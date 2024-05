Premier D. Tusk: W 2025 r. pensja minimalna około 4515 zł (brutto). 3407,35 zł (netto). Koniec wysokich podwyżek pensji, emerytur, zasiłków?

I koniec ten wymusza po prostu spadająca inflacja. Ostatnie lata przyzwyczaiły nas do corocznych podwyżek pensji, zasiłków, emerytur. Chyba musimy sobie przypomnieć, że 12% podwyżki pensji hurtem dla wszystkich "rok w rok", nie jest normalne w zrównoważonej gospodarce.

Płaca minimalna będzie podniesiona o tyle, co wymaga ustawa w związku z inflacją, czyli blisko 5 proc., w żadnym wypadku nie będzie to wyższy skok - zapewnił w piątek w Białymstoku premier RP Donald Tusk. Podkreślił, że w tej chwili Polska musi zadbać o bezpieczeństwo małych i średnich firm.

Pensja minimalna to od 1 lipca 4300 zł (brutto). Jak dodamy do tego 5%, otrzymamy 4515 zł (brutto). Dla pracownika nie korzystającego z PPK, to na rękę 3 407,35 zł (netto). To dla 2025 r. orientacyjny poziom pensji minimalnej zaproponowanej przez rząd.

Premier D. Tusk: W 2025 r. pensja minimalna nie więcej niż 4515 zł. To 5% w górę.

Na otwartym spotkaniu w Białymstoku Tusk został zapytany o ostatnie zapowiedzi minister pracy Agnieszki Dziemianowicz-Bąk dotyczące podniesienia płacy minimalnej, co - w ocenie przedsiębiorcy - spowoduje upadek małych firm.

Dziemianowicz-Bąk w rozmowie z Polskim Radiem zaproponowała by określić jej poziom na 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Początkowo wypowiedź opinia publiczna zrozumiała jako odnoszącą się do 2025 r.

Ważniejszy niż rok wdrożenia nowych zasad dla pensji minimalnej był inny kluczowy zarzut. Min. Dziemianowicz-Bąk nieprecyzyjnie odwołała się do dyrektywy. Nie mówi ona o 60% przeciętnego wynagrodzenia. Dyrektywa wskazuje jako przykłady wskaźników dla określenia europejskiej pensji minimalnej:

1) 60% mediany wynagrodzeń lub

2) 50% przeciętnego wynagrodzenia.

Błąd ten spowodował krytykę ministerstwa na Twitterze i zmusił premiera do reakcji.

Jeśli ta zapowiedź się potwierdzi, oznaczałoby to wzrost płacy minimalnej od 2025 r. o ok. 850 zł (19,7%), do poziomu 5150 zł miesięcznie.



Premier uspokajał przedsiębiorców, że nie są zagrożeni w 2025 r. (i w domyśle w latach następnych) poziomem pensji minimalnej niemożliwym do wdrożenia dla małych i średnich firm.

Koniec wysokich podwyżek pensji, emerytur, zasiłków?

Premier o pensji minimalnej:

1) Polacy chcieliby więcej zarabiać, ale - jak podkreślił - "podwyższanie płacy minimalnej poprzez decyzje rządowe może stanowić poważny problem dla tysięcy polskich firm, szczególnie tych małych". Przypomniał, że płacę minimalną trzeba podnosić ustawowo w związku z inflacją.

2) "Pani minister (Dziemianowicz-Bąk - PAP) usłyszy ode mnie we wtorek, że my oczywiście zgodnie z zasadami i obowiązkami rządu zaproponujemy podniesienie tej płacy minimalnej tak, jak mówi o tym konieczna ustawa, czyli to będzie blisko 5 proc. więcej, bo ten obowiązek narzuca na nas ustawa. Natomiast nie będziemy proponowali w żadnym wypadku wyższego skoku, czyli pójdziemy po tym, co obowiązkowe i konieczne, ale musimy w tej chwili bardzo skoncentrować się i zadbać o bezpieczeństwo szczególnie małych i średnich firm w Polsce".

3) Na przedsiębiorców może "czyhać" wiele zagrożeń, za chwilę wzrosną ceny energii, do tego - jak mówił - dochodzą zaniechania poprzedniego rządu. "Zdaję sobie sprawę, jak teraz bardzo trzeba chuchać i dmuchać na polskiego przedsiębiorcę, szczególnie, jeśli chodzi o małe i średnie firmy. Dlatego w tej sprawie czujcie się bezpiecznie".

Wypowiedź dotyczy pensji minimalnej, ale podobnego punktu widzenia można się spodziewać wobec zasiłków, emerytur.

PAP o wypowiedzi Dziemianowicz-Bąk

W miniony czwartek Dziemianowicz-Bąk na konferencji prasowej zapewniała, że płaca minimalna w 2025 r. będzie określana na starych zasadach, a zasady określania wysokości płacy minimalnej na kolejne lata określi ustawa o minimalnym wynagrodzeniu. Wyjaśniła, że zadanie wprowadzenia w Polsce europejskich standardów płacy i pracy, to zadanie długoterminowe, a narzędziem do ich wprowadzenia jest wdrożenie dyrektywy o adekwatnych wynagrodzeniach w Unii Europejskiej. Powiedziała, że dyrektywa zobowiązuje, by ustawa o minimalnym wynagrodzeniu weszła życie w listopadzie tego roku i będzie określała zasady ustalania płacy minimalnej na lata kolejne. "To się nie stanie z dnia na dzień" - zastrzegła Dziemianowicz-Bąk.

Zgodnie z zapisami unijnej dyrektywy w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w Unii Europejskiej państwa członkowskie są zobowiązane do dokonywania oceny adekwatności minimalnego wynagrodzenia. W tym celu muszą wybrać jedną lub kilka "orientacyjnych wartości referencyjnych". Przykładowo może to być np. 60 proc. mediany wynagrodzeń, 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia (na poziomie międzynarodowym lub na poziomie krajowym).