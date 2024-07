Honorowi dawcy krwi. Kiedy jeden dzień zwolnienia, a kiedy dwa dni zwolnienia od pracy

Ważne

Pracownik oddał krew 2 lipca 2024 r. o godz. 9.00. W tym dniu i następnym ma zaplanowaną pracę na nocną zmianę, która rozpoczyna się o godz. 22.00 i trwa do godz. 6.00 następnego dnia. Zwolnienie obejmuje zatem godziny zmiany nocnej w dniu 2 lipca, a także cały dzień 3 lipca do godz. 24.00. Pracownik powinien stawić się do pracy najwcześniej o godz. 00.00 w dniu 4 lipca 2024 r.