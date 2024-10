Pracodawca nie wypowie umowy o pracę pracownicy, która wróciła z urlopu rodzicielskiego. Pracownica musi spełnić dwa warunki. Jakie to warunki? Przez jaki czas pracownica jest chroniona? Czy może zostać zwolniona?

Kodeks pracy reguluje zakres ochrony w związku z macierzyństwem. Kobieta w ciąży jest chroniona przed zwolnieniem przez cały okres ciąży aż do zakończenia urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego czy wychowawczego. W momencie, gdy pracownica wraca z urlopu rodzicielskiego, pracodawca powinien dopuścić ją do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to możliwe, na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu na warunkach nie mniej korzystnych od tych, które obowiązywałyby, gdyby pracownik nie korzystał z urlopu.

Pracodawca nie wypowie umowy o pracę pracownicy, która wróciła z urlopu rodzicielskiego, wystąpiła z wnioskiem i zaczęła pracować w niepełnym wymiarze czasu pracy. W momencie, gdy pracownica uprawniona do urlopu wychowawczego wróci z urlopu rodzicielskiego, może wystąpić z wnioskiem o obniżenie wymiaru etatu. Wniosek należy złożyć w formie papierowej lub elektronicznej do pracodawcy. Wymiar czasu pracy może zostać obniżony do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym pracownica mogłaby korzystać z takiego urlopu. Pracodawca zobowiązany jest uwzględnić wniosek pracownicy. Wniosek o obniżenie wymiaru etatu pracownica powinna złożyć do 21 dni przed rozpoczęciem wykonywania pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy. Jeżeli wniosek został złożony bez zachowania terminu, pracodawca powinien obniżyć wymiar czasu pracy nie później niż z upływem 21 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku, gdy pracownica skorzystała z części urlopu wychowawczego, może skorzystać z obniżonego wymiaru czasu pracy przez okres odpowiadający pozostałemu do wykorzystania wymiarowi urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok życia. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy - do dnia powrotu do nieobniżonego wymiaru czasu pracy, nie dłużej jednak niż przez łączny okres 12 miesięcy. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy w przypadku pracownicy, która wróciła z urlopu rodzicielskiego i obniżyła wymiar czasu pracy dopuszczalne jest tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Warto także pamiętać, że pracownice karmiące piersią mogą wnioskować o przerwy od pracy na karmienie. Więcej o przerwach można znaleźć w artykule Przerwy w pracy 2024 i 2025: 5 minut po każdej godzinie pracy, dla innych pracowników 15 minut, a dla niektórych nawet 60 minut

Rozwiązanie umowy z pracownicą w ciąży lub w okresie urlopu macierzyńskiego

Rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę za wypowiedzeniem w okresie ciąży oraz w okresie urlopu macierzyńskiego, a także od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu macierzyńskiego albo jego części, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego albo jego części, urlopu ojcowskiego albo jego części, urlopu rodzicielskiego albo jego części - do dnia zakończenia tego urlopu może nastąpić tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy. W takim przypadku pracodawca powinien uzgodnić z reprezentującą pracownicę lub pracownika zakładową organizacją związkową termin rozwiązania umowy o pracę. W razie niemożności zapewnienia w tym okresie innego zatrudnienia, pracownicy lub pracownikowi przysługują świadczenia określone w odrębnych przepisach. Okres pobierania tych świadczeń wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Zachęcamy do subskrypcji DGP.