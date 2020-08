Czy pracodawca musi udzielić urlopu zaległego przed urlopem z roku bieżącego?

Urlop zaległy a urlop bieżący

Zasadą jest, że urlop wypoczynkowy powinien być wykorzystany przez pracownika w roku kalendarzowym, w którym pracownik nabył do niego prawo. Jednak różne okoliczności powodują, że urlop ten w całości lub w części nie zostanie wykorzystany przez pracownika i przejdzie na rok następny, stając się urlopem zaległym. W takiej sytuacji pracownik w roku kalendarzowym ma prawo zarówno do urlopu z roku bieżącego oraz do urlopu z roku poprzedniego.

Polecamy: Pakiet Kadrowy: Wynagrodzenia 2020 + Czas pracy 2020 + Zatrudnianie i zwalnianie pracowników + Uprawnienia rodziców w pracy





Kolejność udzielania urlopu zaległego i bieżącego

Nasuwa się zatem pytanie, czy uregulowana w jakiś sposób jest kolejność udzielania tych urlopów? Przepisy prawa pracy nie regulują tej kwestii, jednak należy zwrócić uwagę na orzeczenie Sądu Najwyższego z 9.5.2013 r. (sygn. akt. II PK 199/12; publ. LEX nr 1555440). W wyroku tym Sąd Najwyższy stwierdził, że w pierwszej kolejności należy udzielać urlopu zaległego, co wiąże się z instytucją przedawnienia urlopu, tzn. urlop zaległy uległby po pewnym okresie przedawnieniu, a pracownik utraciłby możliwość jego wykorzystania w naturze lub w postaci ekwiwalentu (w razie rozwiązania umowy o pracę). Ponadto Sąd wskazał, że dopilnowanie, aby pracownik skorzystał z urlopu należy do obowiązków pracodawcy, a nieudzielenie zaległego urlopu do końca września stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika.

W świetle powyższego należy zatem stwierdzić, że w pierwszej kolejności pracownikowi powinien być udzielony urlop zaległy. Takie rozwiązanie, z jednej strony, zapewnia pracownikowi możliwość skorzystania z urlopu, do którego nabył prawo, a którego nie wykorzystał, gdyż pracodawca nie udzielił mu tego urlopu w roku, w którym pracownik nabył do niego prawo. Zmniejsza się w ten sposób ryzyko przedawnienia tego urlopu. Z drugiej strony natomiast nieudzielenie urlopu zaległego do 30.09 następnego roku kalendarzowego stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika zagrożone sankcją grzywny w wysokości od 1.000 do 30.000 zł. Jeżeli zatem pracodawca nie dopilnuje, aby w pierwszej kolejności wykorzystany został urlop zaległy naraża się na karę grzywny.

Podstawa prawna:

Art. 161, 168 Kodeksu pracy