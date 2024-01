Urlop ojcowski w 2024 r. Kto jest uprawniony. Jaki jest wymiar urlopu. W jakim okresie urlop przysługuje

Urlop ojcowski to uprawnienie przysługujące pracownikowi będącemu ojcem dziecka. Zasady, na jakich urlop ojcowski jest przyznawany w 2024 r. określają przepisy Kodeksu pracy znowelizowane w roku poprzednim.

Prawo do urlopu ojcowskiego jest wyłącznym i samodzielnym uprawnieniem, które przysługuje pracownikowi będącemu ojcem. Prawo to jest niezależne od uprawnień matki dziecka i przysługuje także wtedy, gdy matka nie jest pracownicą, wobec czego nie może korzystać z przewidzianych przepisami prawa pracy urlopów związanych z urodzeniem lub wychowywaniem dziecka. Przepisy Kodeksu pracy regulujące urlop ojcowski zmieniły się na mocy nowelizacji z 9 marca 2023 r.

Autopromocja

Urlop ojcowski tylko dla pracowników

Urlop ojcowski przysługuje pracownikowi, który jest ojcem. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy pracownikiem jest nie tylko osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, ale także na podstawie: powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

Urlop ojcowski tylko w określonym celu

Kodeks pracy w brzmieniu sprzed nowelizacji w 2023 r. stwierdzał po prostu: „Pracownik – ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego”. Ubiegłoroczna nowelizacja wprowadziła dodatkowo pojęcie celu, któremu ma służyć urlop ojcowski. Celem tym jest sprawowanie opieki nad dzieckiem.

Ważne Urlop ojcowski może być w 2024 r. wykorzystywany wyłącznie w celu sprawowania opieki nad dzieckiem.

Urlop ojcowski w wymiarze do 2 tygodni

Urlop ojcowski należy się w wymiarze, którzy wynosi do 2 tygodni. Uprawniony pracownik – ojciec może wykorzystać urlop ojcowski jednorazowo. Przepisy pozwalają jednak na to, by urlop ojcowski został wykorzystany w częściach. Uprawniony może – stanowią przepisy – podzielić urlop ojcowski maksymalnie na 2 części; każda z nich musi trwać co najmniej tydzień.



W praktyce oznacza to, że urlop ojcowski można wykorzystać w dwóch jednotygodniowych częściach.

Urlop ojcowski tylko przez określony czas

Prawo do urlopu ojcowskiego przysługuje pracownikowi – ojcu w okresie do ukończenia przez dziecko określonego przepisami wieku. W przypadku ojców adopcyjnych długość okresu, w którym prawo to przysługuje uzależniona jest ponadto od upływu określonego czasu od uprawomocnienia się postanowienia o przysposobieniu dziecka.



W 2024 r. długość tych okresów jest zróżnicowana w zależności od tego, kiedy uprawniony pracownik – ojciec rozpoczął wychowywanie dziecka. Decydujące znaczenie ma to, czy wychowywał dziecko w dniu 26 kwietnia 2023 r., kiedy to w życie weszła nowelizacja Kodeksu pracy przyjęta w marcu tego roku, czy też rozpoczął wychowanie dziecka po tym dniu (w szczególności – kiedy dziecko przyszło na świat 27 kwietnia 2023 r. lub później).



Pracownik – ojciec, który wychowywał dziecko w dniu 26 kwietnia 2023 r. ma prawo do urlopu ojcowskiego nie dłużej niż do:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia albo

albo upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 14 roku życia.

Pracownik – ojciec, który rozpoczął wychowywanie dziecka po 26 kwietnia 2023 r. ma natomiast prawo do urlopu ojcowskiego nie dłużej niż do:

ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia albo

albo upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 14 roku życia.