Ekwiwalent za energię elektryczną dla pracownika zdalnego. Obowiązki pracodawcy w 2024 i 2025. Co należy uwzględnić przy ustalaniu wysokości ekwiwalentu lub ryczałtu za pracę zdalną? Co w przypadku pracy zdalnej okazjonalnej?

Przepisy regulujące pracę zdalną weszły w życie 7 kwietnia 2023 r. wprowadziła je ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 240). Pracą zdalną nazywamy wykonywanie pracy całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Obowiązki pracodawcy w 2024 i 2025

Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek o pracę zdalną m.in. pracownicy w ciąży, pracownika wychowującego dziecko do ukończenia przez nie 4. roku życia, a także pracownika sprawującego opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym, posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Pracodawca obowiązany jest do zapewnienia pracownikowi zdalnemu materiałów oraz narzędzi do wykonywania pracy, w tym urządzeń technicznych niezbędnych do pracy zdalnej. Ponadto, pracodawca powinien także zapewnić takiemu pracownikowi instalację, serwis, konserwację narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej lub pokryć niezbędne koszty związane z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, a także pokryć koszty energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej. Pracownik, w porozumieniu z pracodawcą może także używać prywatnych narzędzi pracy pod warunkiem, że prywatne urządzenia techniczne i inne narzędzia pracy pracownika wykorzystywane przez niego do pracy zapewniają bezpieczeństwo pracy. W takim przypadku pracownikowi będzie przysługiwał ekwiwalent pieniężny w wysokości ustalonej z pracodawcą.

Ekwiwalent za energię elektryczną dla pracownika zdalnego

Przy ustalaniu wysokości ekwiwalentu albo ryczałtu - za pracę zdalną - pracodawca powinien wziąć pod uwagę kilka kluczowych czynników. Chodzi m.in. o uwzględnienie:

norm zużycia materiałów i narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, ich udokumentowane ceny rynkowe,

ilości materiału wykorzystanego na potrzeby pracodawcy oraz ceny rynkowe tego materiału,

normy zużycia energii elektrycznej,

koszty usług telekomunikacyjnych.

W związku z tym, nie ma określonej stałej wysokości ekwiwalentu za pracę zdalną. Ponadto, jego wysokość może ulec zmianie w trakcie zatrudnienia.

Praca zdalna okazjonalna

Praca zdalna może być wykonywana okazjonalnie, na wniosek pracownika złożony w postaci papierowej lub elektronicznej. Wymiar okazjonalnej pracy zdalnej nie może przekraczać 24 dni w roku kalendarzowym. Praca zdalna okazjonalna przysługuje każdemu pracownikowi. Nie oznacza to jednak, że każdorazowo pracownik otrzyma zgodę od pracodawcy na taką pracę. Pracodawca nie ma obowiązku uwzględniania wniosku pracownika i zawsze może on spotkać się z jego odmową, której nie trzeba uzasadniać. Pod koniec lipca br. Główny Inspektor Pracy Marcin Stanecki przyznał, że przepisy o pracy zdalnej bardzo dobrze się sprawdziły w polskiej rzeczywistości, a sama praca zdalna najczęściej przyjmuje charakter hybrydowy. W jego ocenie, dobrą zmianą byłoby zwiększenie limitu okazjonalnej pracy zdalnej z 24 dni w ciągu roku do 36 dni w ciągu roku.

