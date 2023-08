Tzw. druga grupa to dodatkowy urlop. Sztuczka na wydłużenie

Umiarkowany stopień niepełnosprawności (tzw. druga grupa) daje prawo do dodatkowego urlopu w wymiarze 10 lub 21 dni rocznie. Uprawnienie wynika z innej ustawy niż Kodeks pracy. Na co zwrócić uwagę, żeby wydłużyć urlop?

10 lub 21 dni urlopu dla niepełnosprawnego. Komu przysługuje?

Dodatkowy płatny urlop przysługuje w przypadku orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Podstawą jest art. 19 i art. 20 Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Jak to możliwe, że dodatkowy urlop przysługuje w wymiarze 10 lub 21 dni?

„Standardowy” dodatkowy płatny urlop (10 dni roboczych) przysługuje osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Uprawnienie jest nabywane po przepracowaniu co najmniej jednego roku. Ten warunek jest spełniony niezależnie od liczby pracodawców oraz przerw pomiędzy okresami zatrudnienia.

Pracodawca może potencjalnie błędnie zinterpretować przepisy na niekorzyść zatrudnionego i uznać konieczność jednego roku pracy u tego samego pracodawcy.

W jakich przypadkach dodatkowy płatny urlop wydłuża się do 21 dni roboczych rocznie? Sposobem na wydłużenie urlopu jest pobyt na turnusie rehabilitacyjnym (art. 20 Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych). Turnus musi być na wniosek lekarza.

Dodatkowy płatny urlop wydłuża się do 21 dni również z powodu:

wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających

uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy

jeśli te czynności nie mogą być wykonane poza godzinami pracy.

Komu nie przysługuje dodatkowe 10 dni urlopu dla niepełnosprawnego?

Dodatkowy płatny urlop nie przysługuje osobom z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności.

Co istotne - osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie przysługuje dodatkowy urlop jeśli ta osoba jest uprawniona do urlopu wypoczynkowego w wymiarze przekraczającym 26 dni roboczych lub do urlopu dodatkowego na podstawie odrębnych przepisów.

Urlop opiekuńczy – dodatkowe 5 dni urlopu

Kwestią odrębną od dodatkowego urlopu przy orzeczeniu o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności jest urlop opiekuńczy dla osoby opiekującej się członkiem rodziny. W tym przypadku dodatkowe dni wolne są niestety bezpłatne.

Ulga rehabilitacyjna również przy lekkim stopniu niepełnosprawności

Jak już wspomniano, dodatkowy urlop nie przysługuje w przypadku orzeczenia o lekkim stopniu niepełnosprawności. Jednak przepisy podatkowe przewidują inny przywilej – ulgę rehabilitacyjną – przysługującą niezależnie od stopnia niepełnosprawności (również przy lekkim stopniu niepełnosprawności).

Można w tym przypadku odliczyć szereg wydatków, m.in. remont mieszkania w celu przystosowania do określonych potrzeb lub zakup sprzętu rehabilitacyjnego.

Prawo do odliczenia na podstawie ulgi rehabilitacyjnej przysługuje również w odniesieniu do wydatków na turnus rehabilitacyjny. Oznacza to, że w przypadku umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności można uzyskać podwójną korzyść - wydłużenie dodatkowego urlopu do 21 dni oraz dodatkowe odliczenie w rocznym zeznaniu PIT z powodu wyjazdu na turnus rehabilitacyjny.