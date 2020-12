Zmiany w ustawie o cudzoziemcach od 1 grudnia 2020 r.

Zmiany w ustawie o cudzoziemcach

Obcokrajowcy przebywający w Polsce na podstawie tzw. wiz humanitarnych oraz wiz wydanych w ramach programu Poland. Business Harbour będą mogli ubiegać się o zezwolenie na pracę. Oznacza to szerszy dostęp cudzoziemców do rynku pracy w Polsce i ułatwienia dla pracodawców. Nowe przepisy wprowadzają także obowiązki. Znowelizowana ustawa o cudzoziemcach zobowiązuje obcokrajowców ubiegających się o wizę krajową oraz wjeżdżających do Polski do posiadania podróżnego ubezpieczenia medycznego na cały okres pobytu.

Praca dla posiadaczy wiz humanitarnych, wiz z adnotacją "Poland Business Harbour" i personelu medycznego

Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach rozszerza katalog sytuacji, w których obcokrajowcy są uprawnieni do wykonywania pracy w Polsce. Dopełnieniem tych zmian jest rozporządzenie ministra rozwoju, pracy i technologii. Zgodnie z nowymi przepisami z obowiązku posiadania pozwolenia na pracę będą zwolnieni cudzoziemcy przebywający w Polsce na podstawie tzw. wiz humanitarnych, wiz z adnotacją „Poland. Business Harbour”, a także lekarze i lekarze dentyści, pielęgniarki i położne oraz ratownicy medyczni posiadający prawo wykonywania zawodu.

– Są to ułatwienia szczególnie istotne dla obywateli Białorusi, którzy w ostatnim czasie przyjeżdżają do Polski w obawie przed represjami. Cudzoziemcy przebywający w Polsce na podstawie tych wiz nie będą musieli ubiegać się o uzyskanie zezwolenia na pracę, jeżeli będą chcieli podjąć pracę zarobkową na terenie naszego kraju – wyjaśnia w rozmowie z agencją Newseria Biznes Jakub Dudziak, rzecznik prasowy Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Ułatwienia dla pracodawców

Jak podkreśla, ta nowelizacja ułatwia dostęp do polskiego rynku pracy cudzoziemcom, ale jest także dużym ułatwieniem dla pracodawców.

Podróżne ubezpieczenie medyczne

Kolejną istotną zmianą jest objęcie obowiązkiem posiadania podróżnego ubezpieczenia medycznego wszystkich cudzoziemców, którzy będą chcieli ubiegać się o wizę, lub też przekraczających granice. Również tych, którzy będą chcieli przyjechać do Polski w celu podjęcia pracy.

– Takie ubezpieczenie będzie obowiązkowe przez cały okres pobytu na terenie Polski, chyba że cudzoziemiec będzie posiadał ubezpieczenie zdrowotne, czyli będzie zgłoszony do ubezpieczenia w ZUS. Co istotne, minister spraw zagranicznych będzie publikował wytyczne oraz listę ubezpieczycieli, którzy spełniają ustawowe wymogi w zakresie zapewnienia wymaganego ubezpieczenia medycznego – tłumaczy Jakub Dudziak.