Wynagrodzenie nauczycieli i nauczycieli początkujących w 2025 r. i 2026 r. [wzrost o 5% a nie 15% jak chciał ZNP. Trwają prace]

Zmieni się wynagrodzenie nauczycieli i nauczycieli początkujących w 2025 r. i 2026 r. Rząd póki co przyjął projekt tzw. ustawy okołobudżetowej na 2025 r. Wynika z tego 5 proc. wzrost średniego wynagrodzenia nauczycieli początkujących.

Wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli

Stanowisko Związku Nauczycielstwa Polskiego jest takie, że wynagrodzenia nauczycieli od 1 stycznia 2025 r. wzrosną aż o 15 proc. Jakie będzie wynagrodzenie nauczycieli w roku szkolnym 2024/2025? To pytanie, które zadaje sobie wielu. Na chwile obecną związki zawodowe nie będą zadowolone a decyzja rządu zapadnie dopiero 22 sierpnia. Co ze spłaszczaniem wynagrodzeń? Negocjacje miały już miejsce i brak konsensusu. Rząd proponuje za mało! Wiceprezes ZG ZNP Urszula Woźniak wskazywała, że podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 4,1 % w 2025 r. nic nie zmienia. Natomiast podwyżka 15% rzeczywiści urealni wynagrodzenia nauczycieli i przybliży do zmiany systemu wynagradzania poprzez powiązanie wynagrodzeń nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce, co dla ZNP jest priorytetem.

REKLAMA

Autopromocja

Wynagrodzenia nauczycieli 2025 r. i 2025 r.

Przedstawia się następujący plan na podwyżki dla nauczycieli:

WARIANT NR 1 dla 2025 r. - 15% podwyżki wynagrodzeń w 2025 r. pomimo, że:

premier D. Tusk zadeklarował 4,1% dla budżetówki, nauczyciele otrzymali podwyżki 30-33% w 2024 r.

W planie tym nauczyciel dyplomowany będzie zarabiał tuż poniżej 5000 zł (netto) miesięcznie.

WARIANT NR 2 dla 2026 r. - podwyżka do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce za 2025 r. Jeżeli przeciętne wynagrodzenie wyniesie 8000 zł brutto, to pensja nauczyciela dyplomowanego także wyniesie 8000 zł brutto (wskaźnik 100%). Dla nauczyciela mianowanego i początkującego wskaźniki te będą odpowiednio niższe tak, aby oddać wyższy stopień doświadczenia zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Niestety ministra edukacji Barbara Nowacka wnioskowała do MF o wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli tylko o 10 proc.

Wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli początkujących

„Od 1 stycznia 2025 roku o 5 proc. wzrośnie średnie wynagrodzenie nauczycieli początkujących. Dzięki rozwiązaniu, otrzymają oni taką samą podwyżkę, jak pozostali nauczyciele” – podała Kancelaria Premiera. Rząd przyjął projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2025, czyli w tzw. ustawie okołobudżetowej.

Jeżeli od 1 stycznia 2025 roku nauczyciele otrzymają 5% podwyżki ich wynagrodzenie w nowym roku może wynieść:

nauczyciel początkujący – 5153 zł brutto (3864 zł netto), Autopromocja Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych Sprawdź

nauczyciel mianowany – 5309 zł brutto (3981 zł netto),

nauczyciel dyplomowany – 6210 zł brutto (4657 zł netto).

– Wszyscy wiemy, że nauczyciele w Polsce powinni zarabiać lepiej – mówiła kilka dni temu w Radiu Zet minister finansów Barbara Nowacka. – Szykujemy mapę dojścia do tego, żeby prestiż zawodu nauczyciela odbudować. (…) Płaca nauczyciela była blisko płacy minimalnej. Dzięki podwyżce 30-proc. wskoczyła do średniej. Teraz żeby zachować ten standard podwyżka jest 5-proc., ale to nie jest koniec działań. Myślę, że w ciagu kilku lat uda nam się wspólnie, razem ze środowiskami związkowymi, doprowadzić do tego, żeby nauczyciele w Polsce zarabiali tak, jak powinni. Czyli: lepiej niż teraz i znacznie lepiej niż dokładnie rok temu – zapowiedziała.