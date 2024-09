Ile wynosi nagroda jubileuszowa w budżetówce? Kiedy należy się nagroda jubileuszowa? Czy można dostać dwa razy odprawę? Wszystko wskazuje na to, że w 2025 r. będą takie same zasady co do nagrody jubileuszowej i odprawy pieniężnej w budżetówce, jak w 2024 r.

Wszystko wskazuje na to, że w 2025 r. będą takie same nagrody jubileuszowe i odprawy pieniężne w budżetówce

Na chwilę obecną rząd nie zapowiada dokonywania kolejnych zmian i podwyżek w zakresie nagród jubileuszowych czy odpraw pieniężnych w szeroko rozumianej budżetówce. Oczywiście musimy pamiętać, że pisząc ogólnie o budżetówce należy mieć na myśli wiele grup zawodowych takich jak: urzędnicy państwowi, członkowie korpusu służby cywilnej, pracownicy samorządów. Co ważne, nie należy zapominać np. o nauczycielach, policjantach czy pracownikach służby zdrowia. Zatrudnienie, w tym wynagrodzenie każdej z tych grup zawodowych określają poszczególne pragmatyki zawodowe i szczególne przepisy wykonawcze, np. określające dodatkowe świadczenia pieniężne, takie jak dodatki, odprawy, świadczenia motywacyjne czy zwroty kosztów.

Już niespełna rok temu, bo listopadzie 2023 r. weszły w życie zmiany co do nagrody jubileuszowej i odprawy pieniężnej w budżetówce. Zmiany oczywiście były na korzyść pracowników, bo świadczenia uległy podwyższeniu. Jest więc to jeden z argumentów, przemawiających za tym, że nie należy się spodziewać kolejnych podwyżek w 2025 r. Dlaczego wprowadzono zmiany? Z uzasadnienia wynika, że: Analogiczne do powyższych rozwiązania obowiązują wobec pracowników urzędów państwowych, m.in. pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Policji oraz jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej na podstawie ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 765, z późn. zm).

Wyższa nagroda jubileuszowa i odprawa pieniężna w budżetówce. To już było

W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych resortu spraw wewnętrznych i administracji (Dz.U. z 2023 r. poz. 914) wprowadzono zmiany dot. wysokości nagrody jubileuszowej i odprawy pieniężnej. Przepisy obowiązują od 3 listopada 2023 r. Zmiany weszły w życie na skutek wdrożenia rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 30 października 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych resortu spraw wewnętrznych i administracji (Dz.U. z 2023 r. poz. 2369, dalej jako: rozporządzenie).Przepisy rozporządzenia stosuje się do pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych resortu spraw wewnętrznych i administracji.

Ile wynosi nagroda jubileuszowa w budżetówce?

Pracownikowi przysługuje nagroda jubileuszowa w wysokości:

1) 75% miesięcznego wynagrodzenia - po 20 latach pracy;

2) 100% miesięcznego wynagrodzenia - po 25 latach pracy;

3) 150% miesięcznego wynagrodzenia - po 30 latach pracy;

4) 200% miesięcznego wynagrodzenia - po 35 latach pracy;

5) 300% miesięcznego wynagrodzenia - po 40 latach pracy;

6) 400% miesięcznego wynagrodzenia - po 45 latach pracy. To właśnie ten punkt dodano w rozporządzeniu.

Kiedy należy się nagroda jubileuszowa? Jakie są zasady wypłacania nagrody jubileuszowej?

Do okresu uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. W razie równoczesnego pozostawania w więcej niż jednym stosunku pracy do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się jeden z tych okresów. Pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do tej nagrody. Wypłata nagrody jubileuszowej następuje niezwłocznie po nabyciu przez pracownika prawa do tej nagrody.

Czy można dostać dwa razy odprawę?

Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje jednorazowa odprawa pieniężna w wysokości:

1) jednomiesięcznego wynagrodzenia - jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 10 lat;

2) dwumiesięcznego wynagrodzenia - jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 10 lat;

3) trzymiesięcznego wynagrodzenia - jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 15 lat;

4) sześciomiesięcznego wynagrodzenia - jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 20 lat.

Ważne Jednorazową odprawę pieniężną oblicza się zgodnie z przepisami obowiązującymi przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. Pracownik, który otrzymał jednorazową odprawę pieniężną, nie może ponownie nabyć do niej prawa.

