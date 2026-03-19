Czas pracy kierowcy od lipca 2026 r. Nadchodzi rewolucja wpływająca na koszty zatrudnienia

Czas pracy kierowcy od lipca 2026 r. Nadchodzi rewolucja wpływająca na koszty zatrudnienia

19 marca 2026, 21:54
Czas pracy kierowcy od lipca 2026 roku - nadchodzi rewolucja. Jak wpłynie na koszty zatrudnienia w transporcie? Ile kierowca może jechać bez przerwy, jaki jest limit dobowy i tygodniowy?

Wynagrodzenia kierowców 2026

Wzrost płacy minimalnej do 4806 zł brutto miesięcznie na umowie o pracę nie wpłynął znacząco na koszt zatrudnienia pracowników w branży transportowej. Już wcześniej zarobki kierowców były z reguły wyższe. Zmiana przełożyła się głównie na dodatkowe obowiązki formalne związane z podpisaniem umów uwzględniających nowe stawki. Realne wyzwania finansowe przewoźników są aktualnie zależne od innych kwestii. Eksperci wskazują przede wszystkim na wzrost przeciętnego wynagrodzenia, wyższe płace minimalne w innych krajach oraz wymogi urzędów pracy dotyczące warunków zatrudnienia obcokrajowców. Prawdziwa rewolucja finansowo-organizacyjna czeka dodatkowo firmy dysponujące flotą pojazdów od 2,5 do 3,5 tony. Jeśli wykonują one transporty międzynarodowe, od lipca będą zobowiązane do zamontowania tachografów.

Koszty zatrudnienia pracownika w transporcie

Zgodnie z projektem ustawy budżetowej prognozowane przeciętne wynagrodzenie w 2026 roku wynosi 9 420 zł. Oznacza to wzrost o 747 zł w porównaniu do ubiegłego roku i 3 498 zł względem roku 2022. Od kwoty tej zależy wysokość składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy. Jest to jeden z głównych czynników, który wpływa na koszty pracownicze w branży transportowej. W tym roku wysokość składek ZUS za każdego kierowcę realizującego transport międzynarodowy zwiększyła się o 313 zł. Łączny wzrost na przestrzeni ostatnich 5 lat wynosi aż 1 467 zł.1

Zmiany te nie przekładają się na zarobki kierowców, którzy są rozliczani na podstawie ustalonej kwoty netto. Wpływają natomiast na koszty pracodawców. Jak wyjaśnia Bartłomiej Zgudziak, zastępca głównego eksperta ds. analiz i rozliczeń z Grupy Eurowag, nie jest to jedyny czynnik związany z kwestiami pracowniczymi, który przyczynia się do niepewności finansowej branży transportowej.

Kolejną kwestią są formalności związane z zatrudnieniem obcokrajowców. Według szacunków w polskich firmach transportowych pracuje już ponad 160 tys. osób spoza naszego kraju2. Liczba ta będzie rosła ze względu na braki kadrowe, z którymi branża mierzy się już od dłuższego czasu. Wyzwania związane z tą sytuacją wynikają z wymogów urzędów pracy w zakresie wysokości wynagrodzenia. Kwota, którą pracodawca musi zapewnić, aby otrzymać pozwolenie na zatrudnienie cudzoziemców, jest znacznie wyższa niż wynagrodzenie minimalne – czasami sięga nawet 7 tys. złotych brutto miesięcznie na umowie o pracę. Firmy muszą zatem podnosić podstawowe stawki wszystkim kierowcom, co przekłada się na wzrost kosztów pracodawcy. Mowa nie tylko o wyższych składkach ZUS, lecz także o wydatkach administracyjnych związanych ze zmianami umów – dodaje Bartłomiej Zgudziak, Grupa Eurowag.

Płaca minimalna coraz wyższa również za granicą - Niemcy

Na koszty polskich firm realizujących transporty międzynarodowe wpływa również wartość wynagrodzenia minimalnego w innych krajach. Nie są to małe kwoty, zwłaszcza biorąc pod uwagę skalę działalności – udział rodzimych firm w unijnej pracy przewozowej wynosi obecnie około 20 proc.3. Polska jest ponadto europejskim liderem przewozów kabotażowych (realizowanych na terenie innego kraju) i cross trade’owych (wykonywanych między dwoma krajami przez przewoźnika z trzeciego kraju).

Jeśli transport towarów odbywa się na terenie innego państwa, polskie firmy zobowiązane są do wyrównania wynagrodzenia kierowców do minimalnej kwoty, która jest aktualna w tym kraju. Stawki te są większe z każdym rokiem. W Niemczech, które są głównym miejscem świadczenia międzynarodowych usług przewozowych przez przedsiębiorstwa z Polski, godzinowa płaca minimalna w 2026 wzrosła o 8,4 proc. i wynosi aktualnie 13,90 euro. W przyszłym roku pracodawców czeka kolejny wzrost – do poziomu 14,60 euro. To bezpośrednio przekłada się na koszty ponoszone przez pracodawców, którzy muszą rozliczyć płacę zagraniczną oraz wyrównać ewentualne różnice – wyjaśnia Bartłomiej Zgudziak, Grupa Eurowag.

Czas pracy kierowcy 2026

W tle wyzwań finansowych część branży transportowej przygotowuje się na rewolucję związaną z czasem pracy kierowców. Zgodnie z rozporządzeniem (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 561/2006 z dnia 15 marca 2006 r. kierowca może prowadzić pojazd nieprzerwanie przez 4,5 godziny. Po tym czasie przysługuje mu 45 minut przerwy, a następnie może przejechać kolejne 4,5 godziny. Łącznie pracownik spędza za kierownicą zatem 9 godzin dziennie, a maksymalnie dwa razy w tygodniu istnieje możliwość wydłużenia tego czasu do 10 godzin. Należy jednak mieć na uwadze, że limit tygodniowy kierowania pojazdem wynosi 56 godzin, a w okresie dwóch tygodni – 90 godzin. Dodatkowo przewoźnik musi spełnić wymogi dotyczące odpoczynku dobowego i tygodniowego.

Rewolucja od lipca 2026 r.

Aktualnie przepisy te obowiązują kierowców pojazdów ciężarowych pow. 3,5 tony. Firmy posiadające taką flotę dobrze je znają i kontrolują przy pomocy tachografów. Zgodnie z zapisami Pakietu Mobilności od lipca 2026 roku obowiązek zainstalowania urządzeń rejestrujących czas pracy kierowców będzie dotyczył również samochodów od 2,5 do 3,5 ton realizujących przewozy międzynarodowe. Jak zauważa Bartłomiej Zgudziak, ekspert Eurowag, dla tych przedsiębiorców oznacza to konieczność odnalezienia się w zupełnie nowej rzeczywistości.

Przewoźnicy, którzy zostaną objęci przepisami od lipca, będą musieli przygotować się do sporych zmian organizacyjnych. Już samo wdrożenie nowych zasad związanych z rejestracją czasu pracy, przestrzegania określonych limitów czy kontrolowania przerw na odpoczynek stanowi spore wyzwanie. Do tego dochodzą kwestie związane z koniecznością wyrobienia niezbędnych dokumentów, jakimi jest karta przedsiębiorstwa czy karta kierowcy, szkoleń z obsługi tachografu oraz poprawności wypełniania karty kierowcy, a także kosztami zakupu i montażu urządzenia. Co istotne, nowe przepisy nie dotyczą wyłącznie samochodów zarejestrowanych po 1 lipca, a wszystkich pojazdów, które będą wykorzystywane do realizacji transportów międzynarodowych – dodaje Bartłomiej Zgudziak, Grupa Eurowag.

Czas pracy kierowcy w niestandardowych godzinach

Przedsiębiorcy muszą również przestrzegać przepisów dotyczących transportu w niestandardowych godzinach. Określa je ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców. Zgodnie z jej zapisami, jeśli pracownik wykonuje transport w wyznaczonym przez pracodawcę okresie 4 godzin w porze nocnej (między północą a godziną 7 rano), czas pracy w danej dobie nie może przekraczać 10 godzin – nawet wtedy, gdy transport odbywa się przez minutę ustalonego okresu.

Czas pracy kierowcy a koszty przedsiębiorców

Przepisy w zakresie czasu pracy kierowców wpływają bezpośrednio na koszty ponoszone przed przedsiębiorców. W ostatnim czasie firmy dysponujące flotą pojazdów powyżej 3,5 tony były zobowiązane do wymiany tachografów na nowe, inteligentne modele. Do 2 marca 2026 r. przewoźnicy mogli starać się o refinansowanie zakupionych urządzeń. Według danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z opcji tej skorzystało ok. 15 tys. przedsiębiorców4.

  1. Grupa Eurowag, Wysokość składek ZUS za kierowcę w transporcie międzynarodowym w latach 2022-2026
  2. SpotData, TLP, Transport drogowy w Polsce 2024/2025, s. 102
  3. Jak wyżej.
  4. Gov.pl, Zakup tachografów z KPO: wnioski do 2 marca, kwota wsparcia wzrasta do 5 tys. zł

Źródło: Eurowag

Zawodowi kierowcy coraz bardziej deficytowym zawodem: czy branża transportowa jest w stanie sama sobie poradzić z tym problemem
Czy zatrzymanie prawa jazdy pracownika-kierowcy to podstawa do zwolnienia?
Będą surowe kary dla początkujących kierowców. Nadchodzi europejskie prawo jazdy. Unia do 2030 r. obniża liczbę wypadków o połowę
Kadry
Na L4 pojedziesz na wakacje i nie stracisz automatycznie zasiłku: zmiany w przepisach, które wywrócą dotychczasowe zasady kontroli ZUS do góry nogami
19 mar 2026

13 kwietnia 2026 r. wchodzą w życie przepisy, które zmieniają zasady utraty prawa do zasiłku chorobowego. Dotychczasowe „wykorzystywanie zwolnienia niezgodnie z jego celem" zostaje zastąpione „aktywnością niezgodną z celem zwolnienia" - a w ustawie pojawia się jej definicja. Czy to oznacza, że ZUS nie odbierze już zasiłku za wyjazd na plażę? Odpowiedź nie jest tak prosta, jak sugerują nagłówki.
Pytania i odpowiedzi. Resort pracy wyjaśnia jak nowe przepisy wpływają na uprawnienia pracowników
19 mar 2026

Od 1 stycznia 2026 roku obowiązują przepisy wprowadzające nowe zasady naliczania stażu pracy. Pracownicy i pracodawcy nadal mają problemy z ich praktycznym zastosowaniem. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyjaśnia, jak nowe przepisy wpływają na uprawnienia pracownicze takie jak: nagroda jubileuszowa, wymiar urlopu wypoczynkowego, odprawa emerytalna, okres wypowiedzenia.
BHP: dlaczego ważne jest, aby utrzymywać odzież ognioodporną w czystości? Jak prać odzież trudnopalną?
19 mar 2026

BHP: regularne pranie odzieży ochronnej wydaje się oczywistą koniecznością – choćby po to, by nie narażać współpracowników na charakterystyczny zapach już zużytej odzieży trudnopalnej. To rzeczywiście istotny argument, jednak w przypadku ubrań ochronnych istnieje także kilka innych czynników, o których warto pamiętać, aby zachować pełnię ich właściwości i zapewnić maksymalne bezpieczeństwo. Należy pamiętać, że odzież trudnopalna musi spełniać wymagania normy PN-EN ISO 11612. W normie tej określono wymagania dla odzieży chroniącej przed czynnikami gorącymi i/lub płomieniem.
Zwolnienie na dziecko (2 dni opieki). Kto może z niego skorzystać w 2026 r.?
19 mar 2026

Zwolnienie na dziecko czyli 2 dni opieki w roku kalendarzowym - takie uprawnienie wynika z przepisów Kodeksu pracy. Kto może z niego skorzystać w 2026 roku?

Elastyczny czas pracy dla rodziców. Kiedy pracodawca musi się zgodzić?
19 mar 2026

Na mocy nowelizacji Kodeksu pracy z 2023 r. do zestawu uprawnień przysługujących pracującym rodzicom dodano nowe rozwiązanie. To już 2 lata odkąd istnieje regulacja, ale wciąż są rodzice, będący pracownikami, którzy nie są świadomi swoich podstawowych praw w miejscu, związanych z rodzicielstwem. Co ciekawe, w gruncie rzeczy regulacja nie odnosi się tylko do rodziców, ponieważ chodzi o pracownika opiekującego się dzieckiem.
Dłuższy urlop dla tych rodziców dostępny już od roku [komunikat ZUS]
19 mar 2026

Od roku pewna kategoria rodziców może korzystać z uzupełniającego urlopu macierzyńskiego. Przysługuje on także na dzieci, które urodziły się w terminie, ale wymagały pobytu w szpitalu później niż w czwartym dniu po narodzinach. Dzięki niemu rodzice zyskują więcej czasu z dzieckiem, które wymaga często specjalistycznej opieki – nawet do 15 dodatkowych tygodni.
MRPiPS: Koniec ze śmieciówkami. Ustawa czeka na podpis prezydenta
19 mar 2026

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało w komunikacie o zakończeniu prac nad ustawą reformującą Państwową Inspekcję Pracy. Celem reformy jest zwiększenie ochrony pracowników i uporządkowanie rynku pracy. Inspektorzy PIP zyskają możliwość stwierdzania istnienia stosunku pracy. Obecnie ustawa czeka na podpis prezydenta Karola Nawrockiego.
ZUS ostrzega przed płatną „pomocą” przy świadczeniu wspierającym. Wniosek złożysz za darmo
18 mar 2026

ZUS zaapelował do osób z niepełnosprawnościami i ich bliskich o ostrożność wobec ofert płatnej pomocy w uzyskaniu świadczenia wspierającego. Pracownicy ZUS bezpłatnie pomagają w wypełnieniu wniosku o świadczenie i złożeniu go w placówkach lub przez infolinię.

Zarobki 2026: czy będę mogła zapytać kadry i płace o wynagrodzenie koleżanki?
19 mar 2026

W czerwcu 2026 r. przepisy dotyczące jawności wynagrodzeń wchodzą w życie także u pracodawców sektora prywatnego. W związku z tym powstaje wiele pytań, mi.in. czy będzie można zapytać wprost o wysokość zarobków konkretnej osoby z pracy. Celem zmian w przepisach prawa pracy jest wzmocnienie zasady równości wynagrodzeń mężczyzn i kobiet za taką samą lub podobną pracę.
Kobiety w pracy zdalnej: skromność i wewnętrzny krytyk nie pomagają w budowaniu widoczności [WYWIAD]
18 mar 2026

Kobiety w pracy zdalnej mają trudniej? Często przez skromność i silnego wewnętrznego krytyka są niewidoczne w organizacji. Jak mogą zmienić podejście do budowania własnej marki i wpływać na swoją widoczność w pracy? Wywiad zawiera kilka cennych wskazówek od trenerki biznesu Magdy Maroń.
