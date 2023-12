Urlop ojcowski w 2024 r. Jakie formalności są niezbędne

Urlop ojcowski należy się pracownikowi – ojcu w celu sprawowania opieki nad dzieckiem. Wymiar tego urlopu wynosi maksymalnie dwa tygodnie. Żeby skorzystać z urlopu ojcowskiego pracownik – ojciec musi wystąpić do pracodawcy z odpowiednim wnioskiem. Jakie formalności będą konieczne w 2024 r. w celu uzyskania urlopu ojcowskiego? Wyjaśniamy.

Urlop ojcowski to wyłączne i samodzielne prawo pracownika – ojca. Uprawnienie to jest niezależne od uprawnień matki dziecka. Co więcej, urlop ojcowski należy się ojcu dziecka nawet wówczas, gdy matka nie jest pracownicą i nie może korzystać z urlopów związanych z rodzicielstwem. Urlop ojcowski udzielany jest w wymiarze do dwóch tygodni.

Kiedy można dostać urlop ojcowski

W celu skorzystania z urlopu ojcowskiego uprawniony pracownik – ojciec musi wystąpić z wnioskiem do pracodawcy. Wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego może być złożony w postaci papierowej lub elektronicznej.



Wniosek o urlop ojcowski należy złożyć w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu. Do wniosku trzeba załączyć dokumenty określone przez przepisy wykonawcze do Kodeksu pracy (patrz niżej).

Ważne Pracodawca ma obowiązek uwzględnić wniosek pracownika o urlop ojcowski.

Wprawdzie uwzględnienie wniosku o urlop ojcowski jest obowiązkiem pracodawcy – innymi słowy, pracodawca nie może odmówić uprawnionemu urlopu ojcowskiego – niemniej, skorzystać z urlopu można dopiero wtedy, gdy pracodawca udzieli go pracownikowi.

Wniosek o urlop ojcowski

We wniosku o udzielenie urlopu ojcowskiego (lub jego części) pracownik – ojciec musi umieścić jedynie swoje dane osobowe (imię i nazwisko) oraz wskazać okres, na który ma być udzielony urlop ojcowski albo jego część. Ponadto do wniosku trzeba dołączyć oświadczenie pracownika – ojca, czy korzystał wcześniej z urlopu ojcowskiego albo jego części.



Do wniosku o urlop ojcowski trzeba przede wszystkim załączyć dokument potwierdzający urodzenie dziecka (dzieci), na które ma zamiar wziąć urlop. Takim dokumentem jest odpis skrócony aktu urodzenie – jeżeli gdy dziecko (dzieci) przyszło na świat w Polsce. W przypadku natomiast, gdy dziecko (dzieci) urodziło się zagranicą, do wniosku o urlop ojcowski należy dołączyć zagraniczny dokument potwierdzający urodzenie dziecka (dzieci).



Dokumenty potwierdzające urodzenie dziecka mogą być załączone do wniosku o urlop ojcowski w oryginale; wnioskodawca ma także prawo załączyć do wniosku kopie tych dokumentów.

Wniosek o urlop ojcowski na dziecko przysposobione

Jeżeli uprawniony pracownik chce wziąć urlop ojcowski albo jego część na dziecko przysposobione, do wniosku u udzielenie tego urlopu powinien – oprócz dokumentów wskazanych powyżej – załączyć kopię prawomocnego postanowienia sądu o przysposobieniu dziecka.

