Rodzice adopcyjni mają prawa: Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego

Firmy technologiczne zwolniły we wrześniu 2023 r. 6417 osób. To najniższa wartość od kilkunastu miesięcy i istotnie niższa niż w sierpniu, gdy pracę na całym świecie w sektorze IT straciło ponad 26 tys. osób. Choć to bardzo dobra informacja dla pracowników, to zła dla firm.