Renta dla rodziny lekarza zmarłego na COVID-19

Renta po śmierci lekarza z powodu COVID-19

Członkowie rodzin lekarzy i lekarzy dentystów, którzy zmarli z powodu COVID-19 w sytuacji, gdy zakażenie wirusem SARS-CoV-2 miało związek z wykonywaniem zawodu mogą składać wnioski o przyznanie im renty specjalnej - poinformowała na swojej stronie Naczelna Izba Lekarska.

Naczelna Izba Lekarska zapewniła, że w związku z zapytaniami dotyczącymi rent specjalnych dla członków rodzin lekarzy i lekarzy dentystów, którzy zmarli z powodu COVID-19, a ich zakażenie miało związek z wykonywaniem zawodu będzie przekazywać napływające do Okręgowych Izb Lekarskich wnioski do ministra zdrowia.





Minister zdrowia, zgodnie z ustawą z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (art. 82 ust. 1), może z kolei wnioskować o przyznanie takiego świadczenia do premiera.

Co zrobić, aby uzyskać rentę?

NIL poinformowała, że rodzina zmarłego powinna przesłać w tym celu do właściwej Okręgowej Izby Lekarskiej: tabelę (lub wykaz punktowy) z danymi zmarłego lekarza oraz danymi rodziny ubiegającej się o wsparcie; oświadczenie, że przyczyną zgonu był COVID-19 wraz z wyrażeniem zgody na weryfikację oświadczenia, zgodnie z kartą zgonu przez organy administracji państwowej. Ponadto powinna dołączyć odpowiednie zgody na przekazanie przez NIL danych osobowych, by resort zdrowia mógł wnioskować do premiera o przyznanie świadczenia.

Renta specjalna

Samorząd lekarski podkreślił, że przyznanie renty specjalnej dotyczy "tylko i wyłącznie lekarzy/lekarzy dentystów wykonujących zawód, w tym rencistów i emerytów, ale pracujących z pacjentami (niezależnie od formy zatrudnienia)". Samorząd nie określił też daty końcowej na składanie wniosków, wskazując, że epidemia nie skończyła się. Zaznaczył też, że "przyjęcie innych świadczeń z powodu śmierci lekarza przez rodzinę nie ma wpływu na przyznanie renty". Według danych przekazanych 5 lutego PAP przez resort zdrowia koronawirus przyczynił się do śmierci m.in. 86 lekarzy, 67 pielęgniarek, 2 diagnostów laboratoryjnych, 12 dentystów, 5 farmaceutów, 7 ratowników medycznych i 4 położnych.