Światowy Dzień Zdrowia - 7 kwietnia 2024

Światowy Dzień Zdrowia przypada w dniu 7 kwietnia 2024 r. W tym roku hasłem przewodnim jest: "Moje zdrowie, moje prawo". Jak podaje WHO minimum 150 minut umiarkowanej aktywności fizycznej tygodniowo w 27 państwach Unii Europejskiej mogłoby przyczynić się do uniknięcia ponad 10 tys. przedwczesnych zgonów rocznie wśród osób w wieku 30-70 lat oraz wydłużenia średniej długości życia niedostatecznie aktywnych osób o 7,5 miesiąca, a całej populacji o prawie 2 miesiące.

Światowy Dzień Zdrowia - 7 kwietnia

Co roku, począwszy od 1948 r. w dniu 7 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia. Przypada to w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia (WHO - World Health Organization). Światowy Dzień Zdrowia (World Health Day) został ustalony przez Pierwsze Zgromadzenie Ogólne Światowej Organizacji Zdrowia w 1948 roku. Jak wskazuje WHO, w 1948 r. kraje z całego świata połączyły siły i założyły WHO, aby promować zdrowie, zapewniać światu bezpieczeństwo i służyć bezbronnym – aby każdy i wszędzie mógł osiągnąć najwyższy poziom zdrowia i dobrego samopoczucia. To już 76. rocznica, która jest okazją do spojrzenia wstecz na sukcesy zdrowia publicznego, które poprawiły jakość życia w ciągu ostatnich lat.

Problemy w obszarze zdrowia

W tą szczególną rocznicę warto się też przyjrzeć problemom w obszarze zdrowia jakim muszą sprostać kraje na całym świecie. Według danych WHO, na całym świecie prawo ludzi do ochrony zdrowia jest coraz bardziej zagrożone. Z czego to wynika i czym to jest spowodowane? Przyczyną są między innymi z wojny, katastrofy, choroby, epidemie, pandemie. Są to główne przyczyny śmierci i kalectwa. Rada WHO ds. Ekonomii Zdrowia dla Wszystkich stwierdziła, że co najmniej 140 krajów uznaje zdrowie za prawo człowieka w swoich konstytucjach. Jednak kraje nie uchwalają i nie wprowadzają w życie przepisów, które zapewniłyby ich obywatelom prawo dostępu do usług zdrowotnych. Potwierdza to fakt, że w 2021 r. co najmniej 4,5 miliarda ludzi – ponad połowa światowej populacji – nie było w pełni objętych podstawowymi usługami zdrowotnymi.

"Moje zdrowie, moje prawo"

Tematem przewodnim Światowego Dnia Zdrowia w 2024 r. jest: "Moje zdrowie, moje prawo". Temat został wybrany, aby bronić prawa każdego i wszędzie do dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych, edukacji i informacji, a także do bezpiecznej wody pitnej, czystego powietrza, dobrego odżywiania, wysokiej jakości warunków mieszkaniowych, godnej pracy i warunków środowiskowych oraz wolności od dyskryminacji.

Jaką rolę odgrywa sport w dbaniu o dobrostan pracownika?

Warto pamiętać, że prawo do zdrowia jest nierozerwalnie związane z prawami pracownika. Zgodnie z art. 15 Kodeksu pracy „Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy”, z kolei art. 207 § 2 informuje, że „Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki”. W dzisiejszych czasach oczekiwania zatrudnionych względem pracodawców jednak ewoluują – poza zapewnieniem fizycznego bezpieczeństwa, coraz większą wagę przykłada się do holistycznej troski o kondycję psychofizyczną.

Aktywność fizyczna jako nowa profilaktyka. Współcześnie pogłębiają się oczekiwania dotyczące profilaktyki – pracujący coraz częściej zwracają uwagę na potrzebę wczesnej opieki nad zdrowiem psychicznym.

Choć świadomość w tym zakresie rośnie, to liczba podjętych działań antystresowych w firmach pozostawia wiele do życzenia - jak wynika z badania MultiSport Index 2023, już 3 na 5 pracowników w Polsce deklaruje, że ich pracodawca nie podejmuje żadnych działań antystresowych w firmie. Tymczasem jak wskazują zarówno eksperci od zdrowia, jak i sami mieszkańcy Polski, jednym z najprostszych i powszechnie dostępnych rozwiązań wspierających zdrowie psychiczne jest aktywność fizyczna – 89 proc. aktywnych fizycznie Polaków twierdzi, że regularny ruch redukuje stres i negatywne emocje.

150 min. umiarkowanej aktywności tygodniowo wystarczy dla zdrowszego życia i lepszego zdrowia

Z kolei zaniedbania w zakresie codziennego ruchu mają bezpośredni wpływ na pogorszenie stanu naszego zdrowia. Jak dowodzą badania, przestrzeganie zalecanego przez WHO minimum 150 minut umiarkowanej aktywności fizycznej tygodniowo w 27 państwach Unii Europejskiej mogłoby przyczynić się do uniknięcia ponad 10 tys. przedwczesnych zgonów rocznie wśród osób w wieku 30-70 lat oraz wydłużenia średniej długości życia niedostatecznie aktywnych osób o 7,5 miesiąca, a całej populacji o prawie 2 miesiące. Wprowadzenie działań wspierających zdrowie pracowników, to nie tylko dobra praktyka i przejaw społecznej odpowiedzialności firm, ale też działanie przekładające się na realne korzyści biznesowe – jak wynika z badania MultiSport Index, 79 proc. aktywnych Polaków przyznaje, że regularna aktywność fizyczna przyczynia się do zwiększenia efektywności oraz zaangażowania w pracy. Aktywność fizyczna społeczeństwa oddziałuje także w skali makro na całą gospodarkę. Raport WHO i OECD szacuje, że podejmowanie zalecanych 150 minut aktywności fizycznej w tygodniu przez obywateli UE mogłoby przyczynić się do zmniejszenia wydatków zdrowotnych o 0,6%. Przyniosłoby to oszczędności w postaci 8 miliardów euro rocznie, zapobiegając wystąpieniu 11,5 miliona przypadków chorób niezakaźnych, takich jak depresja, choroby serca czy nowotwory.