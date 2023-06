Czy odszkodowanie za zakaz konkurencji podlega wliczeniu do podstawy zasiłkowej

Niektórym naszym pracownikom będziemy wypłacali odszkodowanie za powstrzymanie się od działalności konkurencyjnej w czasie trwania stosunku pracy. Odszkodowanie zostało ustalone w stałej miesięcznej kwocie i będzie wypłacane na podstawie składanych przez te osoby co miesiąc oświadczeń o powstrzymaniu się od działalności konkurencyjnej. Czy odszkodowanie powinniśmy wliczyć do podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłków?

RADA

Odszkodowanie z tytułu umowy o zakazie konkurencji wypłacane w stałej miesięcznej kwocie i bez względu na nieobecność pracownika w pracy spowodowaną absencją chorobową nie powinno być uwzględniane w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłków. Szczegóły w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

Zakaz konkurencji w trakcie trwania zatrudnienia. Pracodawca może zobowiązać pracownika pozostającego w zatrudnieniu, aby ten nie prowadził wobec niego działalności konkurencyjnej. W tym celu strony stosunku pracy zawierają, pod rygorem nieważności, umowę na piśmie (art. 1013 Kodeksu pracy). Umowa ta wiąże się niekiedy z wypłatą odszkodowania dla pracownika za wywiązywanie się z zawartych w niej postanowień. W odpłatnej umowie o zakazie konkurencji zawieranej w czasie trwania zatrudnienia strony określają, poza wysokością odszkodowania, również termin jego wypłaty. Wypłata, zgodnie z wolą stron, może nastąpić jednorazowo albo miesięcznie.

Składniki wliczane do podstawy zasiłkowej. Dla ustalenia, czy odszkodowanie z tytułu umowy o zakazie konkurencji w czasie trwania zatrudnienia należy uwzględniać w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłków, istotna jest odpowiedź na następujące pytania:

czy odszkodowanie stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne , a jeżeli tak, to

czy jest ono pomniejszane za okresy pobierania wynagrodzenia chorobowego i zasiłków.

Wyraźne wskazania w tej kwestii dotyczą odszkodowania z tytułu umowy o zakazie konkurencji zawieranej po ustaniu zatrudnienia (§ 2 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia składkowego). Z przepisów powołanego rozporządzenia wynika, że tego rodzaju odszkodowanie nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Przy czym ze względu na to, że wypłata odszkodowania następuje po ustaniu zatrudnienia, rozpatrywanie tego w aspekcie wliczania go do podstawy zasiłkowej pracownika pozostającego w stosunku pracy jest bezprzedmiotowe.

Natomiast odszkodowanie z tytułu umowy o zakazie konkurencji wypłacane w czasie trwania zatrudnienia pracownika nie jest wyłączone ze składek na ubezpieczenia społeczne. Podlega oskładkowaniu na wskazane ubezpieczenia jak większość przychodów pracowniczych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ważne Odszkodowanie za zakaz konkurencji wypłacane w czasie trwania zatrudnienia pracownika podlega oskładkowaniu.

Jednak ewentualne uwzględnienie tego rodzaju wypłaty w podstawie wymiaru wynagrodzenia za czas choroby i zasiłków jest uzależnione od tego, czy pracownik zachowuje do niego prawo za okresy pobierania tych świadczeń. Jeżeli bowiem pracownik otrzymuje przychód z tytułu odszkodowania w stałej miesięcznej wysokości, niepomniejszany w żaden sposób w związku z nieobecnością w pracy z powodu choroby i macierzyństwa, to nie należy go wliczać do podstawy wymiaru świadczeń w razie choroby i macierzyństwa (art. 41 ust. 1 ustawy zasiłkowej). Jednak odszkodowanie za powstrzymanie się od działalności konkurencyjnej może zostać wliczone przez ZUS do podstawy wymiaru zasiłku przysługującego pracownikowi za okres po ustaniu zatrudnienia, ale z ograniczeniem tej podstawy do 100% przeciętnego wynagrodzenia.

Przykład Pracownik otrzymuje stałe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 10 000 zł (ma prawo do wynagrodzenia w tej wysokości od stycznia 2022 r.). Zawarł z pracodawcą umowę o zakazie konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy. Pracodawca przez okres 6 miesięcy, począwszy od 1 marca 2023 r., wypłaca pracownikowi co miesiąc na podstawie tej umowy odszkodowanie w wysokości 15% ww. wynagrodzenia miesięcznego. Wysokość odszkodowania może być zmniejszona wyłącznie wtedy, gdy umowa o pracę rozwiąże się w trakcie miesiąca lub pracownik nie złoży oświadczenia o powstrzymaniu się od działalności konkurencyjnej. Na wysokość odszkodowania nie mają wpływu nieobecności pracownika w pracy z powodu choroby, urlopu czy innych usprawiedliwionych przyczyn. Pracownik chorował przez 2 dni kwietnia 2023 r. W podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego pracodawca uwzględni wyłącznie miesięczne wynagrodzenie, tj. kwotę 10 000 zł.

Podstawa prawna art. 41 ust. 1, art. 46 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa - j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 1732; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 2140 art. 1011 § 1, art. 1013 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 1510; ost.zm. Dz.U. z 2023 r. poz. 240 § 2 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 728

Renata Tonder

specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych