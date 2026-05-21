Strona główna » Kadry » Kodeks pracy » Pracownik - rodzic » 20 uprawnień mamy w pracy. Czy znasz swoje prawa? [Dzień Matki 2026]

20 uprawnień mamy w pracy. Czy znasz swoje prawa? [Dzień Matki 2026]

21 maja 2026, 09:49
Emilia Panufnik
dzień matki mamy 2025 26 maja kiedy prawa w pracy uprawnienia
Dzień Matki - kiedy wypada w 2026 roku? Czy wszystkie mamy znają uprawnienia, jakie przysługują im w pracy? Oto lista 20. praw mamy w pracy. Wymieniamy również uprawnienia spoza prawa pracy.

Kiedy jest Dzień Matki?

W Polsce Dzień Matki obchodzony jest każdego roku 26 maja. Warto zaznaczyć, że mimo iż święto to obchodzone jest na całym świecie, data Dnia Matki zależy od danego kraju. Najwięcej państw świętuje w drugą niedzielę maja - np.  USA , Austria, Australia, Brazylia, Kanada, Chorwacja, Grecja, Włochy, Niemcy, Szwajcaria, Turcja, Ukraina. Natomiast Dzień Matki w UK to zawsze czwarta niedziela Wielkiego Postu, w Hiszpanii - pierwsza niedziela maja, we Francji czy w Szwecji ostatnia niedziela maja (jeśli wypada wtedy Święto Zesłania Ducha Świętego to Dzień Matki przypada na pierwszą niedzielę czerwca), w Argentynie to trzecia niedziela października, a w Rosji ostatnia niedziela listopada.

Co ciekawe, Polska jako jedyny kraj obchodzi Dzień Matki 26 maja.

Dzień Matki 2026

W 20256 r. Dzień Matki czyli 26 maja wypada we wtorek. Warto więc odpowiednio zaplanować weekend 23-24 lub 30-31 maja. Można wybrać się do mamy z życzeniami, zabrać mamę do restauracji, zrobić niespodziankę lub umówić się na wspólny wyjazd weekendowy.

Uprawnienia matki w pracy

Święto wszystkich mam stanowi wyraz szacunku i wdzięczności za trud włożony w wychowywanie dzieci. W związku z tym warto przywołać w tym miejscu prawa, jakie przysługują wszystkim mamom w pracy. Kodeks pracy przewiduje cały dział poświęcony uprawnieniom rodzicielskim "Uprawnienia pracowników  związane z rodzicielstwem". Jakie prawa ma mama w pracy lub przyszła mama w pracy?

  1. prawo do urlopu macierzyńskiego (można go rozpocząć nawet przed porodem)
  2. prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego
  3. prawo do uzupełniającego urlopu macierzyńskiego
  4. prawo do urlopu rodzicielskiego
  5. prawo do zasiłku macierzyńskiego za czas urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego
  6. prawo do zasiłku opiekuńczego
  7. prawo do urlopu wychowawczego
  8. prawo do skrócenia wymiaru czasu pracy dla mamy uprawnionej do urlopu wychowawczego
  9. prawo do przerw na karmienia dziecka piersią
  10. prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem wynagrodzenia na badania lekarskie przeprowadzane w związku z ciążą (jeśli nie mogą być wykonane po pracy)
  11. prawo do 2 dni wolnych od pracy w ciągu roku kalendarzowego na opiekę nad dzieckiem do 14. roku życia
  12. prawo do urlopu okolicznościowego w przypadku ślubu dziecka
  13. prawo do urlopu okolicznościowego w przypadku śmierci dziecka
  14. prawo do przedłużenia umowy do dnia porodu (gdyby umowa o pracę miała rozwiązać się w trakcie ciąży pracownicy)
  15. prawo do niewykonywania w czasie ciąży prac uciążliwych, niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia
  16. prawo do wykonywania pracy w niższym wymiarze czasu pracy w czasie ciąży, np. przy komputerze
  17. prawo do odmowy wykonywania pracy w czasie ciąży w nocy i po godzinach (także mamy, które opiekują się dziećmi do 4. roku życia)
  18. prawo do odmowy wykonywania pracy w czasie ciąży poza stałym miejscem pracy i w systemie przerywanego czasu pracy (także mamy, które opiekują się dziećmi do 4. roku życia)
  19. prawo do pracy zdalnej na preferencyjnych warunkach w przypadku wychowywania dziecka do 4. roku życia
  20. prawo do elastycznej organizacji czasu pracy w przypadku wychowywania dziecka do 8. roku życia
Inne uprawnienia matek

Spoza prawa pracy można wymienić jeszcze wiele innych uprawnień, z  których mogą korzystać mamy. Warto wymienić kilka z nich:

  • świadczenie wychowawcze 800+ (faktycznie jest to świadczenie dla dziecka)
  • świadczenie Dobry Start czyli tzw. 300+ (na wyprawkę szkolną)
  • becikowe (za urodzenie dziecka)
  • zasiłek rodzinny (przy niskich dochodach)
  • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka
  • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu  opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
  • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka
  • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu  kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
  • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu  rozpoczęcia roku szkolnego
  • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu  podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
  • ulgi podatkowe
  • Karta Dużej Rodziny
  • emerytura matczyna czyli rodzicielskie świadczenie uzupełniające
Źródło: INFOR
Kadry
Kto najbardziej obawia się utraty pracy?
21 maja 2026

Polacy coraz bardziej obawiają się o swoje miejsca pracy. Co trzeci aktywny zawodowo przyznaje, że nie ma dziś pewności zatrudnienia, a firmy coraz ostrożniej planują rekrutacje. Największy niepokój dotyczy kobiet, młodszych pracowników oraz branż transportowej i handlowej.
Równość płac okiem pracodawców to 4 kluczowe problemy. Co martwi ich najbardziej?
20 maja 2026

Okiem pracodawców równość płac to też nadmiar dodatkowych obowiązków. Jakie 4 kluczowe problemy wynikające z projektu ustawy dotyczącej wzmocnienia zasady równego wynagradzania kobiet i mężczyzn za jednakową pracę lub pracę o tej samej wartości? Co martwi ich najbardziej?
Idę oddać krew. Nie będzie mnie w pracy 2 dni - czy pracodawca musi się zgodzić?
20 maja 2026

Idę oddać krew w poniedziałek. Nie będzie mnie w pracy 2 dni - w poniedziałek i wtorek. Czy przepisy prawa pracy dopuszczają taką możliwość? Czy pracodawca musi się zgodzić?
Nowa sytuacja na rynku pracy: nowy pracodawca poszukiwany gdy każą wracać z pracy zdalnej, brak podwyżki wynagrodzenia teraz mniej ważny
21 maja 2026

Niepewna sytuacja geopolityczna, powrót inflacji i związana z nią utrata realnej wartości zarobków zmieniają podejście pracowników do potrzeby zmiany firmy, w której pracują. Mniej osób aktywnie rozgląda się za nowym pracodawcą. Zmieniła się też główna przyczyna skłaniająca pracownika do takiej zmiany – nie jest nią odmowa podwyżki wynagrodzenia.

Przerwa w wykonywaniu pracy. Kiedy pracownik nie otrzyma wynagrodzenia przestojowego?
20 maja 2026

Przestój jest nieplanowaną przerwą w procesie pracy, spowodowaną zakłóceniami technicznymi, organizacyjnymi, warunkami atmosferycznymi lub innymi. Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za przestój, który nastąpił nie z jego winy. Inaczej jest w sytuacji, gdy przestój nastąpił z przyczyn leżących po stronie pracownika.
Przeliczanie staży urlopowych pracowników w 2026 r. Konsekwencje finansowe dla pracodawców
19 maja 2026

Jakie konsekwencje finansowe dla pracodawców niesie ze sobą przeliczanie staży urlopowych pracowników po zmianie przepisów w 2026 roku? Czy zmieniają się zasady nabywania prawa do pierwszego urlopu wypoczynkowego? Do czego zobowiązani są pracodawcy?
Nowe przepisy, które zwiększają wymiar urlopu wypoczynkowego. Ważne dla setek tysięcy pracowników
19 maja 2026

Nowe przepisy, które wydłużają urlop wypoczynkowy weszły w życie w firmach prywatnych dnia 1 maja 2026 roku. Istotnie zmieniają zasady ustalania stażu pracy. Do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze, czyli także długość urlopu wypoczynkowego, będą wliczane nie tylko lata przepracowane na podstawie umowy o pracę, ale również okresy wykonywania pracy na umowach zlecenia oraz prowadzenia działalności gospodarczej.
Sądowy absurd: Pracownik musi znieść 26 naruszeń prawa przez pracodawcę. Dopiero od 27 incydentu ochrona
19 maja 2026

Sąd: Można bezkarnie wrzeszczeć na pracownicę 26 razy. Dopiero od 27 razu jest kara. Taką szokującą interpretację przepisów przyjął sąd karny I instancji (sąd rejonowy). Świadkowie zeznali zgodnie - prezes nie krzyczał, ale "wrzeszczał" i "darł się" na pracownicę. Prezes na pewno przekroczył prawo, ale dla skazania jego krzyki musiały być "uporczywe". Tego wymaga kodeks karny. Przesłanka "uporczywości" nie jest zdefiniowana - zależy od interpretacji sędziego. Ten przyjął, że "wrzeszczenie" jest uporczywe wtedy, gdy ma miejsce raz w tygodniu przez 6 miesięcy. Oznacza to, że 26 razy (bo 26 tygodnie) prezes mógł bezkarnie "wrzeszczeć" i "drzeć się" (takich słów opisowych użyli świadkowie). A dopiero po przekroczeniu limitu 26 cotygodniowych incydentów groziła mu kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Jeżeli "darłby się" dwa razy w miesiącu, to znaczy, że nie jest to "uporczywe". I nie podlega kk. Przy pomocy tego pozaprawnego limitu incydentów, który sędzia sobie wymyślił, prezes został uniewinniony przez sąd rejonowy.

Przypomnienie o wykorzystaniu zaległych urlopów w 2026 roku
18 maja 2026

Działy kadr i płac przypominają o wykorzystaniu zaległych urlopów w 2026 roku. Niedługo kończy się maj. Przepisy prawa pracy regulują konieczność wykorzystania zaległych urlopów przez pracowników do 30 września 2026 roku.
Pracowała w życiu tylko 1 miesiąc na zleceniu. Ile emerytury z ZUS dostaje?
18 maja 2026

Czy wiesz, że emerytura należy się nawet przy przepracowaniu w ciągu całego życia tylko jednego miesiąca? Oto przykład kobiety, która roznosiła ulotki na umowę zlecenie przez jeden miesiąc. To była jej jedyna praca z odprowadzanymi składami na ubezpieczenie społeczne. Ile emerytury z ZUS otrzymuje?
