Przerwy w pracy 2024 i 2025: 5 minut po każdej godzinie pracy, dla innych pracowników 15 minut, a dla niektórych nawet 60 minut. W jakich przypadkach przysługuje 5 minut przerwy? Kto może liczyć na 15 minut?

W Kodeksie pracy określone są zasady dotyczące czasu pracy oraz przerw w pracy. Czasem pracy – zgodnie z Kodeksem pracy – jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Zgodnie z art. 129 Kodeksu pracy, czas pracy pracownika nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym czterech miesięcy. Z zastrzeżeniem równoważnego czasu pracy, zmodyfikowanego systemu równoważnego czasu pracy, systemu czasu pracy w ruchu ciągłym, systemu skróconego tygodnia pracy a także systemu pracy weekendowej. Każdy pracownik ma prawo do przerw w pracy.

Przerwy w pracy 2024 i 2025: przerwa 5 minut

W rozporządzeniu ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, poruszono kwestię pracy przy komputerach. Zgodnie z tym rozporządzeniem, pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom pracującym przy komputerze łączenie przemienne pracy związanej z obsługą monitora ekranowego z innymi rodzajami prac nie obciążającymi narządu wzroku i wykonywanymi w innych pozycjach ciała - przy nieprzekraczaniu godziny nieprzerwanej pracy przy obsłudze monitora ekranowego lub co najmniej 5-minutową przerwę, wliczaną do czasu pracy, po każdej godzinie pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

Przerwy w pracy 2024 i 2025: przerwa 15 minut

W przypadku, gdy dobowy wymiar czasu pracy pracownika wynosi co najmniej 6 godzin, pracownik ma prawo do przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut. W momencie, gdy dobowy wymiar czasu pracy pracownika jest dłuższy niż 9 godzin, pracownik ma prawo do dodatkowej przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut. W przypadku, gdy dobowy wymiar czasu pracy pracownika jest dłuższy niż 16 godzin, pracownik ma prawo do kolejnej przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut.

Przerwy w pracy 2024 i 2025: przerwa niewliczana do czasu pracy 60 minut

Zgodnie z Kodeksem pracy, pracodawca może wprowadzić jedną przerwę w pracy, która nie jest wliczana do czasu pracy. Wymiar tej przerwy nie może przekraczać 60 minut. Przerwa ta powinna być przeznaczona na spożycie posiłku, lub załatwienie spraw osobistych. Taka przerwa powinna zostać wprowadzona w układzie zbiorowym pracy lub regulaminie pracy albo w umowie o pracę, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy.

Przerwy w pracy 2024 i 2025: przerwa na karmienie

Pracownice, które karmią dziecko piersią mogą liczyć na przerwę na karmienie. Pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy wliczanych do czasu pracy. Pracownica karmiąca więcej niż jedno dziecko ma prawo do dwóch przerw w pracy, po 45 minut każda. Przerwy te można połączyć w jedną większą przerwę Przerwy na karmienie mogą być na wniosek pracownicy udzielane łącznie. Często jest tak, że pracownice składając wniosek dogadują się z pracodawcą i ustalają, że będą przychodzić godzinę później do pracy, lub wychodzić godzinę wcześniej z pracy. W przypadku, gdy pracownica zatrudniona jest przez czas krótszy niż 4 godziny dziennie, przerwa na karmienie nie przysługuje. Jeżeli czas pracy pracownicy nie przekracza 6 godzin dziennie, przysługuje jej jedna przerwa na karmienie.

