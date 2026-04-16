Strona główna » Kadry » Ubezpieczenia społeczne » Firma a ubezpieczenie » Nowość dla przedsiębiorców. Co daje mZUS dla Płatnika?

Nowość dla przedsiębiorców. Co daje mZUS dla Płatnika?

16 kwietnia 2026, 14:29
Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadził kolejne rozwiązanie cyfrowe dla firm. Nowość: mZUS dla Płatnika to aplikacja mobilna, która umożliwia szybki dostęp do najważniejszych informacji oraz do wybranych usług ZUS.

Nowa aplikacja mobilna ZUS dla przedsiębiorców

Od 14 kwietnia płatnicy składek mogą korzystać z nowej aplikacji mobilnej mZUS dla Płatnika. Dzięki niej przedsiębiorcy sprawdzą saldo w ZUS, zobaczą zwolnienia lekarskie pracowników czy wyślą wybrane wnioski – bezpośrednio z telefonu.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadził kolejne rozwiązanie cyfrowe dla firm. mZUS dla Płatnika to aplikacja mobilna, która umożliwia szybki dostęp do najważniejszych informacji oraz do wybranych usług ZUS.

Ważne

Z nowej aplikacji może skorzystać każdy przedsiębiorca, a także wskazany przez niego pełnomocnik (np. księgowy). Użytkownik aplikacji może korzystać zarówno ze swojego konta, jak i z kont, do których ma pełnomocnictwo.

Nowa aplikacja mobilna mZUS dla Płatnika. Najważniejsze funkcje aplikacji

Za pomocą aplikacji przedsiębiorcy mogą m.in.:

  • sprawdzić saldo na koncie płatnika,
  • zobaczyć informacje o zwolnieniach lekarskich pracowników (e-ZLA),
  • wysłać wybrane wnioski do ZUS, np. o zaświadczenie o niezaleganiu,
  • zgłosić umowę o dzieło (RUD),
  • samodzielnie utworzyć zaświadczenie z danymi z ZUS,
  • skontaktować się z infolinią ZUS jako klient uwierzytelniony,
  • umówić e-wizytę lub wizytę w placówce ZUS.

Nowa aplikacja mobilna mZUS dla Płatnika. Aplikacja testowana z użytkownikami

Aplikacja mZUS dla Płatnika została przetestowana przez przedsiębiorców i księgowych. Na podstawie ich opinii ZUS wprowadził zmiany, które miały wpływ na intuicyjność oraz wygodę korzystania z narzędzia.

Jak zacząć korzystać z aplikacji mZUS dla Płatnika?

Aplikacja mZUS dla Płatnika jest dostępna na urządzeniach mobilnych z systemami Android i iOS. Można ją pobrać wyłącznie ze sklepów Google Play oraz App Store pod podanymi linkami:

Po jej zainstalowaniu na smartfonie lub tablecie wystarczy połączyć ją ze swoim kontem w eZUS. Wprowadzenie aplikacji mZUS dla Płatnika to kolejny krok w rozwijaniu elektronicznych usług ZUS dla przedsiębiorców. Dzięki rozwiązaniom mobilnym część spraw można załatwić szybciej – bez konieczności logowania się do systemu na komputerze.

Źródło: ZUS

Powiązane
ZUS ogłosił: średnia podwyżka świadczenia to 163,36 zł miesięcznie. Dla kogo i kiedy?
ZUS ogłosił: średnia podwyżka świadczenia to 163,36 zł miesięcznie. Dla kogo i kiedy?
Co miesiąc ZUS wypłaci 2704,71 zł. Kto uzyska to świadczenie?
Co miesiąc ZUS wypłaci 2704,71 zł. Kto uzyska to świadczenie?
Czy orzeczenie o stopniu niepełnoprawności wystarczy do renty z ZUS?
Czy orzeczenie o stopniu niepełnoprawności wystarczy do renty z ZUS?
Kadry
Nowość dla przedsiębiorców. Co daje mZUS dla Płatnika?
16 kwi 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadził kolejne rozwiązanie cyfrowe dla firm. Nowość: mZUS dla Płatnika to aplikacja mobilna, która umożliwia szybki dostęp do najważniejszych informacji oraz do wybranych usług ZUS.
Co miesiąc ZUS wypłaci 2704,71 zł. Kto uzyska to świadczenie?
16 kwi 2026

Dodatek dopełniający do renty socjalnej to szansa na wyższe świadczenie dla osób niepełnosprawnych. Uprawnieni mogą otrzymać nawet 2704,71 zł brutto miesięcznie więcej. Sprawdzamy, jakie warunki trzeba spełnić.
Pracownicy 45+ rzadko dorabiają do głównej pensji - tylko co 10. badany, a prawie co 2. młody pracownik ma dodatkową pracę
16 kwi 2026

Praca dorywcza jest nadal popularna. W I i II kwartale 2026 r. wzrasta potrzeba zatrudniania dodatkowych pracowników. Gdzie poszukuje się rąk do pracy? Co ciekawe, pracownicy 45+ rzadko dorabiają do głównej pensji - tylko co 10. badany, a prawie co 2. młody pracownik ma dodatkową pracę. Spada też liczba dorabiających studentów.
Koniec bezpłatnych staży? W przyszłym tygodniu startują konsultacje
16 kwi 2026

Projekt ustawy o likwidacji bezpłatnych staży zostanie w przyszłym tygodniu skierowany do szerokich konsultacji – poinformowała PAP ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Dodała, że zmiany mają wejść w życie jeszcze w tej kadencji Sejmu.

REKLAMA

Jak realnie zwiększać produktywność organizacji w erze AI?
16 kwi 2026

Sztuczna inteligencja już dziś zmienia sposób pracy zespołów finansowych. Jednak doświadczenia poprzednich fal cyfryzacji pokazują jasno: sama technologia nie gwarantuje wzrostu produktywności w organizacjach. O przewadze decyduje umiejętność połączenia AI z gotowością kompetencyjną pracowników, dobrze zaprojektowanymi procesami i jasno zdefiniowanymi celami biznesowymi.
Praca w Niemczech 2026: ile można zarobić?
15 kwi 2026

Praca w Niemczech była bardzo często wybierana przez Polaków jako szansa na dużo wyższy zarobek. Można zauważyć jednak spadającą liczbę chętnych do pracy u zachodnich sąsiadów. Ile można zarobić w Niemczech w 2026 r.?
PPK bije rekordy. Odnotowano największy wzrost wartości aktywów netto
15 kwi 2026

PPK bije rekordy. W kwietniu 2026 r. odnotowano największy wzrost wartości aktywów netto (WAN). Ile wynosi przeciętny zysk na inwestycji dla uczestnika PPK, który oszczędza w programie od początku?
Jak uzyskać to świadczenie z ZUS? Czy możliwe jest dorabianie do renty socjalnej?
16 kwi 2026

Przyznanie renty socjalnej nie zależy od stażu pracy ani nawet od pobytu w Polsce. Rentę - na stałe lub na czas określony - otrzymają osoby, które z powodu choroby nie mogą podjąć pracy. Czy to oznacza, że osoby pobierające rentę socjalną nie mogą pracować zarobkowo?

REKLAMA

40% pracowników rezygnuje z pracy już w pierwszym miesiącu. Wnioski dla pracodawców
15 kwi 2026

Nawet 40% pracowników rezygnuje z pracy już w pierwszym miesiącu zatrudnienia. Z czego to wynika? Oto praktyczne wnioski dla pracodawców do wdrożenia w organizacji w celu zapobiegania wysokiej rotacji pracowników.
Komunikat ZUS: Ograniczenie w dostępie do usług elektronicznych
15 kwi 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje o ograniczeniach w dostępie do programu Płatnik, ePłatnik PUE ZUS i aplikacji dedykowanych do wystawienia e-ZLA.
