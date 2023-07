Potwierdzenie gotowości do podjęcia pracy

rozwiń >

Gotowość do pracy

Zgłoszenie gotowości niezwłocznego podjęcia pracy jest wyrażeniem pracodawcy przez pracownika woli kontynuowania restytuowanego stosunku pracy.

W wyroku Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 5 października 2005 r., sygn. I PK 65/05 można zauważyć, że: „Fakt, że pracownik po zgłoszeniu gotowości niezwłocznego podjęcia pracy nie wykonywał ani przez jeden dzień obowiązków, nie oznacza, że nie doszło do formalnego przywrócenia na stanowisko pracy. Przywrócenie do pracy na stanowisko i wyrażenie gotowości niezwłocznego podjęcia pracy na tym stanowisku pracy są wystarczające do reaktywowania stosunku pracy na stanowisku. Restytucja (reaktywowanie) stosunku pracy następuje przez samo zgłoszenie przez pracownika gotowości niezwłocznego podjęcia pracy. Okoliczność, że pracownik do końca okresu wypowiedzenia nie świadczył pracy, nie oznacza, że stosunek pracy nie istniał. (…)”.

Co ważne, utrata przez pracownika przywróconego do pracy uprawnień (kwalifikacji) do wykonywania pracy na stanowisku sprzed ustania zatrudnienia nie może być podstawą uznania, że nie zgłosił skutecznie gotowości niezwłocznego podjęcia pracy.

7 dni na zgłoszenie gotowości do podjęcia pracy - po orzeczeniu

Pracownik na zgłoszenie gotowości do pracy, po przywróceniu go do pracy na skutek prawomocnego orzeczenia sądowego ma 7 dni. Co jeżeli tego nie zrobi? Pracodawca może odmówić ponownego zatrudnienia pracownika, jeżeli w ciągu 7 dni od przywrócenia do pracy nie zgłosił on gotowości niezwłocznego podjęcia pracy, chyba że przekroczenie terminu nastąpiło z przyczyn niezależnych od pracownika. W przepisie tym mowa o gotowości podjęcia pracy w sensie prawnym, nie zaś o gotowości do pracy o charakterze faktycznym.

Od kiedy liczyć 7 dni na zgłoszenie gotowości?

Siedmiodniowy termin zgłoszenia gotowości niezwłocznego podjęcia pracy biegnie od daty uprawomocnienia się orzeczenia o przywróceniu do pracy.

Czym są niezależne przyczyny od pracownika?

Przyjmuje się w orzecznictwie sądów polskich, że termin zgłoszenia gotowości do pracy po sądowym przywróceniu do pracy jest terminem prawa materialnego, a nie prawa procesowego, zatem nie jest terminem przywracalnym. Brak w szczególności podstaw do stosowania w tym przypadku rygorów z art. 168 i 169 kodeksu postępowania cywilnego i tym samym rozważenia "braku winy". (zob. Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z 14 stycznia 2008 r., sygn. II PK 104/07). Przyczyny niezależne od pracownika nie są identyczne z pojęciem: "przyczyny niezawinione przez pracownika". Przyczyny niezależne to takie, na które pracownik nie ma wpływu.

Pracownik może jednakże wykazywać, że przekroczenie terminu nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego. Zatem w pewnych sytuacjach pomimo upływu 7 dni, pracodawca nie ma prawa do odnowy ponownego zatrudnienia, gdy upływ ten nastąpił z przyczyn niezależnych od pracownika.

Ważne PRZYCZYNY NIEDOCHOWANIA TERMINU - NIEZALEŻNE OD PRACOWNIKA choroba pracownika uniemożliwiająca skontaktowanie się z pracodawcą czy stawienie się w miejscu pracy. Aczkolwiek tutaj należy mieć na uwadze taki pogląd sądu, że sama niezdolność do pracy z powodu choroby nie jest przeszkodą do zgłoszenia gotowości podjęcia pracy, bowiem wyrażenie zamiaru kontynuowania stosunku pracy nie wymaga żadnej szczególnej formy. Wydaje się jednak, że np. brak przytomności czy śpiączka osoby mającej zgłosić gotowość całkowicie uzasadniałby niedochowanie terminu;

nienależyte zachowanie się pracodawcy, np. unikanie spotkania z pracownikiem czy niedobieranie od niego telefonu lub maila (zob. wyr. Sądu Najwyższego z dnia 2 czerwca 2000 r., I PKN 683/99 , OSNAPiUS 2001, Nr 22, poz. 668);

I PKN 683/99 niepowiadomienie pracownika o wyroku przywracającym do pracy przez pełnomocnika procesowego;

nieznajomość 7-dniowego terminu, szczególnie gdy opóźnienie to nie jest nadmierne, np. o 1 czy dwa dni (wyr. Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 28 grudnia 1993 r., III APr 31/93 , OSA 1994, Nr 6, poz. 43).

Jednak w razie sporu pomiędzy pracownikiem a pracodawcą ocena przyczyn uchybienia terminu z punktu widzenia "niezależności od pracownika" należy do sądu, gdzie każdorazowo rozważa on w okolicznościach konkretnej sprawy ową przyczynę niedochowania terminu.