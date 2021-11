7 stycznia 2022 - czy to dzień wolny od pracy?

7 stycznia 2022 roku - czy to dzień wolny od pracy? Dnia 6 stycznia (czwartek) wypada Święto Trzech Króli i mamy wolne. Czy piątek jest również wolny?

7 stycznia 2022 - wolne?

Czy 7 stycznia 2022 roku czyli w piątek pracownicy mają wolne od pracy? Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy sprawdzić w katalogu świąt i dni wolnych od pracy. Taki spis zawiera Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy. Zgodnie z art. 1 tej ustawy dniami wolnymi od pracy w Polsce są wszystkie niedziele oraz następujące święta:

1 stycznia - Nowy Rok,

6 stycznia - Święto Trzech Króli,

pierwszy dzień Wielkiej Nocy,

drugi dzień Wielkiej Nocy,

1 maja - Święto Państwowe,

3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja,

pierwszy dzień Zielonych Świątek,

dzień Bożego Ciała,

15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,

1 listopada - Wszystkich Świętych,

11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości,

25 grudnia - pierwszy dzień Bożego Narodzenia,

26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia;

W styczniu występują dwa święta ustawowo wolne od pracy: 1 stycznia czyli Nowy Rok i 6 stycznia czyli Trzech Króli. Ustawa nie wymienia 7 stycznia jako dnia wolnego od pracy. Należy więc uznać, że co do zasady 7 stycznia to dzień pracy. Jest jednak powód, dla którego pytanie o wolne 7 stycznia ma sens. Jaki to powód?

*30 stycznia 2022 to niedziela handlowa

Dzień wolny za święto w sobotę - styczeń 2022

W styczniu 2022 roku jedno z wymienionych świąt ustawowo wolnych od pracy wypada w sobotę. Oznacza to, że pracodawca ma obowiązek oddać pracownikom inny dzień wolny od pracy. Dotyczy to pracowników, dla których sobota jest zgodnie z harmonogramem czasu pracy dniem wolnym od pracy. Nowiem zgodnie z prawem pracy każde święto, które wypada w dniu innym niż niedziela obniża wymiar czas pracy w danym okresie rozliczeniowym o 8 godzin.

Takim dniem dodatkowym wolnym od pracy w zamian za sobotę 1 stycznia (Nowy Rok) może być właśnie 7 stycznia czyli piątek pomiędzy Świętem Trzech Króli i weekendem. Jest to dobre rozwiązanie zarówno dla pracodawców i pracowników. Wolne 7 stycznia oznacza długi 4-dniowy weekend. Jeśli pracownik chciałby wykorzystać wolne za sobotę właśnie w piątek po Święcie Trzech Króli, może zawnioskować o to u pracodawcy. Co prawda pracodawca nie ma obowiązku uwzględniania wniosku pracownika, ale może przychylić się do prośby pracownika.

Warto dodać, że "oddanie dnia wolnego" za święto wypadające w sobotę powinno nastąpić w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym występuje to święto. Oznacza to, że przy miesięcznym okresie rozliczeniowym należy wyznaczyć dzień wolny jeszcze w styczniu.

Dla przykładu Prezesi Sądów w swoich zarządzeniach podejmują decyzje o tym, że dzień 7 stycznia 2022 r. będzie dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę w dniu 1 stycznia 2022 r. Takie ustalenia padają również w firmach prywatnych i innych podmiotach państwowych. Wszystko wskazuje na to, że wielu polskich pracowników będzie miało 7 stycznia 2022 roku wolne.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 1920)