Dziecko młodsze niż 15 lat może być pracownikiem. Kiedy jest to dopuszczalne

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy to inna niż nauka zawodu forma przygotowania zawodowego młodocianych. Celem przyuczenia do wykonywania określonej pracy jest przygotowanie młodocianego do pracy w charakterze przyuczonego pracownika. Przyuczenie może wobec tego może dotyczyć tylko wybranych prac związanych z nauką danego zawodu.