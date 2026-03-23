Strona główna » Kadry » Wiadomości » Jawność wynagrodzeń - czy Twoja firma jest na to gotowa? [Kawa z INFORLEX]

Jawność wynagrodzeń - czy Twoja firma jest na to gotowa? [Kawa z INFORLEX]

23 marca 2026, 16:00
Transparentność wynagrodzeń coraz mocniej wchodzi do praktyki firm, działów HR i codziennego zarządzania. Wokół nowych obowiązków pojawia się jednak wiele pytań, wątpliwości i obaw. Zapraszamy na bezpłatne wydarzenie online z cyklu Kawa z INFORLEX Jawność wynagrodzeń, podczas którego dwójka cenionych ekspertów: Katarzyna Gospodarowicz oraz Grzegorz Filipowicz wyjaśnią, co tak naprawdę oznacza jawność wynagrodzeń i jak przygotować organizację na nadchodzące zmiany.

Kawa z INFORLEX – cykl bezpłatnych spotkań online

Spotkania odbywają się w formule „na żywo” o godzinie 9.00. Przy porannej kawie poruszamy najbardziej aktualne tematy, które stanowią także zasób kompleksowej bazy wiedzy INFORLEX. Rozmawiamy o podatkach, księgowości, rachunkowości, kadrach, płacach oraz HR. 31 marca br. tematem spotkania będzie jawność wynagrodzeń.

Kluczowe zagadnienia

Podczas spotkania nasi eksperci odpowiedzą m.in. na pytania:

  • Jak rozumieć pojęcie jawności i transparentności wynagrodzeń?
  • Czy wynagrodzenia pracowników będą jawne dla wszystkich?
  • Co wdrożenie Dyrektywy oznacza dla firmy i dla HR?
  • Jak przekonać Zarząd, że warto działać już teraz, nawet jeśli polskich przepisów jeszcze nie ma?
  • Czy każda firma będzie musiała wartościować stanowiska?
  • Jakie mogą być konsekwencje niewdrożenia wszystkich założeń Dyrektywy?

Aby być na bieżąco z proponowanymi przez nas tematami kolejnych spotkań z cyklu Kawa z INFORLEX, prosimy o śledzenie naszych mediów społecznościowych Facebook i Linkedin. Będzie tam możliwość poznania kolejnych tematów spotkań i zapisania się na wydarzenia.

Eksperci

Katarzyna Gospodarowicz

Radca prawny, partner w Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp. j. działającej w międzynarodowej sieci Schindhelm. Doradza spółkom polskim i zagranicznym w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w ujęciu krajowym i międzynarodowym, w tym europejskim. Świadczy pomoc klientom zagranicznym również w zakresie uzyskania zezwoleń na pracę, pozwoleń pobytowych czy innych decyzji związanych z pobytem i pracą na terenie Polski. Jest autorką licznych publikacji z zakresu prawa pracy, jak również prowadzi szkolenia z zakresu spraw pracowniczych adresowane, w zależności od potrzeb, do pracowników różnego szczebla oraz pracodawców.

Grzegorz Filipowicz

Ekspert ZKL z wieloletnim praktycznym doświadczeniem w obszarze rozwoju zawodowego, budowy systemów kompetencji oraz zarządzania efektywnością. Prezes ForFuture oraz SmartOrg. Partner w Projekt Gamma oraz członek EAPM (European Association for People Management). Autor kilku książek, licznych publikacji oraz narzędzi HRMS.

Powiązane
Jawność cen skraca proces zakupu mieszkania – cyfrowe poszukiwania i szybkie decyzje klientów
Jawność cen skraca proces zakupu mieszkania – cyfrowe poszukiwania i szybkie decyzje klientów
Jawność wynagrodzeń obejmuje składniki niepieniężne, premie i dodatki. Pracodawcy muszą o tym pamiętać już na etapie rekrutacji
Jawność wynagrodzeń obejmuje składniki niepieniężne, premie i dodatki. Pracodawcy muszą o tym pamiętać już na etapie rekrutacji
Jawność płac w ogłoszeniach o pracę: czy pracodawcy i jak wywiązują się z nowego obowiązku ujawniania wynagrodzeń
Jawność płac w ogłoszeniach o pracę: czy pracodawcy i jak wywiązują się z nowego obowiązku ujawniania wynagrodzeń
Kadry
Coraz więcej ojców korzysta z urlopu rodzicielskiego. Dane ZUS zaskakują
23 mar 2026

Coraz więcej ojców korzysta z urlopu rodzicielskiego. Dane ZUS zaskakują - nagła zmiana nastąpiła w 2023 r. Ile płatny jest urlop rodzicielski? Co zmieniło się w przepisach prawa pracy?
ZUS informuje o rentach z tytułu niezdolności do pracy. Raport pokazuje wyraźny trend
23 mar 2026

W 2025 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznał 40 076 rent z tytułu niezdolności do pracy. Z danych ZUS wynika, że liczba świadczeń wyraźnie rośnie wraz z wiekiem osób ubezpieczonych, a niemal dwie trzecie nowych rencistów stanowią mężczyźni. Najwięcej decyzji dotyczyło osób po 50 roku życia.
Dodatek stażowy: Czy pracownikowi przysługuje wyrównanie za udokumentowany staż pracy?
23 mar 2026

Wyższy dodatek stażowy powinien być wypłacany z uwzględnieniem daty 1 stycznia 2026 roku jako momentu uzyskania uprawnienia. Wyrównania za wcześniejsze lata udokumentowanego stażu pracodawca nie musi wypłacać.

Rewolucja w sporach z ZUS: sądy będą odsyłać nierzetelnie przygotowane sprawy z powrotem do urzędników
20 mar 2026

Czy po zmianie prawa łatwiej będzie wygrać z ZUS? Wszystko wskazuje na to, że tak. Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego (oznaczenie: UDER104), który gruntownie przebudowuje zasady rozstrzygania sporów ubezpieczeniowych. Propozycja znacząco rozszerza możliwości sądów w zakresie uchylania wadliwych decyzji ZUS i zwracania spraw do ponownego rozpatrzenia – szczególnie gdy organ dopuścił się poważnych błędów proceduralnych lub zaniechał zebrania niezbędnych dowodów. Czy ZUS będzie bardziej rozważny w przyznawaniu świadczeń czy też ich odbieraniu? Oby tak. Bo nie chodzi o to, aby dla zasady i dla większych wpływów do budżetu państwa utrudniać obywatelowi życie.
Polska się starzeje - dane są nieubłagane. Do 2050 roku co trzeci Polak będzie seniorem
20 mar 2026

Z danych Unii Metropolii Polskich wynika, że do 2050 roku liczba seniorów w Polsce wzrośnie niemal o 2,5 miliona. Oznacza to, że co trzeci mieszkaniec naszego kraju będzie w wieku emerytalnym - jak podaje „GW".
Przysługuje im od roku, a wielu wciąż nie wie. Tysiące rodziców już skorzystało
20 mar 2026

Niemal dokładnie rok temu w życie weszło nowe uprawnienie skierowane do rodziców, którzy po narodzinach muszą zmierzyć się z dłuższą hospitalizacją dziecka. Z danych ZUS wynika, że skorzystało z niego już ponad pięć tysięcy osób - ale spora grupa uprawnionych wciąż nie wie, że to świadczenie dotyczy właśnie ich.
Dodatkowy zasiłek macierzyński dla rodziców wcześniaków. ZUS wypłacił już tysiące świadczeń
20 mar 2026

Do końca ubiegłego roku 3,9 tys. rodziców wcześniaków pobrało zasiłek za czas uzupełniającego urlopu macierzyńskiego - poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Od stycznia do lutego 2026 roku świadczenie to otrzymywało 1,7 tys. osób.

PFRON na drodze do cyfryzacji – jakie zmiany czekają osoby z niepełnosprawnościami, pracowników oraz pracodawców?
20 mar 2026

Czy wreszcie głosy osób korzystających z PFRON będą wysłuchane? Wydaje się, że tak, bo PFRON jest na drodze do cyfryzacji – jakie zmiany czekają osoby z niepełnosprawnościami, pracowników oraz pracodawców? Spore, bo digitalizacja instytucji publicznych przestaje być możliwością a staje się obligatoryjnością. Na wzór m. in. ZUSu różne organy administracji sukcesywnie unowocześniają swoją infrastrukturę IT, dążąc do większej efektywności, wyższego poziomu bezpieczeństwa i lepszego dopasowania usług do oczekiwań obywateli. Tą samą ścieżką podąża Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, realizując pewnego rodzaju kompleksowy program przeobrażeń cyfrowych.
Wakacje podczas zwolnienia lekarskiego L4 - po zmianach w kwietniu to ZUS będzie miał ból głowy z nowymi przepisami
23 mar 2026

Już 13 kwietnia 2026 r. wejdą w życie przepisy, które zmieniają zasady utraty prawa do zasiłku chorobowego. Wtedy „wykorzystywanie zwolnienia niezgodnie z jego celem" zostanie zastąpione „aktywnością niezgodną z celem zwolnienia" - a w ustawie pojawi się też definicja. Czy to oznacza, że ZUS nie odbierze już zasiłku za wakacje na L4? Odpowiedź nie jest tak banalna, jak sugerują niektórzy.
