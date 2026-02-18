REKLAMA

Strona główna » Kadry » Urlopy » Wypoczynkowy » Współczynnik ekwiwalentu za urlop w 2026 r. Jak liczyć ekwiwalent urlopowy?

Współczynnik ekwiwalentu za urlop w 2026 r. Jak liczyć ekwiwalent urlopowy?

18 lutego 2026, 13:08
[Data aktualizacji 18 lutego 2026, 13:26]
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
ekwiwalent za urlop wypoczynkowy 2026 współczynnik ekwiwalentu pieniężnego urlopowego
Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy 2026 - współczynnik ekwiwalentu pieniężnego urlopowego
Shutterstock

Za każdy dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego należy się pracownikowi ekwiwalent pieniężny. Liczy się go przy użyciu współczynnika ekwiwalentu inaczej współczynnika urlopowego. Ile wynosi współczynnik do ekwiwalentu w 2026 roku?

Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy 2026

Urlop wypoczynkowy to jedno z podstawowych praw pracownika. Jest płatny i przyznawany corocznie. Powinien być wykorzystany w roku, w którym pracownik nabył do niego prawo. Nie można się go zrzec. Jeśli jednak z jakiejś przyczyny pracownik nie skorzysta z przysługującego mu pełnego wymiaru urlopu (20 lub 26 dni w roku kalendarzowym), a dojdzie do wygaśnięcia stosunku pracy lub rozwiązania umowy, musi otrzymać ekwiwalent pieniężny. W jakiej wysokości powinien być wypłacony?

Współczynnik urlopowy w 2026 r.

Aby obliczyć wysokość ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy niezbędny jest tzw. współczynnik urlopowy. Zmienia się on wraz z każdym kolejnym rokiem kalendarzowym. Jak ustalić wysokość współczynnika? Od liczby wszystkich dni występujących w danym roku odejmuje się łączną liczbę przypadających w tym roku niedziel, świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy. Następnie wynik dzieli się przez 12 czyli liczbę wszystkich miesięcy w roku.

W poprzednim roku były dwa współczynniki urlopowe, ponieważ w dniu 1 lutego weszła w życie ustawa wprowadzająca dodatkowe święto wolne od pracy – 24 grudnia czyli Wigilię Bożego Narodzenia. W związku z tym zmieniła się liczba świąt, a co za tym idzie wynik wyliczenia współczynnika.

Ważne

Zawsze bierze się pod uwagę współczynnik urlopowy obowiązujący w roku wypłacenia ekwiwalentu, nawet jeśli dotyczy urlopu z roku poprzedniego.

Współczynnik urlopowy w 2026 r.:

  • 365 dni:
  • 52 niedziele,
  • 52 wolne soboty,
  • 10 dni świątecznych przypadających od poniedziałku do piątku.
  • 365 – 114 (52 niedziele + 10 dni świątecznych + 52 dni wolne soboty) = 251 : 12 = 20,91666

Dla pracownika zatrudnionego na pełnym etacie współczynnik urlopowy w 2026 roku wynosi 20,92.

Współczynnik ekwiwalentu 2026 – niepełny etat

W przypadku pracowników zatrudnionych na niepełny etat współczynnik urlopowy pomniejsza się w sposób proporcjonalny do wymiaru etatu:

  • ¾ etatu – 15,69
  • ½ - 10,46
  • 1/3 – 6,97
  • ¼ - 5,23

Jak liczyć ekwiwalent urlopowy?

W pierwszym kroku ustala się podstawę ekwiwalentu. Bierze się pod uwagę:

  • stałe składniki wynagrodzenia w wysokości z miesiąca nabycia prawa do ekwiwalentu oraz
  • zmienne składniki w postaci średniej z 3 miesięcy (w przypadku dużych różnic kwotowych bierze się pod uwagę 12 ostatnich miesięcy).

Otrzymaną podstawę dzieli się przez współczynnik ekwiwalentu czyli 20,92. Przy pełnym etacie otrzymany wynik dzieli się przez 8 (dzienna liczba godzin pracy). Wynik stanowi stawkę godzinową. Ostatnim krokiem jest pomnożenie stawki godzinowej przez liczbę godzin niewykorzystanego przez pracownika urlopu.

Przykład

Stałe miesięczne wynagrodzenie 8 tys. brutto. Brak składników zmiennych. Liczba godzin niewykorzystanego urlopu wynosi 80.

  • 8000 : 20,92 = 382,41
  • 382,41 : 8 = 47,80 zł - stawka godzinowa
  • 47,80 x 80 = 3824,00 zł

Ekwiwalent urlopowy wynosi 3824 zł.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2026 roku

Wszystkie dni ustawowo wolne od pracy w 2026 roku znajdują się poniżej:

  1. 1 stycznia – Nowy Rok
  2. 6 stycznia – Święto Trzech Króli
  3. pierwszy dzień Wielkanocy
  4. drugi dzień Wielkanocy
  5. 1 maja – Święto Pracy
  6. 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja
  7. Zielone Świątki
  8. Boże Ciało
  9. 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  10. 1 listopada – Wszystkich Świętych
  11. 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości
  12. 24 grudnia - Wigilia Bożego Narodzenia
  13. 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia
  14. 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dziennik Ustaw z 2025, poz. 277)

Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dziennik Ustaw z 2025, poz. 296)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dziennik Ustaw z 1997 Nr 2, poz. 14)

Źródło: INFOR
