin złożenia wniosku o umorzenie składek ZUS to 30 czerwca 2021 r. Jest on więc tożsamy z terminem złożenia deklaracji rozliczeniowych.

Wniosek ten powinien zawierać następujące elementy:

elementy z art. 31zp ust. 2 pkt 1, 2b, 2c, 3 i 4 ustawy o COVID-19, z uwzględnieniem pkt 2a omawianego rozporządzenia; zamiast treści oświadczeń z art. 31zp ust. 2 pkt 2b i 2c ustawy o COVID-19, zawiera odpowiednio informacje o rodzaju przeważającej działalności z § 10 ust. 2a rozporządzenia, a także o uzyskaniu w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku przychodu niższego co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub w lutym 2020 r. lub we wrześniu 2020 r.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych w skutek pandemii COVID-19 (Dz. U. z 2021, poz. 713)

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020, poz. 1842)