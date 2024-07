Wynagrodzenie nauczycieli w roku szkolnym 2024/2025. Związki zawodowe nie będą zadowolone

Jakie będzie wynagrodzenie nauczycieli w roku szkolnym 2024/2025? To pytanie, które zadaje sobie wielu. Na chwile obecną związki zawodowe nie będą zadowolone a decyzja rządu zapadnie dopiero 22 sierpnia. Co ze spłaszczaniem wynagrodzeń?

Wynagrodzenie nauczycieli w roku szkolnym 2024/2025

Stanowisko Związku Nauczycielstwa Polskiego jest takie, że wynagrodzenia nauczycieli od 1 stycznia 2025 r. wzrosną aż o 15 proc. Jakie będzie wynagrodzenie nauczycieli w roku szkolnym 2024/2025? To pytanie, które zadaje sobie wielu. Na chwile obecną związki zawodowe nie będą zadowolone a decyzja rządu zapadnie dopiero 22 sierpnia. Co ze spłaszczaniem wynagrodzeń? Negocjacje miały już miejsce i brak konsensusu. Rząd proponuje za mało! Wiceprezes ZG ZNP Urszula Woźniak wskazywała, że podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 4,1 % w 2025 r. nic nie zmienia. Natomiast podwyżka 15% rzeczywiści urealni wynagrodzenia nauczycieli i przybliży do zmiany systemu wynagradzania poprzez powiązanie wynagrodzeń nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce, co dla ZNP jest priorytetem.

14 postulatów Związku Nauczycielstwa Polskiego

W dniu 10 lipca 2024 r. Związek Nauczycielstwa Polskiego przesłał do MEN katalog spraw wymagających pilnego uregulowania oraz konkretne propozycje rozwiązań w zakresie wynagrodzeń nauczycieli. Związek Nauczycielstwa Polskiego domaga się:

podjęcia prac nad Inicjatywą Obywatelską ZNP „Godne płace i wysoki prestiż nauczyciela” (powiązanie wynagrodzeń nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce) podwyższenia wynagrodzeń nauczycieli w 2025 r. co najmniej o 15 proc. wzrostu wynagrodzenia od września 2024 r. nauczycieli mianowanych uregulowania warunków pracy nauczycieli – dodatek za trudne i uciążliwe warunki pracy powinien być przyznawany nauczycielom pracującym w określonych warunkach, bez względu na rodzaj placówki uregulowania rozliczania godzin ponadwymiarowych w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub w dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia uregulowania realizacji godzin ponadwymiarowych uregulowania wyjazdów na szkolne wycieczki (zapłata za zaplanowane godziny ponadwymiarowe) uregulowania w ustawie Karta Nauczyciela – delegowanie nauczyciela do pracy poza siedzibę szkoły wprowadzenia dodatku funkcyjnego dla nauczyciela kierownika wycieczki szkolnej podwyższenia dodatku za wychowawstwo do kwoty 500 zł wprowadzenia nagrody jubileuszowej nauczycieli za 45 lat pracy w wysokości 350 % wynagrodzenia miesięcznego uregulowania w przedszkolach i szkołach problemu przydzielania tzw. doraźnych zastępstw, jako zajęć opiekuńczo wychowawczych realizowanych bezpłatnie, w ramach swojego czasu pracy przez nauczycieli specjalistów psychologów, pedagogów, pedagogów specjalnych, terapeutów, logopedów, doradców zawodowych, bibliotekarzy szkolnych oraz wychowawców świetlicy określenia maksymalnej liczebności oddziałów przedszkolnych i szkolnych na 20 osób, ujednolicenia zasad dotyczących odprawy emerytalnej nauczycieli i pracowników samorządowych.

Jak się podkreśla w mediach: strona ministerialna przedstawiła prezentację dotyczącą statystyki w zakresie wynagrodzeń nauczycieli oraz finansowania oświaty w latach 2015 – 2024. Arkadiusz Boroń członek ZG ZNP przedstawił prezentację dotyczącą wynagrodzeń nauczycieli w latach 2006 – 2024 wskazując, iż pomimo 30 proc. podwyżki wynagrodzeń w 2024 roku, wynagrodzenia nauczycieli nie osiągnęły poziomu z lat 2010 – 2012 tak w stosunku do minimalnego wynagrodzenia za pracę jak i przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. Wiceprezes ZG ZNP Urszula Woźniak wskazała, że podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 4,1 proc. w 2025 roku nadal nie pozwoli na dojście do poziomu z lat 2010- 2012, natomiast 15 proc. podwyżka urealni wynagrodzenia nauczycieli i przybliży do zmiany systemu wynagradzania poprzez powiązanie wynagrodzeń nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce, co dla ZNP jest priorytetem.

Wynagrodzenia nauczycieli 2025 r.