REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Wynagrodzenia » Rozliczanie wynagrodzeń » Ekwiwalent za urlop policjanta po wyroku TK: Jak prawidłowo go wyliczyć?

Ekwiwalent za urlop policjanta po wyroku TK: Jak prawidłowo go wyliczyć?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
18 kwietnia 2026, 04:00
Kinga Piwowarska
Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Ekwiwalent za urlop policjanta po wyroku TK: Jak prawidłowo go wyliczyć?
Ekwiwalent za urlop policjanta po wyroku TK: Jak prawidłowo go wyliczyć?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z marca 2026 r. jednoznacznie określił, jak należy naliczać należności za zaległy urlop wypoczynkowy funkcjonariuszy Policji w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Przyglądamy się najnowszemu orzecznictwu oraz praktycznym aspektom jego wykorzystania.

Ekwiwalent za urlop policjanta po wyroku TK: Jak prawidłowo go wyliczyć?

Naczelny Sąd Administracyjny jednoznacznie określił, jak należy naliczać należności za zaległy urlop wypoczynkowy funkcjonariuszy Policji w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Zgodnie z najnowszym wyrokiem, za każdy dzień niewykorzystanego urlopu przysługuje wynagrodzenie odpowiadające jednemu dniu roboczemu, wyliczone na podstawie ostatniego uposażenia. Kluczowe znaczenie ma przy tym zastosowanie współczynnika 1/21 oraz retroaktywne uwzględnienie wyroku TK.

REKLAMA

REKLAMA

Tło sporu: wniosek o ponowne przeliczenie należności

W listopadzie 2018 r. były funkcjonariusz Policji zwrócił się do komendanta z żądaniem ponownego wyliczenia ekwiwalentu za 56 dni niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego i dodatkowego, powołując się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 30 października 2018 r. (sygn. K 7/15). Organ oraz organ odwoławczy odmówiły wypłaty wyrównania, wskazując, że policjant został zwolniony ze służby w styczniu 2012 r., a więc sprawa została wszczęta i zakończona przed 6 listopada 2018 r. W ocenie administracji, brak było podstaw do zastosowania nowszych, korzystniejszych przepisów.

Stanowisko sądów: literalna wykładnia nie wystarczy

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzje administracyjne, uznając, że organy błędnie zinterpretowały przepisy przejściowe.

Ważne

NSA podtrzymał tę linię orzeczniczą, podkreślając, że od 6 listopada 2018 r. niekonstytucyjny przelicznik 1/30 miesięcznego uposażenia został trwale wyeliminowany z systemu prawnego i nie może stanowić podstawy do rozstrzygnięć.

Sąd wyjaśnił, że ustawodawca, posługując się w art. 9 ust. 1 ustawy o wsparciu służb mundurowych sformułowaniem „na zasadach wynikających z przepisów ustawy”, nie zamierzał przywracać niekonstytucyjnych rozwiązań. Oznacza to, że do spraw z okresu przed 6 listopada 2018 r. stosuje się przepisy sprzed nowelizacji, ale z wyłączeniem części uznanej przez TK za sprzeczną z Konstytucją. Przeciwna wykładnia naruszałaby art. 190 ust. 4 Konstytucji RP, który nakazuje retroaktywne skutki orzeczeń Trybunału.

REKLAMA

Ekwiwalent za urlop policjanta po wyroku TK: Jak prawidłowo go wyliczyć? Praktyczny sposób obliczenia ekwiwalentu

Zgodnie z wytycznymi NSA, wysokość należności za dni urlopu przypadające przed 6 listopada 2018 r. ustala się, mnożąc liczbę tych dni przez kwotę wynagrodzenia za jeden dzień roboczy na dzień zwolnienia ze służby. Przy obliczeniach należy zastosować aktualny współczynnik 1/21 miesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym. Sąd podkreślił, że wartość ta odzwierciedla średni ekwiwalent jednego dnia urlopu i w pełni realizuje zasadę sprawiedliwości społecznej (art. 2 Konstytucji RP). Po wyliczeniu nowej kwoty, organ powinien wypłacić funkcjonariuszowi różnicę między należnością a świadczeniem już wypłaconym. W konsekwencji NSA oddalił skargę kasacyjną organu odwoławczego, uznając ją za bezzasadną.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Podstawa prawna i znaczenie orzeczenia

Wyrok NSA z 27 marca 2026 r. (sygn. III OSK 1482/23) precyzyjnie określa sposób realizacji wyroku TK w praktyce administracyjnej. Podstawę stanowią ustawa o Policji, ustawa o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych oraz Konstytucja RP. Orzeczenie ma charakter wiążący dla organów administracji i stanowi wytyczną do prawidłowego naliczania ekwiwalentów urlopowych w sprawach wszczętych przed i po listopadzie 2018 r., eliminując wątpliwości interpretacyjne dotyczące zakresu retroakcji wyroku Trybunału.

Podsumowując, trzeba wskazać, że Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził, że ekwiwalent za niewykorzystany urlop policjanta należy obliczać jako wynagrodzenie za jeden dzień roboczy, opierając się na ostatnim uposażeniu funkcjonariusza. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2018 r. wyeliminował niekonstytucyjny przelicznik 1/30, a nowe przepisy wprowadzają współczynnik 1/21, który należy stosować również do urlopów z okresu sprzed nowelizacji. Organom nie przysługuje prawo do odmowy przeliczenia należności wyłącznie z powodu wcześniejszej daty zwolnienia ze służby. Różnica między nowo wyliczoną kwotą a wcześniej wypłaconym świadczeniem podlega obowiązkowej wypłacie. Orzeczenie NSA z marca 2026 r. stanowi kluczową wykładnię dla prawidłowej realizacji roszczeń urlopowych funkcjonariuszy i usuwa dotychczasowe niejasności interpretacyjne.

Źródło: Wyrok NSA z 27 marca 2026 r. (sygn. III OSK 1482/23).

Powiązane
Minimalne wynagrodzenie - jak w 2026 r. wpływa na odprawy, ekwiwalenty, dodatki i strukturę płac. Jakie błędy co do płacy minimalnej wyłapuje PIP?
Minimalne wynagrodzenie - jak w 2026 r. wpływa na odprawy, ekwiwalenty, dodatki i strukturę płac. Jakie błędy co do płacy minimalnej wyłapuje PIP?
Współczynnik ekwiwalentu za urlop w 2026 r. Jak liczyć ekwiwalent urlopowy?
Współczynnik ekwiwalentu za urlop w 2026 r. Jak liczyć ekwiwalent urlopowy?
PIP: Kiedy pracownik musi dostać ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy po zmianach kodeksu pracy w 2026 roku
PIP: Kiedy pracownik musi dostać ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy po zmianach kodeksu pracy w 2026 roku
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Ekwiwalent za urlop policjanta po wyroku TK: Jak prawidłowo go wyliczyć?
18 kwi 2026

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z marca 2026 r. jednoznacznie określił, jak należy naliczać należności za zaległy urlop wypoczynkowy funkcjonariuszy Policji w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Przyglądamy się najnowszemu orzecznictwu oraz praktycznym aspektom jego wykorzystania.
ZUS ogłasza: mniej mitów, więcej wiedzy. Lekcje z ZUS bo warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych
17 kwi 2026

Nie wierzą w internetowe legendy o braku emerytur w przyszłości. Nie powtarzają też mitów o wszechwładzy urzędników, którzy przecież nie odpowiadają za brzmienie przepisów. Zamiast tego wybierają wiedzę. „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Czym są lekcje z ZUS i kto wygrał?
4806 zł brutto - ile to netto? [Umowa o pracę]
17 kwi 2026

4806 zł brutto to od stycznia 2025 roku minimalne wynagrodzenie za pracę. Ile pracownik zatrudniony na najniższą krajową otrzyma na rękę? Jaka jest płaca minimalna netto? Ile trzeba zapłacić składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy? Pomocny w wyliczeniach jest kalkulator wynagrodzeń 2025.
Koszty zatrudnienia pracownika w 2026 r. Ile zarabia zawodowy kierowca? O ile wzrosły składki pracodawcy?
17 kwi 2026

Ile firmy muszą dołożyć do zatrudnienia pracownika w 2026 r.? Przyjrzyjmy się kosztom pracy w transporcie drogowym - o ile wzrosły składki finansowane przez pracodawcę? Ile zarabia kierowca zawodowy?

REKLAMA

Sekrety udanego startu [WYWIAD]
17 kwi 2026

Rozmowa z Agnieszką Kowalczykowską, menedżerką, trenerką biznesu i coach, autorką książki „Onboarding pracownika. Jak go skutecznie wdrożyć i pomóc się rozwijać?”.
Drastyczny wzrost odpowiedzialności działu HR. Kadry i płace na skraju wydolności
17 kwi 2026

W ostatnich latach można zauważyć drastyczny wzrost odpowiedzialności działu HR. Kadry i płace są obecnie na skraju wydolności. Jakie skutki wywołuje to w organizacji? W czym tkwi problem i jak go rozwiązać?
Prosić szefa o podwyżkę czy szukać nowej pracy. Teraz zdania wśród pracowników są podzielone, a kobiety oraz 55 plus wolą siedzieć cicho
17 kwi 2026

Gorsza sytuacja na rynku pracy widoczna jest w zachowaniach zarówno szefów firm jak i samych pracowników. Mniej ofert zatrudnienia, więcej zwolnień grupowych, a przede wszystkim wyhamowanie trendu podwyższania płac, to zjawiska, które teraz determinują relacje między pracodawcami a pracownikami.
60 zł za godzinę pracy w tej branży. Gorący sezon na pracowników potrwa aż do wakacji
16 kwi 2026

60 zł za godzinę pracy w tej branży, a specjaliści zarobią dużo więcej - nawet kilka tysięcy do kilkudziesięciu tysięcy złotych za kilka godzin. Gorący sezon na pracowników potrwa aż do wakacji.

REKLAMA

Nowość dla przedsiębiorców. Co daje mZUS dla Płatnika?
16 kwi 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadził kolejne rozwiązanie cyfrowe dla firm. Nowość: mZUS dla Płatnika to aplikacja mobilna, która umożliwia szybki dostęp do najważniejszych informacji oraz do wybranych usług ZUS.
Co miesiąc ZUS wypłaci 2704,71 zł. Kto uzyska to świadczenie?
16 kwi 2026

Dodatek dopełniający do renty socjalnej to szansa na wyższe świadczenie dla osób niepełnosprawnych. Uprawnieni mogą otrzymać nawet 2704,71 zł brutto miesięcznie więcej. Sprawdzamy, jakie warunki trzeba spełnić.
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA