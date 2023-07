Rada Ministrów przyjęła propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej na 2024 rok. Propozycja ta została przedłożona przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Propozycja wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz minimalnej stawki godzinowej na 2024 rok

Według propozycji rządowej, minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie w dwóch etapach w 2024 roku. Od 1 stycznia najniższa pensja wynosiłaby 4242 zł, a od 1 lipca – 4300 zł. Wzrosłaby także minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych – od 1 stycznia wynosiłaby 27,70 zł, a od 1 lipca – 28,10 zł.

Podstawy wzrostu minimalnego wynagrodzenia są gwarantowane przez Ustawę o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Ustawa ta zapewnia coroczny wzrost przeciętnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w stopniu nie niższym niż prognozowany na dany rok wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem. Dodatkowo, jeśli w roku, w którym odbywają się negocjacje, wysokość minimalnego wynagrodzenia jest niższa od połowy wysokości przeciętnego wynagrodzenia w I kwartale tego roku, gwarancja ta jest zwiększana dodatkowo o 2/3 prognozowanego wskaźnika realnego przyrostu PKB.

Proponowana kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2024 roku

Proponowana kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2024 r., tj. 4242 zł, oznacza wzrost o 752 zł w stosunku do kwoty obowiązującej 1 stycznia 2023 r. (3490 zł), czyli o 21,5%. Podwyższenie płacy minimalnej od 1 lipca 2024 r. do 4300 zł oznacza wzrost o 700 zł w stosunku do kwoty z 1 lipca 2023 r. (3600 zł), czyli o 19,4%.

Proponowana minimalna stawka godzinowa na 2024 rok

Podobnie, proponowana minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych od 1 stycznia 2024 r., tj. 27,70 zł, oznacza wzrost o 4,9 zł w stosunku do kwoty obowiązującej od 1 stycznia 2023 r., czyli o 21,5%. Podwyższenie minimalnej stawki godzinowej od 1 lipca 2024 r. do 28,10 zł oznacza wzrost o 4,6 zł w stosunku do kwoty z 1 lipca 2023 r., czyli o 19,5%.

Najniższe wynagrodzenie w 2024 roku

Rząd konsekwentnie poprawia sytuację pracowników, którzy dostają najniższe wynagrodzenie. Od 1 lipca 2024 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie w porównaniu do 2015 r. o 2550 zł, czyli o 146%.

Zgodnie z szacunkiem, liczba osób objętych podwyższeniem minimalnego wynagrodzenia za pracę wyniesie 3,6 mln.

Pomimo trudnej sytuacji związanej ze skutkami pandemii, szantażem energetycznym Gazpromu oraz agresją Rosji na Ukrainę, sytuacja na rynku pracy jest dobra. Według wstępnych szacunków MRiPS w końcu maja 2023 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było 803,6 tys. osób bezrobotnych, tj. o 46,6 tys. (o 5,5%) mniej r/r. W odniesieniu do poprzedniego miesiąca liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 18,3 tys. osób (tj. o 2,2%).

Bezrobocie i aktywność zawodowa

Stopa bezrobocia pozostaje w Polsce na jednym z najniższych poziomów wśród państw UE. Według Eurostatu w kwietniu zharmonizowana stopa bezrobocia (na podstawie BAEL) wyniosła dla Polski 2,7%, co daje nam 1. miejsce w UE razem z Czechami.

Rośnie także aktywność zawodowa Polaków – przede wszystkim dzięki zwiększającej się liczbie pracujących. W I kw. 2023 r. liczba osób aktywnych zawodowo w wieku 15‑89 lat wyniosła 17,4 mln, z tego 16,9 mln stanowili pracujący (wzrost o 0,8% r/r).

Przeciętne wynagrodzenie 2023

Wzrostowi zatrudnienia towarzyszy także wzrost wynagrodzeń. Zgodnie z danymi GUS, przeciętne wynagrodzenie w I kw. 2023 r. wyniosło 7124 zł i było wyższe o 14,2% w stosunku do I kw. 2022 r.