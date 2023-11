Od premii inflacyjnej zapłacisz podatek i ZUS

W przedmiotowym stanie faktycznym przedsiębiorca, prowadzący spółkę złożył wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej do ZUS Oddział w Gdańsku. Pytanie brzmiało: czy wypłacając premię inflacyjną pracownikom delegowanym podlegającym ubezpieczeniu w ZUS przedsiębiorca powinien naliczyć od niej składki na ubezpieczenia społeczne? W związku z faktem, iż pracownicy wnioskodawcy oddelegowani są długoterminowo i podlegają pod przepisy dotyczące równego traktowania wnioskodawca twierdzi, że w przypadku tej konkretnej premii nie widzi podstawy do naliczania składek ZUS.

Wnioskodawca wskazał, że premia inflacyjna wypłacona za pracę wykonywaną w innym państwie, jest zwykle traktowana jako przychód ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w Polsce.

W Niemczech - premia inflacyjna bez podatku i bez składek na ZUS

Wnioskodawca wskazał, że jest Spółką działającą w branży związanej z rusztowaniami i delegującą pracowników na podstawie A1 do pracy w Niemczech. Spółka podlega w Niemczech branżowym układom zbiorowym oraz unijnym dyrektywom w tym zasadom równego traktowania pracowników. Przedsiębiorca wskazał, że pracownikom zatrudnionym na podstawie stosunku pracy została przyznana premia inflacyjna. Obowiązujące w Niemczech przepisy dają pracodawcy możliwość wypłaty premii inflacyjnej, która według tych przepisów zwolniona jest z podatku oraz składek na ubezpieczenia społeczne.

Ważne Unikanie podwójnego opodatkowania Oczywiście obowiązuje również generalna zasada dotycząca unikania podwójnego opodatkowania. Dochody delegowanych pracowników spółki uzyskane za pracę wykonywaną w innym państwie Unii Europejskiej (czyli w Niemczech, nie Polsce), opodatkowane są w Niemczach, czyli tam gdzie praca jest rzeczywiście świadczona, a nie w Polsce.

Decyzja ZUS dot. premii inflacyjnej

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku dokonał jedynie oceny stanowiska przedsiębiorcy w zakresie przedstawionej przez niego interpretacji przepisów, z których wynika obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Mocą niniejszej decyzji ZUS nie przyznał jakiegokolwiek prawa ani nie stwierdził jakiegokolwiek obowiązku ubezpieczeniowego.

ZUS uznał, że stanowisko wyrażone przez wnioskodawcę we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, jest nieprawidłowe.

ZUS wskazał, że zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1230) obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są pracownikami. W myśl przepisów art. 11 ust. 1 oraz art. 12 ust. 1 tej ustawy także ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe dla tych osób jest obowiązkowe.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy z wyłączeniem przychodów wymienionych w § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 728 z późn. zm.), jak również wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz zasiłków z ubezpieczeń społecznych.

ZUS uznał, że:

Jeżeli do delegowania pracowników stosuje się polskie ustawodawstwo z zakresu zabezpieczenia społecznego, to stosuje się do nich zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne określone przepisami ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W związku z tym, iż premia inflacyjna nie została wymieniona w wyżej cytowanym rozporządzeniu, wypłacana jest pracownikom pozostającym z wnioskodawcą w stosunku pracy i stanowi przychód ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wartość ww. premii powinna zostać uwzględniona w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy zaprezentowane w przedmiotowym wniosku uznać należy za nieprawidłowe.

Związanie decyzją ZUS jedynie przedmiotowego stanu faktycznego a nie innego

Trzeba wiedzieć, że wydana decyzja wiąże Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie w niniejszej sprawie, tj. przedsiębiorcy, który złożył wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, w sprawie tylko jego dotyczącej. Interpretacja została więc wydana tylko na rzecz tego przedsiębiorcy, nie innego.

Co ważne, obowiązują przepisy, które dotyczą tzw. instytucji utrwalonej praktyki interpretacyjnej. Co to oznacza Interpretacja indywidualna nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, z tym że przedsiębiorca nie może być obciążony sankcjami administracyjnymi, finansowymi lub karami w zakresie, w jakim zastosował się do uzyskanej interpretacji indywidualnej ani daninami w wysokości wyższej niż wynikające z uzyskanej interpretacji indywidualnej. Natomiast, z drugiej strony interpretacja indywidualna jest wiążąca dla organów lub państwowych jednostek organizacyjnych właściwych dla przedsiębiorcy i może zostać zmieniona wyłącznie w drodze wznowienia postępowania.

Odwołanie od decyzji ZUS

Od takiej decyzji, jak w niniejszej sprawie przedsiębiorcy przysługuje odwołanie do właściwego Wydziału Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego.