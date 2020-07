Jak złożyć wniosek o urlop wypoczynkowy podczas pracy zdalnej?

Wniosek o urlop na pracy zdalnej

Obecnie wiele firm przyjęło model pracy zdalnej. W związku z tym pojawia się pytanie, jak w nowej sytuacji złożyć wniosek urlopowy, tym bardziej, że sezon ogórkowy jest w pełni.

Kodeks pracy szczegółowo reguluje kwestie urlopu wypoczynkowego, jednak nie odpowiada wprost na postawione pytanie. Warto przypomnieć, że każdemu pracownikowi przysługuje coroczny, płatny, nieprzerwany urlop wypoczynkowy i to prawo jest niezbywalne.





Polecamy: Kodeks pracy 2020 PREMIUM

Forma wniosku o urlop wypoczynkowy

Przepisy kodeksu pracy nie regulują, w jakiej formie powinny być składane wnioski urlopowe. Wobec tego, wnioski mogą być złożone zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej, w tym mailowej, co w szczególny sposób odpowiada potrzebom aktualnej sytuacji. Zatem, wystarczające jest, by pracownik napisał maila z wnioskiem o urlop, precyzując, kto składa wniosek, jaki jest termin rozpoczęcia i zakończenia urlopu oraz wskazując, o jaki typ urlopu wnioskuje. Ważne jest również, by zrobił to w odpowiednim terminie. W wielu zakładach pracy obowiązuje plan urlopów, co determinuje czas składania wniosków.

Ponadto, warto zauważyć, że od 1 stycznia 2019 r. pracodawca może prowadzić i przechowywać dokumentację pracowniczą w postaci papierowej lub elektronicznej – ma w tym zakresie dowolność wyboru, co również potwierdza możliwość złożenia wniosku o urlop drogą elektroniczną.

Wiele firm korzysta z platform pomocnych w administrowaniu spraw pracowniczych, w tym w udzielaniu urlopów. Takie narzędzia również sprawdzają się przy pracy zdalnej, porządkując kwestie personalne. Wystarczy, że pracownik jedynie zaznaczy dni, które chce przeznaczyć na urlop i oczekiwać na potwierdzenie uprawnionej do tego osoby z firmy.