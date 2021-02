Fizjoterapeuta a kwarantanna

Test fizjoterapeuty na COVID-19 a kwarantanna

Czy fizjoterapeuci są zwolnieni z kwarantanny w momencie skierowania na test covidowy? - pytanie na infolinię 800-676-676

Pani pracuje w zawodzie medycznym – fizjoterapeuta, pyta czy jest objęta kwarantanną w momencie skierowania na test „covidowy”.





Zawód medyczny

Co do zasady obowiązek kwarantanny powstaje m.in. w wyniku oficjalnego skierowania na test w kierunku koronawirusa przez lekarza zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2020.2316 ze zm), dalej jako „rozp.RM” i zaczyna się od dnia wystawienia skierowania. Jednakże na postawie ust. 2 ww. przepisu, obowiązku poddania się kwarantannie nie stosuje się do osoby wykonującej zawód medyczny.

W celu ustalenia znaczenia terminu osoby wykonującej zawód medyczny rozp.RM odsyła do ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U.2020.295 ze zm.), dalej jako „udl”. Zgodnie z art. 2 ust 1 pkt 2 udl, osoba wykonująca zawód medyczny to osoba uprawniona na podstawie odrębnych przepisów do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz osoba legitymująca się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny. Jeśli fizjoterapeuta spełnia tę definicję, czyli wykonuje zawód medyczny to znaczy, że wypełnia też zwolnienie od obowiązku kwarantanny zgodnie z § 4 ust. 2 rozp.RM.

Praca przy chorych na COVID-19

Tymczasem na rządowej stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi (stan na dzień 05.02.2021 r.) na pytanie: Czy zwolnienie z kwarantanny dotyczy wszystkich służb medycznych, po bezpośrednim kontakcie z pacjentem zakażonym COVID-19? została udzielona odpowiedź: Nie, zwolnieni z kwarantanny są Ci medycy, którzy uczestnicząc w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej osobom chorym na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2.

Może to wynikać, z innej podstawy faktycznej obowiązku kwarantanny i innej podstawy prawnej. Mianowicie zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego (Dz.U.2020.607 ze zm.), dalej jako „rozp.MZ”, obowiązek kwarantanny powstaje w przypadku narażenia na chorobę wywołaną wirusem SARS-COV-2 (COVID-19). Z tego obowiązku, na podstawie § 5 ust 6 rozp.MZ, są zwolnione osoby uczestniczące w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej osobom chorym na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2, jeżeli osoby te codziennie, przed rozpoczęciem uczestniczenia w udzielaniu tych świadczeń, przez okres co najmniej 7 dni po dniu styczności ze źródłem biologicznych czynników chorobotwórczych będą badane testem antygenowym.

Wniosek o zwolnienie lub skrócenie obowiązku kwarantanny

Niezależnie od powyższego, w każdym przypadku, gdy osoba objęta obowiązkiem kwarantanny się z tym nie zgadza i uważa, że obowiązek ten został nałożony bezpodstawnie, ma prawo wystosować odpowiednio umotywowany wniosek do właściwego miejscowo sanepidu o zwolnienie bądź skrócenie obowiązku kwarantanny.

Stan prawny na dzień 05.02.2021 r.