Wynagrodzenie młodocianego netto od września 2024

Ile zarabia młodociany pracownik od września 2024 roku? Wynagrodzenie rośnie co kwartał. Jakie jest minimalne wynagrodzenie na umowie o pracę w celu przygotowania zawodowego, a jakie na umowie o prace lekkie? Jak Kodeks pracy definiuje młodocianego pracownika?

rozwiń >

Młodociany pracownik w Kodeksie pracy - definicja

Kto to jest pracownik młodociany? Kodeks pracy cały Dział Dziewiąty pod tytułem „Zatrudnianie młodocianych” poświęca właśnie temu zagadnieniu. Definicja młodocianego pracownika znajduje się w pierwszym artykule tego działu czyli art. 190 § 1 KP:

REKLAMA

Autopromocja

Ważne Młodocianym w rozumieniu kodeksu jest osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat.

W świetle Kodeksu pracy zabronione jest zatrudnianie osoby, która nie ukończyła 15 lat. Jedyne wyjątki od tej reguły ustawodawca zawarł w art. 191 § 21–23, a mianowicie:

Osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołą podstawową, niemająca 15 lat, może być zatrudniona na zasadach określonych dla młodocianych w roku kalendarzowym, w którym kończy 15 lat. Osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową, niemająca 15 lat, z wyjątkiem osoby, o której mowa w punkcie 1, może być zatrudniona na zasadach określonych dla młodocianych w celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu. Osoba, która nie ukończyła ośmioletniej szkoły podstawowej, niemająca 15 lat, może być zatrudniona na zasadach określonych dla młodocianych w celu przygotowania zawodowego w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

Więcej informacji na temat zatrudniania dzieci poniżej 15 roku życia znajdziesz w artykule: Dziecko młodsze niż 15 lat może być pracownikiem. Kiedy jest to dopuszczalne

Zgodnie z Kodeksem pracy można zatrudnić tylko tych młodocianych, którzy ukończyli co najmniej ośmioletnią szkołę podstawową oraz przedstawią świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża ich zdrowiu.

A co w sytuacji, kiedy osoba ukończyła 15 lat, ale nie ukończyła szkoły podstawowej? Czy może być zatrudniona jako młodociany? Prawo pracy zezwala na zawarcie z taką osobą umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Niezbędny jest w tym celu wniosek jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna. Dodatkowo taka osoba musi spełniać jeden z poniższych warunków:

została przyjęta do oddziału przysposabiającego do pracy utworzonego w ośmioletniej szkole podstawowej albo uzyskała zezwolenie dyrektora ośmioletniej szkoły podstawowej, w której obwodzie mieszka, na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą oraz uzyskała pozytywną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Jeśli 15-letnia osoba bez ośmioletniej szkoły podstawowej spełnia obowiązek szkolny poza szkołą, może po ukończeniu przez nią przygotowania zawodowego w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy zawrzeć umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu.

Młodociany pracownik – wiek

Ile lat może mieć pracownik młodociany? Młodociany pracownik to osoba od 15 do 17 roku życia. Co do zasady można więc zatrudniać od 15 roku życia pracownika. W stosunku do tak młodych pracowników stosuje się przepisy szczególne dotyczące zatrudniania młodocianych. Ukończenie 18 roku życia skutkuje osiągnieciem pełnoletności, a więc pracownik przestaje być młodociany, co pozwala na stosowanie w stosunku do niego ogólnych przepisów prawa pracy.

Jeśli jednak osoba kończy 18 lat w trakcie nauki w ośmioletniej szkole podstawowej, może być zatrudniona na zasadach określonych dla młodocianych w roku kalendarzowym, w którym ukończyła tę szkołę. Zastrzega się również, że osiągnięcie pełnoletności przed ukończeniem nauki zawodu, powoduje kończenie tej nauki na warunkach określonych dla młodocianych.

Wynagrodzenie pracownika młodocianego w 2024 roku

Jakie minimalne wynagrodzenie obowiązuje w przypadku zatrudnienia pracownika młodocianego? Wszystko to zależy od tego, na podstawie jakiej umowy doszło do nawiązania stosunku pracy. Zacznijmy więc od początku. Prawo pracy wyróżnia dwa rodzaje umów o pracę z młodocianymi:

umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego oraz umowa o pracę przy wykonywaniu lekkich prac.

Z pracownikiem młodocianym można zawrzeć umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przy czym wyróżnia się dwa rodzaje przygotowania zawodowego:

nauka zawodu i

przyuczenie do wykonywania określonej pracy.

REKLAMA

Umowa o pracę zawarta z młodocianym powinna zawierać m.in. wysokość wynagrodzenia. Wynagrodzenie młodocianych zatrudnianych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego określa § 19 i § 20 Rozporządzenia Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

Minimalne wynagrodzenie młodocianego odbywającego przygotowanie zawodowe zmienia się z każdym kwartałem. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania określa stosunek procentowy wynagrodzenia do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale.

W pierwszym roku nauki zawodu jest to nie mniej niż 8% średniego wynagrodzenia, w drugim roku nauki zawodu jest to nie mniej niż 9% średniego wynagrodzenia, a w trzecim roku nauki zawodu to nie mniej niż 10% średniego wynagrodzenia. Stosunek procentowy (a co za tym idzie także wysokość wynagrodzenia młodocianego pracownika) wzrósł o 3 punkty procentowe od 1 września 2023 roku. Wcześniej było to odpowiednio 5%,6% i 7%.

Wynagrodzenie pracownika młodocianego do 29 lutego 2024 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale podaje Prezes GUS za pośrednictwem komunikatu publikowanego w Monitorze Polski. Od 1 grudnia 2023 roku do 29 lutego 2024 r. obowiązywał Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 10 listopada 2023 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2023 r. (M.P. z 2023, poz. 1216). Zgodnie z komunikatem średnie wynagrodzenie wynosiło 7194,95 zł.

Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego Wynagrodzenie młodocianego od 1 grudnia 2023 r. do 29 lutego 2024 r. I rok nauki lub klasa I branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole (8%) 575,60 zł II rok nauki lub klasa II branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole (9%) 647,55 zł III rok nauki lub klasa III branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole (10%) 719,50 zł Przyuczenie do wykonywania określonej pracy (7%) 503,65 zł.

Wynagrodzenie pracownika młodocianego do 31 maja 2024 roku

Kolejny Komunikat Prezesa GUS dotyczył przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2023 r. Wyniosło ono 7540,36 zł. Od tej kwoty wyliczane było wynagrodzenie młodocianych na kolejny okres czyli od 1 marca do 31 maja 2024 r. Jeszcze do końca lutego 2024 roku wynagrodzenie młodocianego pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu wynosiło nie mniej niż 575,60 zł w pierwszym roku nauki, nie mniej niż 647,55 zł w drugim roku nauki i 719,50 zł w trzecim roku nauki. Wynagrodzenie pracownika młodocianego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy wynosiło nie mniej niż 503,65 zł.

Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego Wynagrodzenie młodocianego od 1 marca do 31 maja 2024 r. I rok nauki lub klasa I branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole (8%) 603,23 zł II rok nauki lub klasa II branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole (9%) 678,63 zł III rok nauki lub klasa III branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole (10%) 754,04 zł Przyuczenie do wykonywania określonej pracy (7%) 527,83 zł

Od 1 marca do 31 maja 2024 roku wynagrodzenie w pierwszym roku nauki zawodu wynosiło 603,23 zł, w drugim roku nauki zawodu - 678,63 zł, a w trzecim - 754,04 zł. Natomiast za przyuczanie do wykonywania określonej pracy należało się wynagrodzenie w wysokości 527,83 zł. Są to kwoty brutto.

Wynagrodzenie pracownika młodocianego do 31 sierpnia 2024 roku

Zgodnie z kolejnym Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 maja 2024 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2024 r. kwota ta wynosiła 8147,38 zł. W związku z powyższym wynagrodzenie młodocianych wzrosło w sezonie letnim:

Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego Wynagrodzenie młodocianego od 1 czerwca do 31 sierpnia 2024 r. I rok nauki lub klasa I branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole (8%) 651,79 zł II rok nauki lub klasa II branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole (9%) 733,26 zł III rok nauki lub klasa III branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole (10%) 814,74 zł Przyuczenie do wykonywania określonej pracy (7%) 570,32 zł

Od 1 czerwca do 31 sierpnia 2024 roku młodociany pracownik zarabia 651,79 zł w pierwszym roku nauki zawodu, 733,26 zł w drugim roku nauki zawodu, 814,74 zł w trzecim roku nauki zawodu i za przyuczanie do wykonywania określonej pracy 570,32 zł. To kwoty brutto.

Wynagrodzenie młodocianego od 1 września do 30 listopada 2024 roku

Natomiast najnowszy Komunikat Prezesa GUS dotyczący przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2024 r. podaje już niższą kwotę - 8038,41 zł. Skoro przeciętna płaca spadła, niższe będzie również wynagrodzenie młodocianych od 1 września do 30 listopada 2024 r.:

Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego Wynagrodzenie młodocianego od 1 września do 30 listopada 2024 r. I rok nauki lub klasa I branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole (8%) 643,07 II rok nauki lub klasa II branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole (9%) 723,46 III rok nauki lub klasa III branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole (10%) 803,84 Przyuczenie do wykonywania określonej pracy (7%) 562,69

Ważne Od 1 września do 30 listopada 2024 roku młodociany pracownik zarobi 643,07 zł w pierwszym roku nauki zawodu, 723,46 w drugim roku nauki zawodu, 803,84 zł w trzecim roku nauki zawodu i za przyuczanie do wykonywania określonej pracy 562,69 zł. To kwoty brutto.

Wynagrodzenie młodocianego netto 2024

Procentowo składki ZUS przy umowie o pracę z młodocianym nie różnią się od pozostałych umów. Po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne za pracę do końca lutego 2024 r. pracownik młodociany otrzyma wynagrodzenie netto w wysokości odpowiednio 552,37 zł (pierwszy rok nauki), 598,53 zł (drugi rok nauki), 645,04 zł (trzeci rok nauki) oraz 492,14 zł (przyuczenie do wykonywania określonej pracy).

Ważne W okresie od 1 maja do 31 sierpnia 2024 roku wynagrodzenie młodocianych netto wynosi odpowiednio: 552,37 zł, 598,53 zł, 645,04 zł oraz 492,14 zł w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

Wynagrodzenie pracownika młodocianego 2024 - prace lekkie

Wynagrodzenie młodocianego pracownika, który wykonuje pracę na podstawie umowy o prace lekkie nie podlega niniejszym kwotom. Stosuje się w tym przypadku ogólnie obowiązujące w 2024 roku minimalne wynagrodzenie za pracę – od lipca do grudnia jest to 4300,00 zł. Minimalne wynagrodzenie netto pracownika młodocianego wykonującego prace lekkie wynosi 3376,53 zł do końca grudnia 2024 roku.