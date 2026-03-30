Praca zdalna a opieka nad dzieckiem. Co mówi Kodeks pracy?

Praca zdalna a opieka nad dzieckiem. Co mówi Kodeks pracy?

30 marca 2026, 13:06
Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Praca zdalna a opieka nad dzieckiem. Co mówi Kodeks pracy? Poniżej przedstawiamy kluczowe przepisy oraz rozważamy czy praca zdalna daje rodzicom możliwość lepszego łączenia obowiązków zawodowych z życiem rodzinnym. U wielu rodzi się ważne pytanie prawne dotyczące jednoczesnego sprawowania opieki nad dzieckiem oraz granic kontroli ze strony pracodawcy.

Jak wskazuje przepis art. 67 zn. 18 Kodeksu pracy: praca może być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (praca zdalna). Rodzice czy też inni opiekunowie dzieci mają większą możliwość korzystania z tej elastycznej formy zatrudnienia.

Wiele osób zastanawia się jak łączyć pracę z opieką nad dzieckiem, szczególnie z małym. Tu z odpowiedzią przychodzi praca zdalna. Co mówią na ten temat przepisy? Istnieje dość ważna regulacja, bo przepis art. 188 zn. 1 Kodeksu Pracy, który wskazuje na elastyczną organizację pracy.

Ważne

Pracownik wychowujący dziecko, do ukończenia przez nie 8 roku życia, może złożyć wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej o zastosowanie do niego elastycznej organizacji pracy. Wniosek składa się w terminie nie krótszym niż 21 dni przed planowanym rozpoczęciem korzystania z elastycznej organizacji pracy.

Co jest elastyczną organizacją czasu pracy?

Elastyczną organizacją czasu pracy jest:

  1. praca zdalna,
  2. system przerywanego czasu pracy,
  3. system skróconego tygodnia pracy,
  4. tzw. system pracy weekendowej,
  5. tzw. ruchomy rozkład czasu pracy,
  6. indywidualny rozkład czasu pracy,
  7. obniżenie wymiaru czasu pracy.

Przepis art. 67 zn. 19 § 6 KP podkreśla, że pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika, o którym mowa w art. 142 zn. 1 § 1 pkt 2 i 3, pracownicy w ciąży, pracownika wychowującego dziecko do ukończenia przez nie 4. roku życia, a także pracownika sprawującego opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym, posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, o wykonywanie pracy zdalnej, chyba że nie jest to możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika.

Prawo do wykonywania pracy zdalnej na wiążący wniosek przysługuje pracownikom wymienionym w art. 142 zn. 1 § 1 pkt 2 i 3 KP, czyli:

  • pracownikom-rodzicom dziecka posiadającego zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z 4.11.2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”) (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1829 ze zm.),
  • pracownikom-rodzicom dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych),
  • pracownikom-rodzicem dziecka posiadającego odpowiednio opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w przepisach ustawy z 14.12.2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1043 ze zm.).

Z prawa do wykonywania pracy zdalnej na wiążący wniosek mają możliwość korzystać też wyżej wymienieni pracownicy, także w przypadku, gdy opiekować się będą dorosłymi dziećmi, tj. powyżej 18. roku życia.

Czy pracodawca musi uzasadnić brak zgody na pracę zdalną?

Tak, o przyczynie odmowy uwzględnienia wniosku pracodawca informuje pracownika w postaci papierowej lub elektronicznej w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku przez pracownika.

Ważne

Co istotne, wystąpienie z wnioskiem o wykonywanie pracy zdalnej przez pracownika nie może stanowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie przez pracodawcę umowy o pracę.

Jak zrezygnować z pracy zdalnej?

Ustawa przewiduje, że w razie uzgodnienia pracy zdalnej w trakcie zatrudnienia zarówno pracownik, jak i pracodawca może wystąpić z wiążącym wnioskiem o powrót do tradycyjnej pracy w zakładzie pracy. Pracownik i pracodawca ustalają termin przywrócenia poprzednich warunków pracy (tj. pracy tradycyjnej, np. w siedzibie firmy), a jeżeli nie dojdą do porozumienia – następuje to po upływie 30 dni od wniosku pracownika lub pracodawcy w tej sprawie.

Czy praca zdalna = czas na opiekę nad dzieckiem?

Celem pracy zdalnej jest wykonywanie obowiązków służbowych, a nie sprawowanie opieki. Pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy i musi realizować zadania z należytą starannością i efektywnością. Łączenie intensywnej opieki nad dzieckiem z pracą w tym samym czasie jest prawnie niedopuszczalne i może być traktowane jako nienależyte wykonywanie obowiązków. W praktyce wielu rodziców godzi te sfery (np. pracując w czasie drzemek dziecka lub gdy opiekę przejmuje drugi rodzic/niania), ale warunkiem jest realizowanie celów zawodowych i zachowanie dostępności. Jeśli efektywność spada, pracodawca ma prawo reagować – od rozmowy dyscyplinarnej po cofnięcie zgody na pracę zdalną.

Praca zdalna: granice kontroli pracodawcy

Pracodawca ma prawo kontrolować pracownika zdalnego (sposób wykonywania pracy, BHP oraz ochronę danych), ale ta kontrola jest ograniczona i musi przebiegać zgodnie z zasadami

  • Musi być zapowiedziana z wyprzedzeniem.
  • Może odbywać się tylko w godzinach pracy.
  • Ograniczona wyłącznie do miejsca wyznaczonego jako stanowisko pracy.
  • Nie może naruszać prywatności pracownika i jego domowników (zakaz wchodzenia do innych pomieszczeń, wypytywania o członków rodziny itp.).

Nadmierna kontrola (np. stały monitoring wizyjny, keylogger bez wyraźnej podstawy prawnej, czy żądanie pokazywania całego mieszkania podczas wideorozmowy) może naruszać przepisy o ochronie danych osobowych i dobra osobiste. Najbezpieczniejszym podejściem dla pracodawcy jest skupienie się na efektach i wynikach pracy, a nie na procesie. Dobrze przygotowany regulamin pracy zdalnej, jasno określający zasady kontroli, chroni interesy obu stron.

Powiązane
Elastyczny czas pracy dla rodziców. Kiedy pracodawca musi się zgodzić?
Elastyczny czas pracy dla rodziców. Kiedy pracodawca musi się zgodzić?
Dofinansowanie do żłobka i przedszkola – kto może dostać wsparcie?
Dofinansowanie do żłobka i przedszkola – kto może dostać wsparcie?
Jak znaleźć pracę po przerwie na wychowanie dziecka?
Jak znaleźć pracę po przerwie na wychowanie dziecka?
Kadry
Zasady korzystania z narzędzi AI przez pracodawców i pracowników - AI Act [WYWIAD]
30 mar 2026

Zasady korzystania z narzędzi AI przez pracodawców i pracowników – czy AI Act wystarczy? Co zmieni planowana ustawa o systemach AI w Polsce dla firm i instytucji? Czy pracownik może odmówić wykonania polecenia wygenerowanego przez AI? Czy można zwolnić pracownika za korzystanie z narzędzi AI? W szczegółowym wywiadzie na nasze pytania odpowiada radca prawny Marietta Poźniak.
Kwiecień 2026 - kalendarz do druku
30 mar 2026

Pobierz kalendarz kwietnia 2026 roku do druku z miejscem na notatki. Kwiecień 2026 roku zawiera dwa święta ustawowo wolne od pracy i jedna niedziela handlowa. Jakie inne ważne dni występują w tym miesiącu?
Pracownicy w wieku 45-60 lat są traktowani jako przedemerytalni. W dzisiejszych czasach to duży błąd
30 mar 2026

Pracownicy w wieku 45-60 lat są traktowani jako przedemerytalni. W dzisiejszych czasach to duży błąd. Dlaczego pracodawcy powinni zmienić swoją politykę w tym zakresie?
Czy w Wielki Piątek się pracuje w Polsce? Posłowie zdecydowali co z 3 kwietnia 2026
30 mar 2026

Wielki Piątek co roku wywołuje to samo pytanie. Trzeba iść do pracy, czy jednak pojawi się dodatkowy dzień wolny? W 2026 roku Wielki Piątek wypada 3 kwietnia. Temat wrócił do Sejmu. Jak zakończyły się obrady? Jest szansa na wolne w Wielki Piątek 2026?

REKLAMA

Jawność płac: rewolucja czy krok w dobrą stronę? [Gość Infor.pl]
27 mar 2026

Od kilku miesięcy temat jawności wynagrodzeń budzi sporo emocji. Jedni mówią o nadchodzącej rewolucji na rynku pracy, inni widzą w tym raczej naturalną zmianę. Jak będzie naprawdę? Wiele wskazuje na to, że czeka nas raczej ewolucja, choć dla części firm może ona oznaczać poważne przetasowania.
Niewykorzystane talenty na rynku pracy. Dlaczego warto zatrudniać osoby z niepełnosprawnościami?
27 mar 2026

W firmach, często brakuje odpowiedniego zarządzania rekrutacją i zasobami ludzkimi, a także wiedzy o korzyściach finansowych. Z tego powodu nie wszystkie działy HR wiedzą o potencjalnych korzyściach, wynikających z zatrudniania osób z niepełnosprawnościami.
Ustawa o PIP czeka na podpis prezydenta. Kary dla pracodawców od 2 do 60 tys. zł, przy recydywie od 3 do 90 tys. zł, mandat inspektora PIP do 10 tys. zł
30 mar 2026

Ustawa o PIP czeka na podpis prezydenta. Jakie konsekwencje dla pracodawców mogłoby przynieść jej wejście w życie? Można wyliczyć m. in. wyższe kary od 2 do 60 tys. zł, przy recydywie od 3 do 90 tys. zł, a mandat inspektora PIP do 10 tys. zł.
KRUS wypłaca 13. emerytury 2026. W jakich terminach można spodziewać się dodatkowego świadczenia?
27 mar 2026

KRUS wypłaca 13. emerytury 2026: w jakich terminach można spodziewać się dodatkowego rocznego świadczenia dla emerytów i rencistów? Czy wszyscy uzyskają trzynastkę w tym roku?

REKLAMA

Granice milczenia. W jaki sposób pracodawca powinien reagować na hejt?
27 mar 2026

Jeszcze kilka lat temu hejt w pracy traktowano jak „szum w tle”. Dziś ten sam „szum” coraz częściej staje się realnym problemem prawnym, dowodowym i wizerunkowym dla pracodawcy. Bo hejt to nie tylko emocje. To konkretne zachowania, które – jeśli są powtarzalne, publiczne albo tolerowane przez organizację – mogą prowadzić do dokładnie takich skutków jak mobbing. I coraz częściej to właśnie hejt jest pierwszym testem: czy pracodawca naprawdę dba o bezpieczne i godne warunki pracy, czy tylko deklaruje to w polityce HR.
Jest nowa tablica dalszego trwania życia GUS 2026
27 mar 2026

Jest już nowa tablica średniego dalszego trwania życia GUS. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego pojawił się w środę 25 marca 2026 r. Przedstawiamy nowy załącznik z tablicą obowiązującą od 1 kwietnia 2026 r. do 31 marca 2027 r. Średnie życie wydłuża się, co oznacza niższe emerytury.
