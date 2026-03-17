Jawność wynagrodzeń obejmuje składniki niepieniężne, premie i dodatki. Pracodawcy muszą o tym pamiętać już na etapie rekrutacji

17 marca 2026, 13:03
Łukasz Koszczoł
Prezes Job Impulse
Job Impulse
Rekrutacja stała i praca tymczasowa, outsourcing procesów, doradztwo kadrowe, legalizacja pracy i pobytu cudzoziemców, delegowanie pracowników do pracy za granicą, błyskawiczne zlecenia, zarządzanie zasobami ludzkimi.
5 nowych zasad obowiązuje pracodawców w 2026 r. Dotyczą jawności wynagrodzeń i stanowisk w rekrutacji. Czy obejmuje składniki niepieniężne, premie, dodatki? Jawne wynagrodzenie oznacza pełną informację, a nie tylko stawkę podstawową. Co więcej, informacja o wynagrodzeniu musi być możliwa do udokumentowania, a moment jej przekazania wpływa na legalność procesu. Nowością jest także neutralność ogłoszeń o pracę. Jak ją zachować?

5 nowych zasad od 2026 r.: jawność wynagrodzeń i stanowisk w rekrutacji

24 grudnia 2025 r. weszły w życie zmiany w Kodeksie pracy dotyczące transparentności wynagrodzeń oraz neutralności płciowej ogłoszeń o pracę. Choć często postrzegane są jako kolejny obowiązek formalny, w praktyce wymuszają one zmianę podejścia do rekrutacji – zarówno po stronie pracodawców, jak i podmiotów wspierających ich w pozyskiwaniu pracowników. Nowe regulacje przesuwają punkt ciężkości z samych deklaracji na sposób prowadzenia procesu. Znaczenie ma nie tylko to, co pracodawca oferuje, ale również jak, kiedy i w jakiej formie przekazuje informacje kandydatom oraz czy potrafi zachować spójność komunikacji na każdym etapie rekrutacji.

Zasada 1. Jawne wynagrodzenie to nie tylko stawka podstawowa - także premie, dodatki

Jednym z kluczowych obowiązków wynikających z nowych przepisów jest przekazywanie kandydatom kompletnej informacji o proponowanym wynagrodzeniu. Nie może ona ograniczać się wyłącznie do stawki zasadniczej, lecz powinna obejmować wszystkie składniki pieniężne i niepieniężne, w tym premie, dodatki oraz inne świadczenia związane z pracą.

W praktyce największe ryzyko błędów dotyczy systemów premiowych, które bywają opisywane ogólnikowo lub różnie interpretowane przez osoby prowadzące rekrutację. Dla pracodawców oznacza to konieczność uporządkowania i jednoznacznego opisania zasad wynagradzania jeszcze przed rozpoczęciem procesu rekrutacyjnego.

Zasada 2. Informacja o wynagrodzeniu musi być możliwa do udokumentowania

Nowe regulacje wyraźnie wskazują, że informacje dotyczące wynagrodzenia oraz zasad jego ustalania powinny być przekazywane w formie papierowej lub elektronicznej. Ma to znaczenie nie tylko organizacyjne, ale przede wszystkim dowodowe.

W praktyce oznacza to odejście od nieformalnych ustaleń przekazywanych wyłącznie ustnie. E-mail, karta warunków stanowiska czy dedykowany formularz informacyjny stają się standardem bezpiecznego procesu rekrutacyjnego. Brak śladu komunikacji może bowiem stanowić istotny problem w przypadku kontroli lub sporu z kandydatem.

Zasada 3. Moment przekazania informacji wpływa na legalność procesu

Przepisy precyzują nie tylko zakres informacji, ale również moment ich przekazania. Kandydat powinien otrzymać dane o wynagrodzeniu z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby mógł prowadzić świadome i przejrzyste negocjacje warunków zatrudnienia.

Choć ustawodawca dopuszcza kilka momentów przekazania informacji – już w ogłoszeniu, przed rozmową kwalifikacyjną lub przed nawiązaniem stosunku pracy – z perspektywy pracodawcy im późniejszy etap, tym większe ryzyko zakwestionowania rzetelności procesu. Transparentność na wczesnym etapie staje się elementem budowania bezpieczeństwa prawnego.

Zasada 4. Spójność komunikacji między pracodawcą a agencją nie jest już opcją

Zmiany w Kodeksie pracy w szczególny sposób wpływają na rekrutacje prowadzone przy wsparciu agencji pracy tymczasowej. Odpowiedzialność za zgodność procesu z przepisami nie może opierać się na domysłach ani nieformalnych ustaleniach.

Pracodawca musi przekazywać agencji pełne, aktualne i jednoznaczne informacje dotyczące warunków zatrudnienia. Agencja z kolei nie powinna ich interpretować ani „doprecyzowywać” w trakcie rozmów z kandydatami. Spójność przekazu staje się jednym z kluczowych elementów legalności rekrutacji.

Zasada 5. Neutralność ogłoszeń to realny obowiązek, nie językowa kosmetyka

Ostatnim, ale nie mniej istotnym elementem nowych regulacji jest obowiązek zapewnienia neutralności płciowej ogłoszeń o pracę. Dotyczy to zarówno nazw stanowisk, jak i treści ogłoszeń. Pracodawcy muszą zwrócić uwagę na język, który nie sugeruje preferencji względem płci ani nie utrwala stereotypów. Co istotne, nawet prawidłowo określone warunki wynagrodzenia nie chronią przed zarzutem dyskryminacji, jeśli samo ogłoszenie zostało sformułowane w sposób niezgodny z przepisami.

Za rozwiązania rekomendowane uznaje się w szczególności:

  • stosowanie pełnych form męskich i żeńskich nazw stanowisk (np. specjalista/specjalistka, operator/operatorka),
  • używanie form bezosobowych lub opisowych, koncentrujących się na funkcji, a nie na płci (np. praca na produkcji, osoba do pakowania zamówień),
  • posługiwanie się neutralnymi płciowo nazwami angielskimi, o ile są one powszechnie przyjęte w języku polskim lub oferta kierowana jest do kandydatów anglojęzycznych.

Dopuszczalne, choć nierekomendowane, pozostają skrócone formy typu „/-ka” lub oznaczenia „(m/k/x)”. Niedopuszczalne są natomiast nazwy stanowisk i sformułowania jednoznacznie przypisane do jednej płci lub sugerujące preferencję płciową, niezależnie od intencji pracodawcy.

Jawność jako element dojrzałych procesów i komunikacji

Zmiany w zakresie transparentności wynagrodzeń nie sprowadzają się do jednorazowej korekty ogłoszeń rekrutacyjnych. W praktyce wymuszają one uporządkowanie procesów, jasny podział odpowiedzialności oraz ścisłą współpracę pomiędzy pracodawcami a podmiotami realizującymi rekrutacje.

Warto jednocześnie podkreślić, że aktualne przepisy nie wprowadzają obowiązków, które często pojawiają się w publicznych interpretacjach. Nie oznaczają one konieczności publikowania widełek wynagrodzenia w każdym ogłoszeniu o pracę – informacja ta może zostać przekazana na późniejszym etapie procesu, zgodnie z określonymi zasadami. Zmiany nie wymagają również automatycznej aktualizacji wszystkich dokumentów wewnętrznych ani aneksowania obowiązujących umów wyłącznie z powodu wejścia w życie nowych regulacji. Przepisy nie nakładają także obowiązku stosowania form typu „K/M/X” ani tworzenia sztucznych nazw stanowisk – kluczowe pozostaje zachowanie neutralności językowej i niedyskryminującego charakteru komunikacji.

Kadry
ZUS informuje: pisma przez ePUAP od 12 marca bez skutku prawnego
17 mar 2026

Od 12 marca klienci indywidualni nie mogą już kontaktować się z ZUS przez platformę ePUAP. Oznacza to, że wnioski i pisma wpływające przez platformę nie będą rozpatrywane. W użyciu pozostają dwie drogi elektroniczne: portal eZUS oraz e-Doręczenia - poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Od 1 kwietnia 2026 r. odszkodowania w górę. Nawet 1781 zł za 1 proc. uszczerbku
17 mar 2026

Od 1 kwietnia 2026 r. wzrosną kwoty jednorazowych odszkodowań za wypadki przy pracy i choroby zawodowe. Nowe stawki będą wyższe o blisko 9 proc., a maksymalne świadczenia sięgną ponad 160 tys. zł – wynika z obwieszczenia opublikowanego w Monitorze Polskim.
Czy pracodawca może odmówić pracy zdalnej rodzicowi małego dziecka? Kodeks pracy 2026
17 mar 2026

Kodeks pracy 2026: czy pracodawca może odmówić pracy zdalnej rodzicowi małego dziecka? Są dwie podstawy do wnioskowania o pracę z domu - którą wybrać? Kiedy osoba zatrudniająca musi to zaakceptować, a kiedy nie?
Przerwy na karmienie dziecka – ile przysługuje i czy są płatne?
16 mar 2026

Kobiety karmiące dziecko piersią wciąż mierzą się z wieloma wątpliwościami w zakresie przysługujących praw. Nie ma się co dziwić, w obliczu ciągłych zmian w prawie, można pogubić się w gąszczu przepisów. Najczęściej matki, będące pracownicami pytają: Ile krócej pracuje matka karmiąca? Czy pracodawca może odmówić połączenia przerw na karmienie?Czy pracodawca może zwolnić matkę karmiąca? Czy pracodawca wymaga zaświadczenia o karmieniu piersią? Przerwy na karmienie dziecka – ile przysługuje i czy są płatne? Czy przy pracy zdalnej przysługują przerwy na karmienie piersią? Jak długo można korzystać z przerw na karmienie piersią?

Ponad 1,5 mln Polaków pracuje na zleceniu. Nowe dane pokazują wyraźny trend [DANE GUS]
16 mar 2026

Na koniec III kw. 2025 r. pracę wyłącznie na podstawie umów zlecenia i pokrewnych wykonywało nieco ponad 1,5 mln osób – poinformował Główny Urząd Statystyczny. To o 5,4 proc. więcej niż na koniec września 2024 r.
Od 12 marca klienci indywidualni nie mogą już kontaktować się z ZUS przez ePUAP
17 mar 2026

Rok 2026 przyniósł istotną zmianę w sposobie komunikacji z instytucjami publicznymi, w tym z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Od 1 stycznia korespondencja kierowana do ZUS za pośrednictwem platformy ePUAP nie jest uznawana za skutecznie doręczoną. Do 11 marca ZUS honorował korespondencję przysłaną w ten sposób, więc tak złożone wnioski zostaną jeszcze rozpatrzone. Od 12 marca obowiązują inne zasady. Sprawdź jakie.
18 dni roboczych mniej w 2026 roku, jeśli korzystasz z tego prawa - pracodawca nie może ci tego zabronić
17 mar 2026

Po każdej godzinie pracy przy monitorze przysługuje co najmniej 5 minut przerwy wliczanej do czasu pracy - albo praca ma być organizowana przemiennie. W skali roku robi się z tego ukryta pokaźna pula godzin. A jeśli lekarz medycyny pracy zaleci korekcję wzroku do monitora, pracodawca ma obowiązek zapewnić okulary lub soczewki.
"Czekaliśmy na to ponad 20 lat, ale warto było" - podkreśla Główny Inspektor Pracy. Jak będzie wyglądać przekształcenie zlecenia w etat?
16 mar 2026

Można powiedzieć, że nadchodzi rewolucja w Państwowej Inspekcji Pracy – po 20 latach oczekiwań czas na zmiany. Czy to jednak będą zmiany na dobre? Poniżej przedstawiamy stanowisko Głównego Inspektora Pracy Pana Marcina Staneckiego, który wypowiada się w sprawie nowej ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw.

PIP dostanie realną władzę nad „śmieciówkami” i B2B. Reforma przeszła przez Senat – co się zmieni dla firm i pracowników?
13 mar 2026

Senat właśnie przepuścił bez żadnych poprawek ustawę, która może na nowo ułożyć relacje między pracodawcami a wykonawcami pracującymi na „śmieciówkach” i B2B. Państwowa Inspekcja Pracy ma dostać narzędzia, by zamieniać fikcyjne kontrakty cywilnoprawne w etaty – a od ich użycia zależą również pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. Dokument zmierza teraz na biurko prezydenta Karola Nawrockiego.
PPK: osoba, która ukończyła 60 lat, sama decyduje o wariancie wypłaty środków z konta
13 mar 2026

Osoba, która ukończyła 60 lat, sama decyduje o wariancie wypłaty środków z konta. Głównym celem uczestnictwa w PPK jest systematyczne gromadzenie oszczędności z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu właśnie 60. roku życia. Wariant wypłaty, wybrany przez uczestnika PPK po osiągnięciu tego wieku, przesądza o tym, czy uczestnik będzie musiał zapłacić podatek od zysków kapitałowych.
