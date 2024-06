Praca w niedziele i święta [kiedy można pracować, jaka rekompensata, jaka zapłata]

Lewe zwolnienia lekarskie bez ryzyka: lekarz nie obawia się kary, pacjent rzadko traci prawo do chorobowego

Rok do roku liczba zwolnień z pracy chorych pracowników wzrosła o prawie 30 procent. Eksperci nie mają wątpliwości, iż to nie efekt wzrostu faktycznych zachorowań lecz łatwości wystawiania zwolnień lekarskich przez Internet. W rzeczywistości ten przyrost to ciemna liczba lewych zwolnień lekarskich.