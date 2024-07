Wakacyjny odpoczynek jest coraz ważniejszy nie tylko dla pracownika, ale i dla pracodawcy. Niektórzy przełożeni zwracają uwagę na to, aby wypoczynek zespołu był jak najbardziej efektywny. Znają zalety prawdziwego odpoczynku. Uczą swoją załogę świadomego planowania i balansu między pracą i życiem prywatnym. Podajemy 8 wskazówek, jak zaplanować urlop, aby wypoczywać efektywnie.

Brak odpoczynku wpływa na jakość pracy i zaangażowanie pracownika

Tradycyjnie czasem urlopów są wakacje. W niektórych krajach, na przykład w Finlandii, Szwecji czy we Włoszech, niemal wszyscy wyjeżdżają na wakacje w jednym terminie. Pustoszeją biura i miasta, zaludniają się natomiast miejscowości letniskowe, kurorty oraz najsłynniejsze turystyczne atrakcje.

– Urlop nie bez przyczyny jest obowiązkowy (dla osób zatrudnionych na etacie). Brak odpoczynku wpływa bezpośrednio na jakość pracy, na dobrostan pracownika i jego zaangażowanie. A to ma konsekwencje dla całej firmy – wyjaśnia Aneta Stelmach z Quercus, firmy specjalizującej się we wdrożeniach SAP w obszarze HR. – Pracownik, który zbyt długo nie był na urlopie, lub na nim był, lecz niewłaściwie go wykorzystał, może być mniej efektywny, np. z trudnością podejmuje decyzje i analizuje dane. Może odczuwać brak satysfakcji z pracy, być zdemotywowany i znużony. Takie osoby często przestawiają się na automatyczne odtwarzanie zadań, a to niestety często wiąże się z popełnianiem błędów czy z większym ryzykiem wypadków.

Jak wypoczywać efektywnie?

Dlatego właśnie odpoczywać trzeba dla tzw. higieny psychicznej. Ważne, aby mieć świadomość, że to, czy dobrze odpoczniemy, przełoży się na następną część roku. Z tego powodu planowanie urlopu warto rozpocząć nie od ustalenia „gdzie”, ale „jak”. Chodzi o to, aby faktycznie oderwać się od codzienności, zmienić otoczenie i rytm dnia, spędzać więcej czasu na świeżym powietrzu, najlepiej aktywnie, nie zaglądać do komputera, w miarę możliwości zostawić telefon służbowy pod opieką kogoś w biurze.

– Nawet miłośnikom majsterkowania i remontów urlopowych przyda się wyjazd w ciekawe miejsce. Remontowanie może być hobby, ale nie do końca zapewnia higienę psychiczną. Jesteśmy w końcu w tym samym miejscu, co zwykle. Ponadto nie ma remontów bez nieprzewidzianych zdarzeń i takich wydatków, a więc bez stresu. A to przecież stresu chcemy się podczas wypoczynku pozbyć – podkreśla Aneta Stelmach.

Planowanie urlopów pracowników

Jak wynika z kodeksu pracy, urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów, który ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Dobrą praktyką jest ustalenie planu urlopów już w pierwszym kwartale roku – dzięki temu pracodawca dowie się, w jakim okresie może spodziewać się największego zainteresowania urlopami i zaproponować odpowiednie korekty.

– Aby dowiedzieć się, jakie terminy w roku mogą okazać się urlopowymi „wąskimi gardłami”, pracodawca musi wnikliwie przeanalizować złożone wnioski. Bardzo pomocne w tym zakresie są nowoczesne narzędzia kadrowe – portale pracownicze dostępne online, w których planowane urlopy wyświetlane są graficznie, a szczególnie obłożone terminy od razu są widoczne. Jeśli z punktu widzenia firmy plany urlopowe trzeba skorygować, pracodawca może to zrobić od ręki dzięki funkcjonalnościom dostępnym online, a pracownik otrzyma odpowiednie powiadomienie na swoją skrzynkę – wyjaśnia Mariusz Czeszejko-Sochacki, twórca portalu Dokioki.

Co w takiej sytuacji może zrobić pracodawca? Po pierwsze, zaproponować pracownikowi rozważenie innego terminu urlopu, po drugie, dokonać odpowiednich przesunięć w zespole, po trzecie, zatrudnić kogoś na zastępstwo lub – po czwarte – zamknąć firmę na ten czas, jeśli jest to ekonomicznie uzasadnione. I w wielu przypadkach jest to lepsze rozwiązanie niż łatanie kadrowych, urlopowych wakatów. Wiele firm produkcyjnych ma wakacyjne przestoje – zarówno pracownicy produkcyjni, jak i biurowi odpoczywają w tym samym czasie, a w zakładzie prowadzone są np. prace konserwatorskie czy modernizacje.

Jeśli jednak firma nie zaprzestaje działalności podczas wakacji, planowanie urlopów jest bardziej elastyczne, zwłaszcza że coraz więcej osób wybiera się na dłuższy wypoczynek dopiero jesienią lub zimą. Ważne jest, aby dać załodze taką możliwość. W końcu urlop pracownika przynosi korzyść nie tylko jemu, ale też firmie.

Dobrze zaplanowany urlop to taki, podczas którego udaje się zapomnieć o pracy, zmienić codzienną rutynę, otoczenie i oddać się ulubionym czynnościom. To czas, który powinniśmy spędzić w zgodzie z sobą, aby faktycznie się odprężyć i naładować akumulatory na kolejne tygodnie pracy.

8 wskazówek jak zaplanować urlop

Oto 8 wskazówek, jak zaplanować urlop: