Płaca minimalna w 2024 r. Co musisz wiedzieć?

Płaca minimalna w 2024 r. - ile?

Wynagrodzenie minimalne odgrywa istotną rolę w zmniejszaniu nierówności dochodowej, chroni także pracowników przed wykonywaniem pracy poniżej ustalonych stawek.

Zgodnie z obowiązującym prawem rząd zobowiązany jest do 15 czerwca każdego roku przedstawić Radzie Dialogu Społecznego propozycje wzrostu minimalnego wynagrodzenia na kolejny rok. Tak też się stało również w tym roku.

- Od 1 stycznia 2024 r. proponujemy stawkę 4242 zł. Od tego wyliczamy stawkę godzinową i będzie ona wynosiła 27,70 zł. – od 1 stycznia" – zapowiedziała Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej w dniu 15 czerwca.

W związku z powyższym jest bardzo prawdopodobne, że w 2024 r. minimalne wynagrodzenie za pracę brutto od stycznia będzie wynosiło 4242 zł, natomiast minimalna stawka godzinowa – 27,70 zł.

Płaca minimalna wzrośnie jeszcze raz w 2024 r.

To jednak nie koniec, jeśli chodzi o podwyżki wynagrodzenia minimalnego jakie nas czekają w przyszłym roku. Druga waloryzacja płacy minimalne, z uwagi na wysoką inflację, musi również mieć miejsce.

- Kiedy inflacja jest powyżej 5 proc., wówczas waloryzacja minimalnego wynagrodzenia ma miejsce dwa razy w roku, tak jak jest to w bieżącym roku, czyli jest 1 stycznia i 1 lipca. Od 1 lipca 2023 r. będzie to kwota 3600 zł brutto" – wyjaśniła minister Marlena Maląg.

A zatem kolejna podwyżka płacy minimalnej pojawi się w lipcu 2024 r. Strona rządowa zaproponowała, aby od 1 lipca 2024 roku wynagrodzenie minimalne wzrosło do kwoty 4300 zł. Natomiast minimalna stawka godzinowa od lipca ma wynosić 28,10 zł.

Oznacza to, że najniższa pensja krajowa może ostatecznie wzrosnąć o 700 zł w 2024 roku, w stosunku do roku obecnego. W przypadku minimalnej płacy za stawkę godzinową wzrost rok do roku to 4,60 zł.

Na temat tych propozycji musi wypowiedzieć się jeszcze strona pracodawców, jak i strona pracowników. Po negocjacjach Rada Ministrów podejmie ostateczną decyzję co do wysokości płacy minimalne w 2024 roku.

Ile najniższa krajowa od lipca 2023 r.?

Przypomnijmy, że najniższa pensja krajowa w 2023 roku wzrosła od 1 stycznia do wysokości 3490 zł brutto, natomiast od 1 lipca 2023 r. będzie to już 3600 zł brutto. Sprawdź, ile to jest na tak zwaną rękę!

Polecamy kalkulator wynagrodzeń 2023, który oblicza wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne. Istnieje możliwość uwzględniania wysokości wynagrodzenia brutto w ciągu roku.