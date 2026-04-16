Nowość dla przedsiębiorców. Co daje mZUS dla Płatnika?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadził kolejne rozwiązanie cyfrowe dla firm. Nowość: mZUS dla Płatnika to aplikacja mobilna, która umożliwia szybki dostęp do najważniejszych informacji oraz do wybranych usług ZUS.

Nowa aplikacja mobilna ZUS dla przedsiębiorców

Od 14 kwietnia płatnicy składek mogą korzystać z nowej aplikacji mobilnej mZUS dla Płatnika. Dzięki niej przedsiębiorcy sprawdzą saldo w ZUS, zobaczą zwolnienia lekarskie pracowników czy wyślą wybrane wnioski – bezpośrednio z telefonu.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadził kolejne rozwiązanie cyfrowe dla firm. mZUS dla Płatnika to aplikacja mobilna, która umożliwia szybki dostęp do najważniejszych informacji oraz do wybranych usług ZUS.

Ważne Z nowej aplikacji może skorzystać każdy przedsiębiorca, a także wskazany przez niego pełnomocnik (np. księgowy). Użytkownik aplikacji może korzystać zarówno ze swojego konta, jak i z kont, do których ma pełnomocnictwo.

Nowa aplikacja mobilna mZUS dla Płatnika. Najważniejsze funkcje aplikacji

Za pomocą aplikacji przedsiębiorcy mogą m.in.:

sprawdzić saldo na koncie płatnika,

zobaczyć informacje o zwolnieniach lekarskich pracowników (e-ZLA),

wysłać wybrane wnioski do ZUS, np. o zaświadczenie o niezaleganiu,

zgłosić umowę o dzieło (RUD),

samodzielnie utworzyć zaświadczenie z danymi z ZUS,

skontaktować się z infolinią ZUS jako klient uwierzytelniony,

umówić e-wizytę lub wizytę w placówce ZUS.

Nowa aplikacja mobilna mZUS dla Płatnika. Aplikacja testowana z użytkownikami

Aplikacja mZUS dla Płatnika została przetestowana przez przedsiębiorców i księgowych. Na podstawie ich opinii ZUS wprowadził zmiany, które miały wpływ na intuicyjność oraz wygodę korzystania z narzędzia.

REKLAMA

Jak zacząć korzystać z aplikacji mZUS dla Płatnika?

Aplikacja mZUS dla Płatnika jest dostępna na urządzeniach mobilnych z systemami Android i iOS. Można ją pobrać wyłącznie ze sklepów Google Play oraz App Store pod podanymi linkami:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Po jej zainstalowaniu na smartfonie lub tablecie wystarczy połączyć ją ze swoim kontem w eZUS. Wprowadzenie aplikacji mZUS dla Płatnika to kolejny krok w rozwijaniu elektronicznych usług ZUS dla przedsiębiorców. Dzięki rozwiązaniom mobilnym część spraw można załatwić szybciej – bez konieczności logowania się do systemu na komputerze.

Źródło: ZUS