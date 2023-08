Jak się bronić przed odpowiedzialnością za mienie pracodawcy?

Wartość świadczenia urlopowego dla nauczycieli została powiększona do 1704,87 zł (z 1662,97 zł brutto). Dotyczy to 2023 r. Nauczyciele otrzymają więc wyrównanie wynoszące do 41,90 zł. Podobne zmiany zaszły w wysokości świadczenia dla szczególnych warunków pracy.