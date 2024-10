Kto straci gruszę w 2024 r. Co zrobić żeby ją jednak wykorzystać, a pieniądze otrzymać w styczniu 2025? Czym są tzw. wczasy pod gruszą? Kończy się rok kalendarzowy, kiedy najlepiej wziąć urlop wypoczynkowy by zyskać dodatkowe dni wolne?

Tzw. wczasy pod gruszą to nic innego niż dofinansowanie do wypoczynku pracowników. W zakładach pracy pracownicy często mogą liczyć także na dodatkowe dofinansowanie do wypoczynku z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. ZFŚS tworzą pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. W przypadku pracodawców zatrudniających wg. stanu na dzień 1 stycznia danego roku, co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, tworzą Fundusz na wniosek zakładowej organizacji związkowej. Pracodawcy prowadzący działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych tworzą Fundusz, bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników.

Dofinansowanie z ZFŚS

Zasady przyznawania dofinansowania powinny zostać określone w regulaminie ZFŚS. W regulaminie powinny znaleźć się także m.in. informacje dotyczące tego, kto jest uprawniony do dofinansowania, co ile wypłacane jest dofinansowanie, jaka jest kwota przysługującego dofinansowania oraz to, ile dni nieprzerwanego urlopu pracownik powinien wykorzystać, by móc otrzymać to dofinansowanie. Warto jeszcze przed końcem roku dowiedzieć się u swojego pracodawcy, czy istnieje możliwość dofinansowania do wypoczynku oraz na jakich zasadach to dofinansowanie jest przyznawane.

W 2024 r. stracą gruszę osoby, które pomimo tego, że mają możliwość wystąpienia o dofinansowanie do tzw. wczasów pod gruszą, nie wystąpią o nią. By otrzymać pieniądze w styczniu 2025 r. warto zaplanować sobie dłuższy odpoczynek od pracy jeszcze na grudzień. Przed planowaniem urlopu warto zapoznać się z regulaminem przyznawania dofinansowania do wypoczynku z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. W regulaminie będzie podana informacja ile nieprzerwanego urlopu należy wykorzystać, by móc wystąpić z wnioskiem o dodatkowe środki pieniężne. Najczęściej trzeba wykorzystać 10 dni roboczych. W przypadku, gdy odpowiednio rozplanujemy urlop w grudniu, przy wykorzystaniu 10 dni urlopu wypoczynkowego, możemy zyskać 16 dni wolnych od pracy w grudniu. Wystarczy wystąpić z wnioskiem o urlop rozpoczynający się 16 grudnia 2024 r.

Należy pamiętać, że 1 stycznia 2024 r. także jest dniem wolnym od pracy. Oznacza to, że można liczyć nie na 16, a na 17 dni wolnych. Jednakże, przed wystąpieniem o urlop, warto dowiedzieć się, czy pracodawca nie planuje udzielić pracownikom dnia 24 grudnia 2024 r. (wigilia) jako dnia wolnego od pracy. W przypadku, gdy 24 grudnia 2024 r. zostanie ustalony jako dzień wolny od pracy, warto wystąpić o urlop od 13 grudnia 2024 r., dzięki czemu można zyskać 19 dni wolnych od pracy w samym grudniu. Ponadto, warto także rozważyć wzięcie urlopu na 2 i 3 stycznia. Dzięki temu z 12 wykorzystanych dni urlopu wypoczynkowego można zyskać jeszcze dodatkowy tydzień wolnego. 1 i 6 stycznia 2024 r. są dniami wolnymi od pracy.