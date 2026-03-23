Jawność wynagrodzeń - czy Twoja firma jest na to gotowa? [Kawa z INFORLEX]
REKLAMA
REKLAMA
Transparentność wynagrodzeń coraz mocniej wchodzi do praktyki firm, działów HR i codziennego zarządzania. Wokół nowych obowiązków pojawia się jednak wiele pytań, wątpliwości i obaw. Zapraszamy na bezpłatne wydarzenie online z cyklu Kawa z INFORLEX Jawność wynagrodzeń, podczas którego dwójka cenionych ekspertów: Katarzyna Gospodarowicz oraz Grzegorz Filipowicz wyjaśnią, co tak naprawdę oznacza jawność wynagrodzeń i jak przygotować organizację na nadchodzące zmiany.
Kawa z INFORLEX – cykl bezpłatnych spotkań online
Spotkania odbywają się w formule „na żywo” o godzinie 9.00. Przy porannej kawie poruszamy najbardziej aktualne tematy, które stanowią także zasób kompleksowej bazy wiedzy INFORLEX. Rozmawiamy o podatkach, księgowości, rachunkowości, kadrach, płacach oraz HR. 31 marca br. tematem spotkania będzie jawność wynagrodzeń.
REKLAMA
REKLAMA
Kluczowe zagadnienia
Podczas spotkania nasi eksperci odpowiedzą m.in. na pytania:
- Jak rozumieć pojęcie jawności i transparentności wynagrodzeń?
- Czy wynagrodzenia pracowników będą jawne dla wszystkich?
- Co wdrożenie Dyrektywy oznacza dla firmy i dla HR?
- Jak przekonać Zarząd, że warto działać już teraz, nawet jeśli polskich przepisów jeszcze nie ma?
- Czy każda firma będzie musiała wartościować stanowiska?
- Jakie mogą być konsekwencje niewdrożenia wszystkich założeń Dyrektywy?
Aby być na bieżąco z proponowanymi przez nas tematami kolejnych spotkań z cyklu Kawa z INFORLEX, prosimy o śledzenie naszych mediów społecznościowych Facebook i Linkedin.
REKLAMA
Wypadki przy pracy. Procedury i świadczenia
Serdecznie zapraszamy!
Eksperci
Katarzyna Gospodarowicz
Radca prawny, partner w Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp. j. działającej w międzynarodowej sieci Schindhelm. Doradza spółkom polskim i zagranicznym w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w ujęciu krajowym i międzynarodowym, w tym europejskim. Świadczy pomoc klientom zagranicznym również w zakresie uzyskania zezwoleń na pracę, pozwoleń pobytowych czy innych decyzji związanych z pobytem i pracą na terenie Polski. Jest autorką licznych publikacji z zakresu prawa pracy, jak również prowadzi szkolenia z zakresu spraw pracowniczych adresowane, w zależności od potrzeb, do pracowników różnego szczebla oraz pracodawców.
Grzegorz Filipowicz
Ekspert ZKL z wieloletnim praktycznym doświadczeniem w obszarze rozwoju zawodowego, budowy systemów kompetencji oraz zarządzania efektywnością. Prezes ForFuture oraz SmartOrg. Partner w Projekt Gamma oraz członek EAPM (European Association for People Management). Autor kilku książek, licznych publikacji oraz narzędzi HRMS.
REKLAMA
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.
- Czytaj artykuły
- Rozwiązuj testy
- Zdobądź certyfikat
REKLAMA