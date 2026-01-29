REKLAMA

Strona główna » Kadry » Ubezpieczenia » Emerytury i renty » Nowy wiek emerytalny w Polsce: dla kobiet i mężczyzn 62 lata. Czy to się uda?

Nowy wiek emerytalny w Polsce: dla kobiet i mężczyzn 62 lata. Czy to się uda?

29 stycznia 2026, 18:19
Kinga Piwowarska
Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
emerytura
Nowy wiek emerytalny w Polsce: dla kobiet i mężczyzn 62 lata. Czy to się uda?
Shutterstock

Nowy wiek emerytalny w Polsce: dla kobiet i mężczyzn 62 lata. Czy to się uda? Uspokajamy (szczególnie kobiety) - póki co obowiązuje ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1749) i nie zmienia się wiek emerytalny. Ale jednocześnie sygnalizujemy, że może się zmienić. Są pomysły, są petycje a komisje pracują nad zmianą prawa emerytalnego w Polsce - bo dane ekonomiczne, demograficzne i inne prognozy nie napawają spokojem. Wręcz aktualne pokolenie 30-40. latków ma się czego obawiać. Trzeba działać, trzeba to naprawić, trzeba uszczelnić system na następne lata.

Zobacz również:

Uspokajamy (szczególnie kobiety) - póki co obowiązuje ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1749) i nie zmienia się wiek emerytalny. Ale jednocześnie sygnalizujemy, że może się zmienić. Są pomysły, są petycje a komisje pracują nad zmianą prawa emerytalnego w Polsce - bo dane ekonomiczne, demograficzne i inne prognozy nie napawają spokojem. Wręcz aktualne pokolenie 30-40. latków ma się czego obawiać. Trzeba działać, trzeba to naprawić, trzeba uszczelnić system na następne lata.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ww. ustawy: Ubezpieczonym urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r. przysługuje emerytura po osiągnięciu wieku emerytalnego wynoszącego co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mężczyzn, z zastrzeżeniem art. 46, 47, 50, 50a, 50e i 184, a także art. 88a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2024 r. poz. 986, z późn. zm.4)).

Nowy wiek emerytalny w Polsce: dla kobiet i mężczyzn 62 lata. Czy to się uda?

Kwestia wieku emerytalnego to problem z którym borykają się niemal wszystkie państwa. W obliczu starzenia się społeczeństwa, europejskie kraje masowo wprowadzają stosowne reformy prawne, aby utrzymać stabilność systemów emerytalnych. Polska również stoi przed koniecznością zmian, które zdaniem ekspertów są nieuniknione ze względów zarówno społecznych, jak i ekonomicznych. Rozważane są różne opcje, jedną z nich jest np. nowy wiek emerytalny w Polsce: dla kobiet i mężczyzn 62 lata. Inny możliwy scenariusz to: 65 lat dla kobiet i 70 lat dla mężczyzn, jeszcze gorsza opcja to 70 lat dla kobiet i 75 lat dla mężczyzn.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 15.7.2010 r. (K 63/07, OTK-A 2010, Nr 6, poz. 60): co z wiekiem emerytalnym w Polsce?

W wyr. z 15.7.2010 r. (K 63/07, OTK-A 2010, Nr 6, poz. 60) TK uznał zróżnicowanie podstawowego wieku emerytalnego za zgodne z art. 32 i 33 Konstytucji RP, stanowiące uprzywilejowanie wyrównawcze usprawiedliwione w świetle norm konstytucyjnych, uzasadnione potrzebą niwelowania występujących różnic społecznych i biologicznych pomiędzy kobietami a mężczyznami. Zauważył, że prawo unijne zezwala państwom członkowskim na utrzymywanie zróżnicowanego wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Jednocześnie w art. 7 ust. 2 dyrektywy Rady Nr 79/7/EWG z 19.12.1978 r. w sprawie stopniowego wprowadzania w życie zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zabezpieczenia społecznego (Dz.Urz. UE L 6 z 1979 r., s. 24) zobowiązuje państwa członkowskie do przeprowadzania okresowych badań, celem zweryfikowania w świetle zmian społecznych zachodzących we wskazanej dziedzinie, czy uzasadnione jest podtrzymywanie odpowiednich wyłączeń.

W post. z 15.7.2010 r. (S 2/10, OTK-A 2010, Nr 6, poz. 65) TK przedstawił Sejmowi RP uwagi dotyczące celowości podjęcia działań ustawodawczych zmierzających do stopniowego zrównywania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, zwracając uwagę, że obecnie można zauważyć zmniejszanie się różnic o charakterze społecznym (funkcjonalnym). Jakkolwiek różnice biologiczne między osobami obu płci mają charakter obiektywny i wobec tego będą występować zawsze, to będą w przyszłości w mniejszym stopniu uzasadniać zróżnicowanie rozwiązań prawnych dotyczących wieku emerytalnego według kryterium płci, gdyż w wielu zawodach nie wpływają albo wpływają słabiej niż dawniej na zagrożenie stanu zdrowia i jakość wykonywanej pracy.

Wyzwania związane z wiekiem emerytalnym nie są wyłącznie polską przypadłością. Na całym świecie rządy muszą odpowiedzieć na dwa kluczowe problemy: konieczność zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn oraz podniesienia tego progu. W Europie większość krajów już dawno poradziła sobie z tym problemem, wprowadzając odpowiednie zmiany do swoich systemów prawnych. Polska, podobnie jak kilka innych państw, dopiero przygotowuje się do tej niezbędnej transformacji.

Według ekspertów różnica wieku emerytalnego ma wyraźne znamiona dyskryminacji płciowej (chociaż TK uznał inaczej). Kobiety, pomimo statystycznie dłuższego trwania życia, muszą (mogą) opuścić rynek pracy o 5 lat wcześniej niż mężczyźni. Skutek? Znacznie niższe emerytury u kobiet w porównaniu z mężczyznami w tym samym wieku. Przyczyną są krótsze okresy składkowe (często przerywane urlopami macierzyńskimi czy opieką nad dziećmi) oraz niższe zarobki – luki, które system obecny pogłębia.

Dlaczego MUSIMY podnieść wiek emerytalny?

Jak podkreślają specjaliści z zakresu ubezpieczeń społecznych, podwyższenie ustawowego wieku emerytalnego nie jest kaprysem polityków – wymuszają to dwa główne czynniki: demograficzny i ekonomiczny.

  • Średnia długość życia w Polsce i całej Europie nieustannie rośnie. Osoba, która dziś kończy 60 lat, może spodziewać się przeżyć jeszcze ponad 20 lat! Oznacza to, że kapitał zgromadzony podczas aktywności zawodowej musi wystarczyć na znacznie dłuższy okres wypłaty. Problem? Przy obecnych zasadach okres gromadzenia składek jest zbyt krótki, by zapewnić godziwą emeryturę na tyle długi czas. Na długość życia ustawodawca nie ma wpływu – to zjawisko naturalne. Jedynym rozwiązaniem jest więc wydłużenie okresu aktywności zawodowej, a co za tym idzie – podwyższenie wieku emerytalnego.
  • Wydłużający się okres życia emerytalnego przy niezmienionych zasadach naliczania świadczeń prowadzi do dramatycznego spadku wysokości emerytur. Obliczenia pokazują, że gdyby utrzymać obecne zasady, przyszłe emerytury byłyby tak niskie, że społecznie nie do zaakceptowania – często mówi się w tym kontekście o „głodnych emeryturach”.

Podniesienie wieku emerytalnego pozwala na dłuższe gromadzenie składek, co bezpośrednio przełoży się na wyższą kwotę świadczenia. To konieczność, by uniknąć społecznego dramatyzmu w przyszłości.

Nowy wiek emerytalny w Polsce: dla kobiet i mężczyzn 62 lata. Czy to się uda? Nadchodzące zmiany: projekt ustawy z końca 2025 roku

Pod koniec 2025 roku do Sejmu trafił przełomowy projekt zmiany ustawowego wieku emerytalnego. Aktualnie dokument, mający formę petycji, jest analizowany przez sejmową Komisję do Spraw Petycji. Wkrótce poznamy jego dalsze losy – jeśli zostanie zaakceptowany, rozpoczną się prace nad ustawą.cProjekt proponuje rozwiązanie kompromisowe, które w jednym posunięciu rozwiązuje dwa problemy: potencjalną dyskryminację płciową, ogromną dysproporcję w wysokości emerytur kobiet i mężczyzn. Zgodnie z założeniami projektu, nowy ustawowy wiek emerytalny dla wszystkich obywateli Polski, niezależnie od płci, miałby wynosić 62 lata. Co to oznacza w praktyce?

  • Kobiety – obecnie przechodzące na emeryturę w wieku 60 lat – musiałyby czekać dwa lata dłużej.
  • Mężczyźni – dotąd emerytujący się w 65 roku życia – mogliby przejść na emeryturę trzy lata wcześniej!

Dzięki zrównaniu wieku emerytalnego, wysokość emerytur równolatków – kobiet i mężczyzn – praktycznie się wyrówna. Obecnie emerytury kobiet są średnio o ponad 30% niższe od męskich. Dzieje się tak głównie dlatego, że kobiety mają krótsze okresy składkowe i częściej pracują na niepełny etat. Nowy system zlikwiduje tę nierówność już na poziomie ustawowym. Zobaczymy jak będzie!

Polecamy: Kalendarz 2026

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1749)

Kadry
Dofinansowanie do wypoczynku 2026. Termin składania wniosków o dodatek urlopowy upływa 31 stycznia
29 sty 2026

Tylko do 31 stycznia 2026 roku pracodawcy mogą zdecydować o przyznaniu opcjonalnego dodatku urlopowego. Jest to dobrowolne wsparcie finansowe dla osób, które decydują się na dłuższy wypoczynek. Oto szczegóły.
Dodatek za pracę w nocy 2026 [TABELA]
29 sty 2026

Dodatek za pracę w nocy w 2026 roku – ile wynosi w poszczególnych miesiącach? Tabela przedstawia wysokość dodatku za pracę w porze nocnej, który jest uzależniony od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Kiedy można stosować ryczałt?
Lawinowy wzrost skarg do PIP. Prawie 1/3 z nich była bezzasadna
29 sty 2026

Rekordowy wzrost skarg do PIP w 2025 r. To efekt planowanej reformy Inspekcji. Liczba zgłoszeń do Państwowej Inspekcji Pracy wzrosła najbardziej od lat, czytamy w czwartkowym wydaniu „Dziennika Gazety Prawnej”. Liczba skarg nie przełożyła się jednak na liczbę kontroli.

Do 4 marca 2027 r. Ukraińcy będą chronieni specustawą. Później równe zasady dla wszystkich cudzoziemców
29 sty 2026

Zgodnie z ustawą o wygaszaniu specustawy dotyczącej obywateli Ukrainy tymczasowa ochrona potrwa do 4 marca 2027 r. Później przechodzimy na rozwiązanie systemowe. Będą równe zasady dla wszystkich cudzoziemców. Ustawa wchodzi w życie już 5 marca 2026 r.

Zamiast 800+ na dzieci – bony na jedzenie, ubrania i wyprawkę. Bo rodzice nie szanują tych pieniędzy
29 sty 2026

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Co miesiąc na konta polskich rodziców wpływa 800 zł „na dziecko”. Odpowiednio 1600, 2400, 3200 zł itd. w zależności od liczby dzieci. Ale jak się okazuje, po analizie wpisów i komentarzy Internatów, po rozmowach prowadzonych z młodymi osobami jak i z rodzicami, takie świadczenie 800+ jest w teorii – "na lepsze życie dzieci". W praktyce? Świadczenie jest przeznaczane: na kebaby, sushi, nowe iPhone’y dla mamy czy taty, na paznokcie, na alkohol, na paczki z Temu i „coś dla siebie” - mocne? Tak, ale prawdziwe. Oczywiście sytuacja wygląda różnie, w różnych rodzinach - więc nie chodzi o obrażanie kogokolwiek i zaglądanie mu do portfela. To są autentyczne wypowiedzi i po prostu życie. Czy zatem będzie to prowadziło do zamiany 800+ na bony, bo nie szanuje się świadczenia? Zobaczymy, ale już teraz nasi Czytelnicy piszą: "Dobrze byłoby dawać bony na korepetycje , dodatkowe lekcje językowe i hobby (pływanie, piłka nożna , kickboxing )" albo "Powinni pozabierać wszystko dawniej nie było niczego żadnych 8oo plus i rodzice dawali rade".
Co z tym Eldorado? Zarobki i oczekiwania branży IT 2025/2026 - mamy analizę ponad 110 tys. ofert pracy
29 sty 2026

Co z tym Eldorado w branży IT? Czy dla programistów rzeczywiście nastały ciężkie czasy? Tyle się mówi o pustoszejących biurowcach, przenoszeniu centrów danych i analiz do tańszych państw, np. do Indii, a także zastępowaniu zwłaszcza juniorów przez AI, która może i czasem podaje bzdurne odpowiedzi, ale akurat na programowaniu i matematyce zna się rewelacyjnie? Mamy najnowszy raport i analizy.
Freelancerzy zarabiają nawet ponad 10 tys. zł. Mają od 1 do 5 zleceń w miesiącu
28 sty 2026

Freelancerzy to wolni strzelcy, którzy zarabiają nawet ponad 10 tys. zł. Większość z nich ma od 1 do 5 zleceń w miesiącu i traktują je jako dodatkową pracę. W jakich branżach jest najwięcej dobrze płatnej pracy dla freelancera?
Kalendarz przypomina: zrób to teraz, by twoje dane osobowe stały się bardziej bezpieczne
29 sty 2026

Bezpieczne dane osobowe. Jedno się nie zmienia w bezpieczeństwie danych w Internecie - fundamentem bezpieczeństwa w cyfrowym świecie pozostaje kontrola użytkownika nad własnymi danymi. Eksperci Sophos na podstawie doświadczeń ostatnich lat dowodzą iż osłabianie mechanizmów ochrony prywatności prowadzi do skutków odwrotnych od zamierzonych.

Pracownicy oczekują od pracodawców czegoś więcej niż motywacji finansowej
28 sty 2026

Pracownicy oczekują od pracodawców czegoś więcej niż motywacji finansowej. Ważne jest poczucie sensu, równowagi między życiem zawodowym a prywatnym oraz realna troska o ich dobrostan. Jak zaprojektować nowoczesny i skuteczny system motywacyjny?
Nawet o 35 proc. wzrosły wynagrodzenia w najsłabiej opłacanych specjalizacjach IT. Na szczycie znów Architecture: ponad 32 tys. zł na B2B i 25 tys. zł na etacie. Podsumowanie 2025 r.
28 sty 2026

W minionym roku wynagrodzenia oferowane w poszczególnych specjalizacjach IT wzrosły niekiedy nawet o ponad 30 proc., jak wskazują dane No Fluff Jobs. W przypadku aż 13 z analizowanych 19 kategorii nastąpił wzrost mediany dolnych widełek wynagrodzeń. W 4 odnotowano wzrost górnych i dolnych widełek, niezależnie od typu umowy. W 2025 r. co 5. ogłoszenie z branży IT na portalu dotyczyło kategorii Backend. Kolejne miejsca pod względem dostępności ofert zatrudnienia zajmują Data & Business Intelligence, Fullstack, DevOps i Testing/QA.
